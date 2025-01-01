Як просто погасити кредит у компанії Loan+
Погашення кредиту доступне кількома способами:
- Банківська карткаЩоб повернути кредитні кошти таким способом, увійдіть до Особистого кабінету, оберіть розділ «Кредити», натисніть «Погасити кредит» і виберіть «Банківська картка». Якщо коштів на вашій основній картці недостатньо, додайте іншу картку для здійснення платежу.
- Каса банкуПослугу користування можна оплатити у будь-якому банківському відділенні на території України.Реквізити компанії для банківського переказу:
Призначення платежу: обов’язково вказуйте ваше П.І.Б. і номер кредитного договору.
- Назва: ТОВ «ФК «Абекор»
- IBAN: UA043226690000026507301680517
- ЄДРПОУ: 39287145
- Платіжні терміналиОплата можлива через термінали за банківськими реквізитами.Реквізити компанії для банківського переказу:
Призначення платежу: обов’язково вказуйте ваше П.І.Б. і номер кредитного договору.
- Назва: ТОВ «ФК «Абекор»
- IBAN: UA043226690000026507301680517
- ЄДРПОУ: 39287145
- Оплата онлайн через банківську картку без авторизаціїВи можете швидко оплатити кредит без входу в Особистий кабінет. Просто вкажіть номер кредитного договору, ваш номер телефону та бажану суму оплати. Платіж можна здійснити з картки Visa чи MasterCard.Дізнатися актуальну суму заборгованості можна за номерами гарячої лінії: 0 800 300 306 або 0 443 912 306Для швидкої оплати онлайн через картку без авторизації натисніть на кнопку «СПЛАТИТИ» у верхньому меню сайту або скористайтеся посиланням.
Якщо ж у вас виникли додаткові питання - зверніться на гарячу лінію сервісу Loan+ за телефоном
0 800 300 306
0 443 912 306