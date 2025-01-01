Як взяти кредит з поганою кредитною історією?

Розрахунки зроблені по продукту для перших клієнтів, виходячи з того, що споживач своєчасно виконає зобов’язння по кредиту та в першому періоді отримає акційну процентну ставку від 0,01% в день. З детальними умовами діючих продуктів та обрахунками калькулятора за ними можна ознайомитись

Кредитна історія – це інформація про фінансову поведінку людини. Сюди відносять персональні дані, наявні кредити (відкриті та закриті), прострочені платежі та їх кількість, борги перед іншими інстанціями, а також записи про процедуру банкрутства. Дуже часто отримати кредит з поганою кредитною історією виявляється доволі складно, а в деяких інстанціях і зовсім неможливо.

Кредитний рейтинг – це числова оцінка фінансової надійності клієнта, представлена в балах. Показник містить кредитну історію, поточне фінансове становище позичальника, його соціальний статус та низку інших чинників. Рейтинг свідчить про загальну кредитоспроможність людини, тому часто використовується фінансовою організацією при прийнятті рішення.

Головна відмінність двох параметрів полягає в тому, що історія містить детальну інформацію про фінансову поведінку позичальника, а рейтинг – це лише узагальнена оцінка, яка виводиться на основі кредитної історії. У будь-якому разі обидва показники безпосередньо впливають на рішення фінансової організації МФО Loan+, про схвалення кредиту.

Як покращити погану кредитну історію

Інформація про людину в Українському бюро кредитних історій (УБКІ) з'являється при поданні першого запиту на кредит. У ній містяться всі дані, включаючи прострочені платежі, їх кількість та дату погашення. Дізнатися про зіпсовану кредитну історію можна через сайт УБКІ або через застосунок «Кредитна історія».

Отримати кредит онлайн з поганою кредитною історією доволі складно, тому багато хто замислюється про те, як можна поліпшити ситуацію. Існує кілька способів змінити своє становище на краще:

закрити активний прострочений кредит якнайшвидше;

сумлінно виконувати свої зобов'язання перед кредиторами;

реструктуризувати наявний борг, який можна буде сплачувати частинами за певний період часу;

оформити мікрокредит онлайн в Loan+ на банківську картку.

Будь-яка неточна або неправдива інформація в записах УБКІ може погіршити кредитну історію. Щоб виправити помилки в даних, необхідно звернутися безпосередньо до Бюро. Його співробітники видадуть форму заяви, яка стане підставою для перегляду та оновлення кредитної історії.

Де найпростіше взяти кредит онлайн з поганою кредитною історією

Кредит з поганою кредитною історією можна отримати в установах, які вимагають мінімальний пакет документів. Зазвичай до них належать мікрофінансові організації, серед яких і Loan+. Для співпраці достатньо мати при собі паспорт, вказати номер телефону та бути громадянином України. Відмовити в отриманні кредиту можуть, якщо кредитний рейтинг занадто низький. Але подібні інциденти відбуваються вкрай рідко.

Найчастіше проблеми у власників поганої кредитної історії виникають при співпраці з банками. Вони рідко видають кредити людям, які в минулому мали проблеми з погашенням платежів. Крім того, ці фінансові установи вимагають довідку з місця роботи, а також інформацію про інші джерела доходу. Якщо таких немає, то оформити кредит в банку буде складно.

Найпростішим способом швидко отримати гроші з поганою кредитною історією буде закласти щось у ломбарді. Головне – мати цінну річ (наприклад, золоту обручку або телевізор), яку можна здати під заставу. Достатньо надати паспорт та ІПН, а також своє майно для оцінки. Коли всі деталі будуть обумовлені, залишиться лише підписати договір та отримати гроші. Основний недолік – досить низька оцінювальна вартість вашої речі.

Процес отримання кредиту з поганою кредитною історією

Персональна кредитна історія впливає на шанси взяти кредит. Це один із ключових показників індивідуального кредитного рейтингу, який характеризує можливість позичальника погасити свої боргові зобов'язання.

Зазвичай у кредитну історію включають таку інформацію:

Відомості про отримані та сплачені кредити, зокрема, поточні залишки з них. Дані про всі заборгованості та прострочення. Відомості про те, наскільки якісно позичальник обслуговував свої кредити.

Будь-яка погана кредитна історія зменшує шанси взяти кредит. Водночас отримати кредит з поганою кредитною історією реально. Так, у Loan+ при видачі мікрокредиту лояльніше ставляться до клієнтів. Тому, незважаючи на погану кредитну історію, майже 99% заявок отримують схвалення.

Разом з тим, особисту кредитну історію цілком можна зробити краще, якщо дотримуватись всіх правил обслуговування кредиту і, насамперед, вчасно вносити обов'язкові платежі. Також позитивно на шанси взяти онлайн кредит з поганою кредитною історією без відмов та цілодобово впливають довгострокові відносини з банком.