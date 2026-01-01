Кредит онлайн на картку Монобанку

Розрахунки зроблені по продукту "Фрімані на 65 днів" для перших клієнтів, виходячи з припущення, що споживач своєчасно виконає зобов’язання по кредиту (своєчасно сплатить 1й та 2й платіж) та на весь строк кредиту отримає акційну процентну ставку. З детальними умовами діючих продуктів можна ознайомитись

Продовження строку кредиту — за додатковою угодою під фіксовану ставку 0,99% на день; доступне не раніше ніж за 7 днів до закінчення строку і не пізніше 35-го дня після

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Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Оформлення мікрокредиту у Loan+ потребує наявності у клієнта картки одного з українських банків, з яких вигідно виділяється Монобанк. Його популярність серед користувачів пояснюється високою якістю обслуговування, яке щороку лише удосконалюється. Багато клієнтів запитують, як взяти кредит в Монобанку через застосунок.

Якщо картки Монобанку ще немає, її можна оформити в застосунку банку за кілька кроків:

Встановити програму «Монобанк». Власники Android можуть знайти її в Google Play, користувачі операційної системи iOS – в App Store.

Зареєструватись у програмі. Спочатку необхідно вказати актуальний номер телефону. На нього прийде смс з кодом підтвердження, який потрібно ввести у спеціальне поле. Потім сфотографувати перший і другий розворот паспорта, прописку, а також ІПН. Якщо все зроблено правильно, система запропонує заповнити анкету, без якої неможливо взяти кредит у Монобанку.

Вказати спосіб доставлення. Картку можна забрати самостійно у точці одного з партнерів або отримати за допомогою кур'єра.

Активувати картку. Розкривши конверт з карткою, необхідно зайти в додаток та сфотографувати її. Потім ввести код CVV і встановити PIN-код.

Тільки після того, як картка успішно зареєстрована, можна починати думати про те, як оформити кредит у Монобанку. Але треба розуміти, що видача картки ще не означає, що кредитний ліміт буде схвалено.

Чи можна отримати кредит на картку Монобанку

Українці не завжди можуть отримати кредит у Монобанку, навіть якщо вони є їхніми клієнтами та володіють карткою. Для цього існує безліч причин, головною з яких є погана кредитна історія. Але це не привід відкладати картку в дальню шухляду, оскільки вона може стати в нагоді при оформленні кредиту в мікрофінансових організаціях.

Отримати кредит можна лише на картку Монобанку, оформлену на ім'я позичальника. Якщо знехтувати цією вимогою, то система відхилить заявку, розцінивши її як спробу шахрайства. При оформленні кредиту краще переконатись, що на картці лежить кілька гривень. Вони потрібні для проходження верифікації, під час якої відбувається списання невеликої суми з подальшим її поверненням. Завдяки простоті оформлення кредиту у Loan+ більше не потрібно думати про те, як взяти кредит в Монобанку.

Що потрібно, щоб отримати кредит на картку Монобанку

Не потрібно засмучуватися, якщо Монобанк кредит на картку не схвалив або надав мінімально допустиму суму. Завжди можна знайти альтернативний варіант отримання грошей, наприклад, оформити мікрокредит у Loan+. Але треба розуміти, що співпраця з фінансовими організаціями потребує дотримання правил, встановлених українським законодавством.

Подати заявку може громадянин України віком від 18 до 65 років (для повторних клієнтів — до 70 років), який має паспорт та ІПН. При здійсненні угоди не обійтися без картки одного з українських банків, тому не потрібно відмовлятися від картки, навіть якщо Монобанк відмовив у кредиті.

Оформити кредит в мікрофінансових організаціях, зокрема Loan+, можна навіть з поганою кредитною історією. Але треба розуміти, що дуже низький кредитний рейтинг у деяких випадках може стати причиною відмови навіть у системах із найлояльнішими вимогами до кандидата.

Як отримати кредит на картку Монобанку у Loan+

Серед власників пластикових карток постійно спливають питання про те, чи дає Монобанк кредит із поганою кредитною історією. У більшості випадків відповідь буде негативною, оскільки фінансова організація воліє співпрацювати лише з надійними клієнтами. Альтернативою може стати кредит у Loan+.

Щоб подати заявку, клієнту потрібен ноутбук або телефон з доступом до інтернету, оскільки оформлення кредиту здійснюється онлайн. Рішення за заявкою надходить протягом кількох хвилин. Щоб швидко оформити кредит, потрібно виконати кілька дій:

за допомогою калькулятора, наведеного на сайті, розрахувати умови кредитування;

зареєструватись на порталі;

внести необхідні дані до анкети;

уважно вивчити умови договору;

прикріпити картку до своєї анкети;

підтвердити згоду з умовами співробітництва за допомогою коду, який прийде на мобільний телефон у смс;

перевірити надходження грошей на картку Монобанку.

Процедура оформлення кредиту є досить простою і не вимагає від клієнта наявності великого пакету документів. Якщо виникнуть питання, завжди можна звернутися за допомогою до консультантів Loan+.