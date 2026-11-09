Пройдіть повну ідентифікацію та отримайте шанс виграти зарядну станцію EcoFlow від Loan+, адже стартує Акція “Верифікуйся та заряджайся з EcoFlow!“.

Цієї осені Loan+ дарує можливість виграти корисний подарунок для дому — зарядну станцію EcoFlow, яка допоможе залишатися зі світлом навіть під час відключень електроенергії.

В період з 09.11.2026 року по 09.12.2026 року включно візьміть участь у розіграші та отримайте шанс на виграш актуального подарунку:

1 шт – EcoFlow DELTA 3

Умови акції:

1) Для нових та повторних клієнтів сервісу. Учасниками Акції є повнолітні, повністю дієздатні та правоздатні фізичні особи, що є громадянами України та проживають на території України. Виняток становлять тимчасово окуповані території України.

2) З 09.11.2026 року по 09.12.2026 року пройдіть повну ідентифікацію на сайті loanplus.com.ua через державний застосунок Дія або за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

3) Оформіть та отримайте кредит на будь-яку суму в Loan+ протягом періоду проведення акції.

4) Користуватися кредитними коштами від 7 днів включно та погасіть кредит ВЧАСНО — без прострочення.

5) Для підвищення шансів на виграш рекомендуємо мати підписку на соціальні мережі сервісу LoanPlus: Facebook — LoanPlus та Instagram — LoanPlus.

6) Переможець зобов’язується надати всі відомості та документи, які є необхідними для належного виконання вимог, передбачених податковим законодавством України, зокрема для складання податкової/бухгалтерської звітності (якщо це необхідно).

Важливо: Всі вище перераховані умови є обов’язковими для виконання.

Клієнти, які виконали всі передбачені правилами умови протягом періоду акції, автоматично включаються до переліку учасників розіграшу.

Додаткова реєстрація для участі не потрібна.

Кількість переможців: 1. Переможець визначатиметься за допомогою Random.org

Визначення результатів: не пізніше 20.12.2026 року

Спосіб отримання призів:

Доставка призу здійснюється за допомогою Нової пошти коштом організатора акції.

Переможець зобов’язується надати інформацію та документи, необхідні для виконання вимог податкового законодавства України, якщо такі документи потрібні.

Якщо з переможцем не вдасться зв’язатися протягом трьох спроб у порядку, визначеному офіційними правилами, організатор діє відповідно до передбаченої ними процедури.

Loan+ — верифікуйся, заряджайся та отримуй шанс на безперебійне живлення з EcoFlow!

Деталі акції за посиланням – Офіційні умови акцій “Верифікуйся та заряджайся з EcoFlow"