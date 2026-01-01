Кредит з 18 років. Де оформити

Розрахунки зроблені по продукту "Фрімані на 65 днів" для перших клієнтів, виходячи з припущення, що споживач своєчасно виконає зобов’язання по кредиту (своєчасно сплатить 1й та 2й платіж) та на весь строк кредиту отримає акційну процентну ставку. З детальними умовами діючих продуктів можна ознайомитись

Продовження строку кредиту — за додатковою угодою під фіксовану ставку 0,99% на день; доступне не раніше ніж за 7 днів до закінчення строку і не пізніше 35-го дня після

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Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Отримати кредит з 18 років – завдання не з простих, але цілком можливе. Молодь часто стикається з тим, що банки неохоче надають кредити без офіційного працевлаштування або стабільного доходу. Однак є кілька способів, як можна оформити кредит, навіть якщо вам лише 18 років:

Банки. Вони пропонують кредити, але часто вимагають довідки про доходи, наявність поручителів і позитивну кредитну історію. Такий варіант підійде тим, хто вже має офіційну роботу.

Ломбарди. Тут можна отримати гроші під заставу майна, але процентна ставка буде високою, а також доведеться залишити цінні речі в заставу.

МФО (мікрофінансові організації). Найпростіший і найдоступніший варіант для молодих людей. Для оформлення кредиту не потрібна офіційна робота. Крім того, все робиться онлайн.

У Loan+ перший кредит — від 500 до 20 000 грн (повторний — до 35 000 грн), строк — від 50 до 65 днів. Ці кошти часто потрібні на купівлю техніки, ремонт, оплату медичних послуг або вирішення інших термінових питань. Оформити кредит легко, і процес займає всього кілька хвилин, а від позичальника потрібен лише паспорт та ІПН.

Умови отримання кредиту онлайн на картку з 18 років

Кредит з 18 років в Україні можна отримати на простих умовах, особливо, якщо йдеться про мікрофінансові організації. На відміну від банків, МФО не вимагають великого пакета документів і суворих перевірок.

Умови отримання кредиту у МФО виглядають так:

Мінімальна сума – від 500 гривень для невеликих потреб.

Максимальна сума – до 30 000 гривень на більші покупки.

Термін кредитування – від 7 до 30 днів, щоб повернути гроші без зайвого поспіху.

Для оформлення кредиту вам знадобляться тільки:

Паспорт громадянина України. Ідентифікаційний код (ІПН). Мобільний телефон з активним номером для зв’язку. Банківська картка, на яку будуть зараховані кошти.

Найзручніше те, що заявку можна подати онлайн. Жодних черг чи паперової тяганини, адже все робиться прямо з телефону, де б ви не перебували. Зазвичай рішення за заявкою приходить протягом 10-15 хвилин.

Переваги оформлення кредиту з 18 років у МФО

МФО Loan+ пропонує безліч переваг, що робить процес отримання кредиту швидким і зручним, а саме:

Оперативне оформлення. Не потрібно збирати купу документів, достатньо паспорта та ІПН.

Миттєве рішення. Більшість заявок розглядаються протягом 5-15 хвилин.

Доступність 24/7. Оформити кредит можна в будь-який час доби, навіть вночі.

Відсутність жорстких вимог. Неважливо, чи є у вас кредитна історія або постійне місце роботи.

Крім того, Loan+ пропонує гнучкі умови погашення. Ви можете вибрати зручний термін кредиту й бути впевнені, що отримаєте гроші без зайвих питань. Це ідеальний варіант для студентів і молоді, яким терміново потрібні кошти, але банки їм відмовляють.

Як отримати кредит з 18 років в Україні

Отримати кредит студентам без офіційного місця роботи складно. Класична банківська система неохоче видає кредити молодим людям. Більшість банків відмовляються працювати з клієнтами такого віку, а ті, хто готовий дати кредит, пропонують занадто маленький ліміт. Отримати велику суму можна тільки в 21 рік.

Є інший спосіб взяти кредит з 18 років в Україні – звернутися до МФО. Вони не висувають надто багато вимог. У Loan+ поручителі та довідки не потрібні. Щоб провести процедуру, вимагають лише ІПН та паспорт України. У Loan+, мікрокредит можна отримати, якщо потрібні:

ремонт машини чи квартири;

купівля необхідної техніки;

вирішення непередбачених проблем;

оплата медичних витрат.

Вибирайте МФО за відгуками та репутацією. У Loan+ достатньо зареєструватися на офіційному сайті та заповнити форму з мінімальним набором особистої інформації. Зазвичай потрібні лише паспортні дані, адреса та номер телефону. Надсилайте інформацію та чекайте на розгляд заявки та зворотний зв’язок від менеджера Loan+ – відповіді на телефон або електронну пошту. Процедура швидка та проводиться в режимі онлайн.