Условия получения кредита онлайн 24/7 через BankID

Расчеты сделаны по продукту для первых клиентов исходя из того, что потребитель своевременно выполнит обязательства по кредиту и в первом периоде получит акционную процентную ставку от 0,01% в день. С подробными условиями действующих продуктов и расчетами калькулятора можно ознакомиться

Первый кредит от 0,01% в день

У нас всегда проводятся акции и специальные предложения

Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Чтобы получить кредит онлайн 24/7 через BankID в МФО Loan+, заемщику необходимо соответствовать таким требованиям:

быть совершеннолетним;

иметь действующий украинский паспорт и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

владеть мобильным телефоном, подключенным к интернету;

иметь личную карту любого украинского банка.

При этом сумма ссуды может составлять от 500 до 20 000 грн, а срок – до 80 дней. Для новых клиентов действует специальное предложение: процентная ставка 0,01% на первый кредит. Решение по заявке принимается в течение 5 минут – быстрее, чем вы успеете выпить чашку кофе!

Кредит через банк ID без звонков и фото

Получить кредит через BankID без звонков и фото - это оформить его без заполнения каких-либо персональных данных. Главное – иметь BankID, цифровую идентификацию. Скоринг (система оценки потенциального заемщика) микрофинансовой организации Loan+ проверит запрашиваемый кредит по своим критериям.

Проверка для микрокредитов через BankID длится обычно около 5-10 минут. Затем заемщик получает смс-сообщение с решением о выдаче денег. Благодаря тому, что ​​кредита онлайн 24/7 через BankID оформляется максимально быстро, этот способ пользуется огромным спросом.

Кредит онлайн 24/7 через BankID

Онлайн-кредит через BankID можно получить в течение 15 минут. Сделать это в Loan+ можно в любое время суток, даже в праздничные и выходные дни, поскольку использование BankID делает процесс верификации клиента проще и быстрее. При этом заявку на кредит через BankID можно подать из любого места. Главное, чтобы был интернет. Такие условия особенно важны при решении срочных финансовых проблем.

Кредит онлайн на карту без отказа срочно BankID

МФО Loan+ обычно достаточно лояльно относится к клиентам, имеющим цифровую идентификацию, что повышает их шансы получить онлайн-кредит на карту без отказа и срочно через BankID. Такая верификация заемщика ускоряет процесс выдачи ссуды, сокращая время принятия решения до 5 минут, после чего деньги сразу поступают на карту клиента.

Как оформить кредит через BankID на карту в Украине

Прежде всего следует выбрать надежного кредитора, такого как МФО Loan+, обращая внимание на лимит кредита через BankID, возможность его досрочного погашения и пролонгации, а также сроки кредитования и возможные штрафы. Возрастной порог для получателя кредита по BankID – не менее 18 лет. Кроме того, заемщик обязательно должен проживать на подконтрольных Украине территориях, иметь доступ к интернету и мобильной связи. Также важно удостовериться в репутации кредитора, ознакомиться с отзывами заемщиков, изучить мнения экспертов на профильных сайтах и специализированных форумах.

Далее нужно сделать всего несколько шагов:

Зайти на сайт МФО и выбрать кредит через BankID. Пройти онлайн-идентификацию с помощью BankID и подтвердить ее на мобильном телефоне. Определиться с суммой кредита и сроком возврата денег. Заполнить заявку на получение микрокредита через BankID без фото паспорта. Указать активную карту украинского банка с балансом не менее 2 грн. После положительного решения деньги моментально поступят на карточный счет.

Чтобы повысить свои шансы получить кредит без звонков и фото, а только через BankID, следует ответственно отнестись к достоверности данных, которые предоставляются МФО.