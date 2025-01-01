0 800 300 306СПЛАТИТИ
RU
Як просто погасити кредит у компанії Loan+
Погашення кредиту доступне кількома способами:
  • #
    Банківська картка
    Щоб повернути кредитні кошти таким способом, увійдіть до Особистого кабінету, оберіть розділ «Кредити», натисніть «Погасити кредит» і виберіть «Банківська картка». Якщо коштів на вашій основній картці недостатньо, додайте іншу картку для здійснення платежу.
  • #
    Каса банку
    Послугу користування можна оплатити у будь-якому банківському відділенні на території України.
    Реквізити компанії для банківського переказу:
    • Назва: ТОВ «ФК «Абекор»
    • IBAN: UA043226690000026507301680517
    • ЄДРПОУ: 39287145
    Призначення платежу: обов’язково вказуйте ваше П.І.Б. і номер кредитного договору.
  • #
    Платіжні термінали
    Оплата можлива через термінали за банківськими реквізитами.
    Реквізити компанії для банківського переказу:
    • Назва: ТОВ «ФК «Абекор»
    • IBAN: UA043226690000026507301680517
    • ЄДРПОУ: 39287145
    Призначення платежу: обов’язково вказуйте ваше П.І.Б. і номер кредитного договору.
  • #
    Оплата онлайн через банківську картку без авторизації
    Ви можете швидко оплатити кредит без входу в Особистий кабінет. Просто вкажіть номер кредитного договору, ваш номер телефону та бажану суму оплати. Платіж можна здійснити з картки Visa чи MasterCard.
    Дізнатися актуальну суму заборгованості можна за номерами гарячої лінії: 0 800 300 306 або 0 443 912 306
    Для швидкої оплати онлайн через картку без авторизації натисніть на кнопку «СПЛАТИТИ» у верхньому меню сайту або скористайтеся посиланням.
Якщо ж у вас виникли додаткові питання - зверніться на гарячу лінію сервісу Loan+ за телефоном
0 800 300 306
0 443 912 306