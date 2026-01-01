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Хто може отримати кредит на картку Ощадбанку

Отримати кредит + просто!

  • Тобі виповнилося 18 років
    Тільки повнолітні можуть отримати кредит
  • У тебе є паспорт громадянина України
    Це умова законодавства України
  • У тебе є банківська картка
    Підійде картка будь-якого банку
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Сума до 35 000 грн
Сума до 35 000 грн — для нових клієнтів від 500 до 20 000 грн, для повторних — від 1 000 до 35 000 грн
Рішення за 5 хвилин
Після підписання договору гроші зараховуються на картку
Карта будь-якого банку
Для отримання грошей підійде картка будь-якого українського банку
Дострокове погашення
Без будь-яких прихованих комісій
Промокоди та акції
У нас завжди проводяться акції та спеціальні пропозиції
Пролонгація кредиту
Продовження строку кредиту — за додатковою угодою під фіксовану ставку 0,99% на день; доступне не раніше ніж за 7 днів до закінчення строку і не пізніше 35-го дня після
Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:
  • E-mail:
  • адреса для поштової кореспонденції: 04080, м.Київ, вул. Костянтинівська, 75, офіс 601А
  • телефон: 0 800 30 13 39, 0 443 93 13 39, 0 800 300 306, 0 443 912 306, 0 800 304 701, 0 444 994 701

Швидкий та доступний кредит від Loan+ – це зручна процедура, яка дозволяє отримати необхідну суму без походу у відділення, підготовки виписок доходів за останні 6 місяців, поручителів та дзвінків до родичів. Для нових клієнтів діє автоматична знижка 99% на базову процентну ставку, для повторних – знижки за промокодами (за умови своєчасної сплати обох платежів).

За наявності працюючої картки Ощадбанку легко і просто оформити договір на потрібну суму та обраний термін у компанії Loan+. Для цього необхідно відповідати таким параметрам:

  • вік – від 18 до 65 років (для повторних клієнтів – до 70 років) на момент оформлення кредиту;
  • прописка – мати громадянство України та проживати на її території (крім тимчасово окупованих областей);
  • документи – паспорт громадянина України та ІПН;
  • банківська картка – мати іменну картку Ощадбанку;
  • мобільний телефон – номер повинен бути робочим та бути під рукою (на нього надалі надійде смс із кодом верифікації);
  • кредитна історія – рішення ухвалюється після оцінки кредитоспроможності, зокрема з урахуванням кредитної історії.

Умови досить прості, прозорі та зрозумілі. Відсутні приховані комісії та переплати, які не вказуються у договорах. Для отримання кредиту підійде будь-яка активна іменна картка Ощадбанку – дебетова чи кредитна.

Яка картка Ощадбанку підійде для кредиту

Для кредиту в Loan+ підійде будь-яка іменна картка Ощадбанку – дебетова або кредитна:

  • картка має бути активною й оформленою на ваше ім'я;
  • строк дії картки не має минути.

Якщо картки Ощадбанку ще немає, її можна оформити:

  • онлайн у додатку;
  • у відділенні банку;
  • через месенджер Telegram чи Facebook.

Актуальні умови оформлення картки встановлює банк.

Чи можна отримати кредит на картку Ощадбанку

Отримати кредит на картку Ощадбанку можна як безпосередньо від банку, так і скориставшись пропозицією від Loan+. Однак у першому випадку ліміт можуть не схвалити. Банк може вимагати додаткових документів, таких як довідка з місця роботи, сума доходів за останні 6 місяців або номер родичів для попереднього обдзвону. До того ж, система скорингу може відмовити у видачі грошей.

Для отримання мікрокредиту у компанії Loan+ не потрібне надання додаткової документації, перевірки суми доходів тощо. Достатньо вказати необхідний перелік даних, заповнити коротку анкету на сайті, пройти верифікацію картки та надіслати заявку. У разі схвалення, від користувача очікується підписання договору, після чого компанія перераховує гроші на карту. Кредит видається на строк від 50 до 65 днів з погашенням двома платежами. За несвоєчасну сплату другого платежу нараховується штраф 50% від початкової суми кредиту, а акційна ставка за весь строк не застосовується. Усі умови, денна і річна процентні ставки прописані в договорі.

Як отримати кредит на картку Ощадбанку

Картка Ощадбанку – надійний помічник, коли необхідно отримати кредит від Loan+. Для цього не потрібно відвідувати офіс МФО, оскільки все виконується віддалено. Це дає певну перевагу, адже можна не поспішати з ухваленням рішення, тверезо оцінити всю інформацію, порахувати відсотки та визначитись із сумою кредиту.

Щоб співпраця з Loan+ пройшла успішно, необхідно враховувати декілька особливостей:

  • Оформлення кредиту можливе лише на активну картку. У процесі система вимагатиме ввести не лише 16-значний номер картки, але й строк її дії, вказаний на картці. Якщо термін дії минув, система відхиляє заявку.
  • Замовити кредит у Loan+ можна тільки на свою карту. Якщо система розпізнає невідповідність між ім'ям заявника і власником картки, то заявку не буде схвалено. Тому варто заздалегідь переконатися, що картка оформлена на ваше ім'я.

Якщо проблем з картою не виявлено, то система швидко проведе верифікацію, після чого залишиться тільки підписати договір з компанією Loan+ і очікувати зарахування грошей на рахунок.