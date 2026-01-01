Що таке промокод від Loan+

Отримати кредит + просто!
- Тобі виповнилося 18 роківТільки повнолітні можуть отримати кредит
- У тебе є паспорт громадянина УкраїниЦе умова законодавства України
- У тебе є банківська карткаПідійде картка будь-якого банку
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- адреса для поштової кореспонденції: 04080, м.Київ, вул. Костянтинівська, 75, офіс 601А
- телефон: 0 800 30 13 39, 0 443 93 13 39, 0 800 300 306, 0 443 912 306, 0 800 304 701, 0 444 994 701
Loan+ промокод – це комбінація символів, яка дає повторному клієнту знижку від 10% до 99% на базову процентну ставку. Розмір знижки вказується в повідомленні разом із промокодом. Заохочення має декілька нюансів, але, загалом, будь-який промокод:
- діє обмежений час – строк дії вказаний у повідомленні з промокодом;
- призначений для повторних клієнтів – перший кредит отримує автоматичну знижку 99% без промокоду;
- не сумується з іншими знижками та акціями і не обмінюється на гроші.
Промокод надає лише Loan+ – безпосередньо або через партнерів компанії. Строк його дії вказаний у повідомленні з промокодом.
Як отримати промокод Loan+
Промокод Loan+ можна отримати:
- в межах акцій, оголошених на сайті компанії;
- за участь в опитуваннях, які надходять у SMS або на електронну пошту; персонально – у повідомленні від Loan+; від партнерів компанії.
Як скористатися Loan+ промокодом
Щоб використати Loan+ промокод, достатньо виконати кілька послідовних кроків:
- отримати вигідний промокод (використати поданий на сайті або з персональної пропозиції на пошті);
- ознайомитись із терміном дії пропозиції;
- скопіювати в буфер обміну та пройти в особистий кабінет;
- вибрати необхідну суму та термін кредитування;
- розрахувати попередню вартість договору, використовуючи віртуальний калькулятор;
- під час оформлення договору ввести промокод у спеціальне поле «Промокод» (активований промокод, доступний в Особистому кабінеті, враховується автоматично).
Далі користувачеві залишиться лише подати заявку на отримання кредиту та дочекатися рішення за заявкою. Останнім кроком стане підписання договору та зарахування грошей на картку. Знижка за промокодом застосовується, якщо обидва платежі сплачено не пізніше дати і не менше суми, встановлених у початковому Графіку платежів. Якщо хоча б один платіж прострочено, кредит нараховується за базовою ставкою.