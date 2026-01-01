Хто може отримати кредит на картку Ощадбанку

Отримати кредит + просто!
- Тобі виповнилося 18 роківТільки повнолітні можуть отримати кредит
- У тебе є паспорт громадянина УкраїниЦе умова законодавства України
- У тебе є банківська карткаПідійде картка будь-якого банку
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- адреса для поштової кореспонденції: 04080, м.Київ, вул. Костянтинівська, 75, офіс 601А
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Швидкий та доступний кредит від Loan+ – це зручна процедура, яка дозволяє отримати необхідну суму без походу у відділення, підготовки виписок доходів за останні 6 місяців, поручителів та дзвінків до родичів. Для нових клієнтів діє автоматична знижка 99% на базову процентну ставку, для повторних – знижки за промокодами (за умови своєчасної сплати обох платежів).
За наявності працюючої картки Ощадбанку легко і просто оформити договір на потрібну суму та обраний термін у компанії Loan+. Для цього необхідно відповідати таким параметрам:
- вік – від 18 до 65 років (для повторних клієнтів – до 70 років) на момент оформлення кредиту;
- прописка – мати громадянство України та проживати на її території (крім тимчасово окупованих областей);
- документи – паспорт громадянина України та ІПН;
- банківська картка – мати іменну картку Ощадбанку;
- мобільний телефон – номер повинен бути робочим та бути під рукою (на нього надалі надійде смс із кодом верифікації);
- кредитна історія – рішення ухвалюється після оцінки кредитоспроможності, зокрема з урахуванням кредитної історії.
Умови досить прості, прозорі та зрозумілі. Відсутні приховані комісії та переплати, які не вказуються у договорах. Для отримання кредиту підійде будь-яка активна іменна картка Ощадбанку – дебетова чи кредитна.
Яка картка Ощадбанку підійде для кредиту
Для кредиту в Loan+ підійде будь-яка іменна картка Ощадбанку – дебетова або кредитна:
- картка має бути активною й оформленою на ваше ім'я;
- строк дії картки не має минути.
Якщо картки Ощадбанку ще немає, її можна оформити:
- онлайн у додатку;
- у відділенні банку;
- через месенджер Telegram чи Facebook.
Актуальні умови оформлення картки встановлює банк.
Чи можна отримати кредит на картку Ощадбанку
Отримати кредит на картку Ощадбанку можна як безпосередньо від банку, так і скориставшись пропозицією від Loan+. Однак у першому випадку ліміт можуть не схвалити. Банк може вимагати додаткових документів, таких як довідка з місця роботи, сума доходів за останні 6 місяців або номер родичів для попереднього обдзвону. До того ж, система скорингу може відмовити у видачі грошей.
Для отримання мікрокредиту у компанії Loan+ не потрібне надання додаткової документації, перевірки суми доходів тощо. Достатньо вказати необхідний перелік даних, заповнити коротку анкету на сайті, пройти верифікацію картки та надіслати заявку. У разі схвалення, від користувача очікується підписання договору, після чого компанія перераховує гроші на карту. Кредит видається на строк від 50 до 65 днів з погашенням двома платежами. За несвоєчасну сплату другого платежу нараховується штраф 50% від початкової суми кредиту, а акційна ставка за весь строк не застосовується. Усі умови, денна і річна процентні ставки прописані в договорі.
Як отримати кредит на картку Ощадбанку
Картка Ощадбанку – надійний помічник, коли необхідно отримати кредит від Loan+. Для цього не потрібно відвідувати офіс МФО, оскільки все виконується віддалено. Це дає певну перевагу, адже можна не поспішати з ухваленням рішення, тверезо оцінити всю інформацію, порахувати відсотки та визначитись із сумою кредиту.
Щоб співпраця з Loan+ пройшла успішно, необхідно враховувати декілька особливостей:
- Оформлення кредиту можливе лише на активну картку. У процесі система вимагатиме ввести не лише 16-значний номер картки, але й строк її дії, вказаний на картці. Якщо термін дії минув, система відхиляє заявку.
- Замовити кредит у Loan+ можна тільки на свою карту. Якщо система розпізнає невідповідність між ім'ям заявника і власником картки, то заявку не буде схвалено. Тому варто заздалегідь переконатися, що картка оформлена на ваше ім'я.
Якщо проблем з картою не виявлено, то система швидко проведе верифікацію, після чого залишиться тільки підписати договір з компанією Loan+ і очікувати зарахування грошей на рахунок.