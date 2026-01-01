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Які види карток пропонує ПриватБанк

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  • Тобі виповнилося 18 років
    Тільки повнолітні можуть отримати кредит
  • У тебе є паспорт громадянина України
    Це умова законодавства України
  • У тебе є банківська картка
    Підійде картка будь-якого банку
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Сума до 35 000 грн — для нових клієнтів від 500 до 20 000 грн, для повторних — від 1 000 до 35 000 грн
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Після підписання договору гроші зараховуються на картку
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Пролонгація кредиту
Продовження строку кредиту — за додатковою угодою під фіксовану ставку 0,99% на день; доступне не раніше ніж за 7 днів до закінчення строку і не пізніше 35-го дня після
Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:
  • E-mail:
  • адреса для поштової кореспонденції: 04080, м.Київ, вул. Костянтинівська, 75, офіс 601А
  • телефон: 0 800 30 13 39, 0 443 93 13 39, 0 800 300 306, 0 443 912 306, 0 800 304 701, 0 444 994 701

Всі клієнти Приватбанку мають можливість оформити картки двох видів: дебетову та кредитну. Перший різновид призначений для різних виплат, зокрема соціальних і пенсійних. Дебетова картка підходить для оплати товарів та послуг, оскільки з неї не стягується комісія. Вона затребувана серед людей, які не змогли взяти кредит у Приватбанку, але звернулися до інших організацій та планують знімати готівку. Ця картка не передбачає додаткових відсотків за переведення в готівку грошей.

Клієнтам ПриватБанку також доступна кредитна картка з кредитним лімітом. Актуальні умови за нею встановлює банк. Клієнти ПриватБанку можуть оформити картки «Універсальна», «Універсальна Gold». Також є пропозиції для VIP-клієнтів.

Як оформити онлайн картку Приватбанку

Отримати заповітну пластикову картку можна під час виконання низки обов'язкових умов, до яких відносять:

  • наявність українського громадянства;
  • вік щонайменше 16 років;
  • постійну чи тимчасову прописку;
  • наявність паспорта або тимчасової довідки, що засвідчує особу.

Незважаючи на простоту поводження з додатком «Приват24», у багатьох виникає питання, як зробити онлайн картку Приватбанку. Для цього необхідно виконати низку дій:

  • увійти до програми з телефону;
  • відкрити меню «Гаманець»;
  • вибрати «Додати»;
  • натиснути на пункт «Digital картка»;
  • вибрати тип картки – «Кредитна» або «Дебетова»;
  • вказати платіжну систему та валюту.

Нова картка відобразиться в гаманці протягом 10 хвилин, після чого її можна приєднати до Apple Pay та Google Pay. Щоб випустити її фізичну копію, необхідно в меню «Всі картки» вибрати потрібний варіант і перейти до пункту «Параметри». Потім натиснути «Замовити картку» – «Доставка по Україні». Залишиться тільки вибрати спосіб доставки із запропонованих варіантів та забрати посилку після її прибуття.

На яких умовах можна взяти кредит на картку Приватбанку?

Якщо у вас є картка ПриватБанку, умови отримання кредиту в Loan+ такі:

  • Без довідок. Заявка перевіряється автоматично, рішення надходить протягом кількох хвилин.
  • Без дзвінків. Конфіденційність клієнтів – понад усе. Тому, оформляючи мікрокредит, можна не побоюватися розголошення інформації родичам чи роботодавцю.
  • Швидке рішення. Заявка розглядається онлайн, рішення ухвалюється після оцінки кредитоспроможності.
  • З поганою кредитною історією. Негативна кредитна історія не завжди означає відмову — Loan+ розглядає заявки клієнтів з різною кредитною історією.
  • Без поручителів та довідок про доходи. Кредит в Приватбанку важко оформити без підтвердження своєї платоспроможності. На відміну від них клієнтами Loan+ можуть бути як працевлаштовані, так і безробітні громадяни.

Важливо пам'ятати, що отримати кредит на ім'я іншої людини не вдасться. Тому перед співпрацею з Loan+ варто подумати про те, як зробити онлайн-картку ПриватБанку.

Кредит на картку Приватбанку: переваги

Власники пластикових карток будь-якого банку можуть отримати кредит в компанії Loan+. Власникам карток ПриватБанку це особливо зручно:

  • зарахування грошей на картку одразу після підписання договору;
  • відсутність комісії при знятті готівки для власників картки «Для виплат»;
  • погашення кредиту онлайн в Особистому кабінеті на сайті Loan+.

Для нових клієнтів Loan+ діє знижка 99% на базову процентну ставку за умови своєчасної сплати обох платежів, для повторних — знижки за промокодами.