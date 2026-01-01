Що таке промокод від Loan+

Розрахунки зроблені по продукту "Фрімані на 65 днів" для перших клієнтів, виходячи з припущення, що споживач своєчасно виконає зобов’язання по кредиту (своєчасно сплатить 1й та 2й платіж) та на весь строк кредиту отримає акційну процентну ставку. З детальними умовами діючих продуктів можна ознайомитись

Продовження строку кредиту — за додатковою угодою під фіксовану ставку 0,99% на день; доступне не раніше ніж за 7 днів до закінчення строку і не пізніше 35-го дня після

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Сума до 35 000 грн — для нових клієнтів від 500 до 20 000 грн, для повторних — від 1 000 до 35 000 грн

Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Loan+ промокод – це комбінація символів, яка дає повторному клієнту знижку від 10% до 99% на базову процентну ставку. Розмір знижки вказується в повідомленні разом із промокодом. Заохочення має декілька нюансів, але, загалом, будь-який промокод:

діє обмежений час – строк дії вказаний у повідомленні з промокодом;

призначений для повторних клієнтів – перший кредит отримує автоматичну знижку 99% без промокоду;

не сумується з іншими знижками та акціями і не обмінюється на гроші.

Промокод надає лише Loan+ – безпосередньо або через партнерів компанії. Строк його дії вказаний у повідомленні з промокодом.

Як отримати промокод Loan+

Промокод Loan+ можна отримати:

в межах акцій, оголошених на сайті компанії;

за участь в опитуваннях, які надходять у SMS або на електронну пошту; персонально – у повідомленні від Loan+; від партнерів компанії.

Як скористатися Loan+ промокодом

Щоб використати Loan+ промокод, достатньо виконати кілька послідовних кроків:

отримати вигідний промокод (використати поданий на сайті або з персональної пропозиції на пошті);

ознайомитись із терміном дії пропозиції;

скопіювати в буфер обміну та пройти в особистий кабінет;

вибрати необхідну суму та термін кредитування;

розрахувати попередню вартість договору, використовуючи віртуальний калькулятор;

під час оформлення договору ввести промокод у спеціальне поле «Промокод» (активований промокод, доступний в Особистому кабінеті, враховується автоматично).

Далі користувачеві залишиться лише подати заявку на отримання кредиту та дочекатися рішення за заявкою. Останнім кроком стане підписання договору та зарахування грошей на картку. Знижка за промокодом застосовується, якщо обидва платежі сплачено не пізніше дати і не менше суми, встановлених у початковому Графіку платежів. Якщо хоча б один платіж прострочено, кредит нараховується за базовою ставкою.