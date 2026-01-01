Наскільки реально взяти кредит з великими простроченнями в Україні?

Розрахунки зроблені по продукту "Фрімані на 65 днів" для перших клієнтів, виходячи з припущення, що споживач своєчасно виконає зобов’язання по кредиту (своєчасно сплатить 1й та 2й платіж) та на весь строк кредиту отримає акційну процентну ставку. З детальними умовами діючих продуктів можна ознайомитись

Продовження строку кредиту — за додатковою угодою під фіксовану ставку 0,99% на день; доступне не раніше ніж за 7 днів до закінчення строку і не пізніше 35-го дня після

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Сума до 35 000 грн — для нових клієнтів від 500 до 20 000 грн, для повторних — від 1 000 до 35 000 грн

Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Фінансові операції - це завжди ризик і для людини, і для кредитора. І зазвичай ті, кому терміново потрібні гроші з поганою кредитною історією і простроченням, викликають сумнів у банку в платоспроможності позичальника. Банки, як правило, відмовляють таким позичальникам через вимоги до оцінки ризиків.

Однак це не означає, що в Україні неможливо отримати кредит, маючи прострочену заборгованість. Допоможуть розв'язати таку фінансову проблему МФО, які зазвичай ризикують невеликими сумами під відносно високі відсотки. До речі, так вони допомагають позичальнику поліпшити кредитну історію.

Лояльну клієнтську політику проводять і ломбарди, готові надати кредит без додаткових вимог, під помірну відсоткову ставку.

Умови отримання кредиту з простроченнями

Насправді, не думайте, що МФО і ломбарди бездумно роздають гроші. У цих фінансових компаніях працюють фахівці, які добре рахують, тому вони аналізують фінансову здатність позичальника та прораховують можливі ризики. Щоб реально взяти кредит з великими простроченнями в Україні, слід врахувати такі параметри:

У Loan+ строк — від 50 до 65 днів, сума першого кредиту — від 500 до 20 000 грн;

незначний термін, на який видається кредит - швидше за все, він обмежується місяцем, але чим менший термін, тим більше шансів отримати кредит.

Проте ломбард, захищаючи свої ризики, може попросити в заставу яку-небудь коштовну річ, а мікрофінансова організація не видасть кредит, якщо є прострочення або відкриті кредити в цій же МФО.

Для отримання кредиту в МФО або в ломбарді немає потреби збирати великий пакет документів. Достатньо мати паспорт громадянина України, ІПН та картку будь-якого українського банку.

Переваги отримання кредиту з прострочками у Loan+

Де точно дадуть кредит з прострочками, так це в нашій фінансовій компанії Loan+. Переваги отримання такого кредиту наступні:

індивідуальні умови кредитування;

для перших клієнтів — знижка 99% на базову ставку (акційна ставка від 0,08968% до 0,00001% на день) за умови своєчасної сплати обох платежів;

можливість продовжити строк за додатковою угодою — під 0,99% на день.

Фахівці Loan+ рекомендують все ж позичати гроші на нетривалий термін і лише ту суму, яку позичальник реально може повернути.

Процес отримання кредиту з простроченими кредитами?

Ситуація, коли терміново потрібно взяти кредит з простроченими кредитами, може бути безвихідною. Фахівці Loan+ склали покрокову інструкцію для тих, хто має кредит з великими простроченнями в Україні, не може оформити кредит в банку і вирішив звернутися до МФО:

Читайте відгуки, вивчайте сайт, переконайтеся, що це надійна організація із гарною репутацією. Реєструйтеся лише на офіційних сайтах, тому що потрібно буде вказувати персональні дані – паспорт, телефон, електронну пошту. Заповнюйте анкету уважно – від цього залежить успішний розгляд заявки. У Loan+ є можливість проконсультуватися, якщо є питання щодо заповнення. Пройдіть верифікацію, пред'явивши скан копії документів, щоб взяти кредит з поганою кредитною історією та простроченням. Зазначте суму, терміни, на які вам потрібен кредит, та надсилайте заявку до Loan+.

У Loan+ заявки розглядають швидко – від 5 хвилин до 1 години. Фахівці швидко оцінюють кредитоспроможність клієнта і, якщо вона в нормі, схвалять кредит. Взяти кредит із великими простроченнями в Україні можна, якщо звернутись в професійну та сучасну МФО Loan+. Після схвалення заявки підписується електронний договір, а потім гроші переказуються на вашу картку.