Які види карток пропонує ПриватБанк

Розрахунки зроблені по продукту "Фрімані на 65 днів" для перших клієнтів, виходячи з припущення, що споживач своєчасно виконає зобов’язання по кредиту (своєчасно сплатить 1й та 2й платіж) та на весь строк кредиту отримає акційну процентну ставку. З детальними умовами діючих продуктів можна ознайомитись

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Продовження строку кредиту — за додатковою угодою під фіксовану ставку 0,99% на день; доступне не раніше ніж за 7 днів до закінчення строку і не пізніше 35-го дня після

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Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Всі клієнти Приватбанку мають можливість оформити картки двох видів: дебетову та кредитну. Перший різновид призначений для різних виплат, зокрема соціальних і пенсійних. Дебетова картка підходить для оплати товарів та послуг, оскільки з неї не стягується комісія. Вона затребувана серед людей, які не змогли взяти кредит у Приватбанку, але звернулися до інших організацій та планують знімати готівку. Ця картка не передбачає додаткових відсотків за переведення в готівку грошей.

Клієнтам ПриватБанку також доступна кредитна картка з кредитним лімітом. Актуальні умови за нею встановлює банк. Клієнти ПриватБанку можуть оформити картки «Універсальна», «Універсальна Gold». Також є пропозиції для VIP-клієнтів.

Як оформити онлайн картку Приватбанку

Отримати заповітну пластикову картку можна під час виконання низки обов'язкових умов, до яких відносять:

наявність українського громадянства;

вік щонайменше 16 років;

постійну чи тимчасову прописку;

наявність паспорта або тимчасової довідки, що засвідчує особу.

Незважаючи на простоту поводження з додатком «Приват24», у багатьох виникає питання, як зробити онлайн картку Приватбанку. Для цього необхідно виконати низку дій:

увійти до програми з телефону;

відкрити меню «Гаманець»;

вибрати «Додати»;

натиснути на пункт «Digital картка»;

вибрати тип картки – «Кредитна» або «Дебетова»;

вказати платіжну систему та валюту.

Нова картка відобразиться в гаманці протягом 10 хвилин, після чого її можна приєднати до Apple Pay та Google Pay. Щоб випустити її фізичну копію, необхідно в меню «Всі картки» вибрати потрібний варіант і перейти до пункту «Параметри». Потім натиснути «Замовити картку» – «Доставка по Україні». Залишиться тільки вибрати спосіб доставки із запропонованих варіантів та забрати посилку після її прибуття.

На яких умовах можна взяти кредит на картку Приватбанку?

Якщо у вас є картка ПриватБанку, умови отримання кредиту в Loan+ такі:

Без довідок. Заявка перевіряється автоматично, рішення надходить протягом кількох хвилин.

Без дзвінків. Конфіденційність клієнтів – понад усе. Тому, оформляючи мікрокредит, можна не побоюватися розголошення інформації родичам чи роботодавцю.

Швидке рішення. Заявка розглядається онлайн, рішення ухвалюється після оцінки кредитоспроможності.

З поганою кредитною історією. Негативна кредитна історія не завжди означає відмову — Loan+ розглядає заявки клієнтів з різною кредитною історією.

Без поручителів та довідок про доходи. Кредит в Приватбанку важко оформити без підтвердження своєї платоспроможності. На відміну від них клієнтами Loan+ можуть бути як працевлаштовані, так і безробітні громадяни.

Важливо пам'ятати, що отримати кредит на ім'я іншої людини не вдасться. Тому перед співпрацею з Loan+ варто подумати про те, як зробити онлайн-картку ПриватБанку.

Кредит на картку Приватбанку: переваги

Власники пластикових карток будь-якого банку можуть отримати кредит в компанії Loan+. Власникам карток ПриватБанку це особливо зручно:

зарахування грошей на картку одразу після підписання договору;

відсутність комісії при знятті готівки для власників картки «Для виплат»;

погашення кредиту онлайн в Особистому кабінеті на сайті Loan+.

Для нових клієнтів Loan+ діє знижка 99% на базову процентну ставку за умови своєчасної сплати обох платежів, для повторних — знижки за промокодами.