Кредит з 18 років. Де оформити

Отримати кредит + просто!
- Тобі виповнилося 18 роківТільки повнолітні можуть отримати кредит
- У тебе є паспорт громадянина УкраїниЦе умова законодавства України
- У тебе є банківська карткаПідійде картка будь-якого банку
- E-mail:
- адреса для поштової кореспонденції: 04080, м.Київ, вул. Костянтинівська, 75, офіс 601А
- телефон: 0 800 30 13 39, 0 443 93 13 39, 0 800 300 306, 0 443 912 306, 0 800 304 701, 0 444 994 701
Отримати кредит з 18 років – завдання не з простих, але цілком можливе. Молодь часто стикається з тим, що банки неохоче надають кредити без офіційного працевлаштування або стабільного доходу. Однак є кілька способів, як можна оформити кредит, навіть якщо вам лише 18 років:
- Банки. Вони пропонують кредити, але часто вимагають довідки про доходи, наявність поручителів і позитивну кредитну історію. Такий варіант підійде тим, хто вже має офіційну роботу.
- Ломбарди. Тут можна отримати гроші під заставу майна, але процентна ставка буде високою, а також доведеться залишити цінні речі в заставу.
- МФО (мікрофінансові організації). Найпростіший і найдоступніший варіант для молодих людей. Для оформлення кредиту не потрібна офіційна робота. Крім того, все робиться онлайн.
У Loan+ перший кредит — від 500 до 20 000 грн (повторний — до 35 000 грн), строк — від 50 до 65 днів. Ці кошти часто потрібні на купівлю техніки, ремонт, оплату медичних послуг або вирішення інших термінових питань. Оформити кредит легко, і процес займає всього кілька хвилин, а від позичальника потрібен лише паспорт та ІПН.
Умови отримання кредиту онлайн на картку з 18 років
Кредит з 18 років в Україні можна отримати на простих умовах, особливо, якщо йдеться про мікрофінансові організації. На відміну від банків, МФО не вимагають великого пакета документів і суворих перевірок.
Умови отримання кредиту у МФО виглядають так:
- Мінімальна сума – від 500 гривень для невеликих потреб.
- Максимальна сума – до 30 000 гривень на більші покупки.
- Термін кредитування – від 7 до 30 днів, щоб повернути гроші без зайвого поспіху.
Для оформлення кредиту вам знадобляться тільки:
- Паспорт громадянина України.
- Ідентифікаційний код (ІПН).
- Мобільний телефон з активним номером для зв’язку.
- Банківська картка, на яку будуть зараховані кошти.
Найзручніше те, що заявку можна подати онлайн. Жодних черг чи паперової тяганини, адже все робиться прямо з телефону, де б ви не перебували. Зазвичай рішення за заявкою приходить протягом 10-15 хвилин.
Переваги оформлення кредиту з 18 років у МФО
МФО Loan+ пропонує безліч переваг, що робить процес отримання кредиту швидким і зручним, а саме:
- Оперативне оформлення. Не потрібно збирати купу документів, достатньо паспорта та ІПН.
- Миттєве рішення. Більшість заявок розглядаються протягом 5-15 хвилин.
- Доступність 24/7. Оформити кредит можна в будь-який час доби, навіть вночі.
- Відсутність жорстких вимог. Неважливо, чи є у вас кредитна історія або постійне місце роботи.
Крім того, Loan+ пропонує гнучкі умови погашення. Ви можете вибрати зручний термін кредиту й бути впевнені, що отримаєте гроші без зайвих питань. Це ідеальний варіант для студентів і молоді, яким терміново потрібні кошти, але банки їм відмовляють.
Як отримати кредит з 18 років в Україні
Отримати кредит студентам без офіційного місця роботи складно. Класична банківська система неохоче видає кредити молодим людям. Більшість банків відмовляються працювати з клієнтами такого віку, а ті, хто готовий дати кредит, пропонують занадто маленький ліміт. Отримати велику суму можна тільки в 21 рік.
Є інший спосіб взяти кредит з 18 років в Україні – звернутися до МФО. Вони не висувають надто багато вимог. У Loan+ поручителі та довідки не потрібні. Щоб провести процедуру, вимагають лише ІПН та паспорт України. У Loan+, мікрокредит можна отримати, якщо потрібні:
- ремонт машини чи квартири;
- купівля необхідної техніки;
- вирішення непередбачених проблем;
- оплата медичних витрат.
Вибирайте МФО за відгуками та репутацією. У Loan+ достатньо зареєструватися на офіційному сайті та заповнити форму з мінімальним набором особистої інформації. Зазвичай потрібні лише паспортні дані, адреса та номер телефону. Надсилайте інформацію та чекайте на розгляд заявки та зворотний зв’язок від менеджера Loan+ – відповіді на телефон або електронну пошту. Процедура швидка та проводиться в режимі онлайн.