Умови отримання кредиту за 15 хвилин на картку МФО

Розрахунки зроблені по продукту "Фрімані на 65 днів" для перших клієнтів, виходячи з припущення, що споживач своєчасно виконає зобов’язання по кредиту (своєчасно сплатить 1й та 2й платіж) та на весь строк кредиту отримає акційну процентну ставку. З детальними умовами діючих продуктів можна ознайомитись

Продовження строку кредиту — за додатковою угодою під фіксовану ставку 0,99% на день; доступне не раніше ніж за 7 днів до закінчення строку і не пізніше 35-го дня після

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Сума до 35 000 грн — для нових клієнтів від 500 до 20 000 грн, для повторних — від 1 000 до 35 000 грн

Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Щоб отримати онлайн-кредит за 15 хвилин на картку в Loan+, достатньо відповідати лише кільком вимогам. Вони є стандартними для кожного позичальника. Система враховує їх, аналізує та видає остаточний вердикт щодо конкретного клієнта, який залишив свою заявку. Основні умови отримання кредиту:

Вік. Позичальник повинен бути віком від 18 до 65 років (для повторних клієнтів — до 70 років) на момент укладення договору.

Прописка. Обов'язкова умова – бути громадянином України та проживати на її території (виняток – тимчасово окуповані території).

Паспорт та ІПН. Паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер.

Цілодобовий доступ до Інтернету. З телефону, ноутбука або стаціонарного ПК.

Банківська картка. Наявність відкритого рахунку в одному із українських банків.

Особистий мобільний номер, який перебуває в активному стані.

Рішення ухвалюється після оцінки кредитоспроможності, зокрема з урахуванням кредитної історії. Компанія Loan+ використовує індивідуальний підхід до кожного із клієнтів для максимально швидкого та якісного вирішення питання найближчим часом. Заявки розглядаються згідно з черговістю надходження, враховуються всі нюанси.

Процес отримання онлайн-кредиту за 15 хвилин

Оформити онлайн-кредит за 15 хвилин можна просто, швидко та зручно у Loan+. Весь процес відбувається дистанційно, і ви можете зробити це з будь-якого місця, де є доступ до інтернету. Для отримання кредиту вам потрібно виконати лише кілька кроків:

Підготуйте потрібні документи. Вам знадобляться тільки базові: паспорт, ІПН і чинна банківська картка.

Заповніть онлайн-анкету. Вкажіть потрібну суму кредиту, строк кредиту, розмір вашого щомісячного доходу, інформацію про місце роботи й інші дані.

Дочекайтеся схвалення кредиту. Після надсилання заявки система автоматично перевірить надані вами дані. Повідомлення про рішення за вашою заявкою надійде до Особистого кабінету.

Підпишіть договір і отримайте гроші. Ознайомтеся з умовами та підпишіть договір одноразовим кодом з SMS — після цього кошти надійдуть на вказану вами банківську картку.

Як бачите, взяти онлайн-кредит за 15 хвилин на картку у Loan+ досить просто та не потребує великих зусиль.

Переваги оформлення онлайн-кредиту за 15 хвилин

Швидкі онлайн-кредити мають низку переваг, що роблять їх найзручнішим і найдоступнішим рішенням, якщо кошти потрібні в терміновому порядку:

Швидкість. У Loan+ весь процес отримання кредиту займає лише 15 хвилин, а гроші надходять на картку одразу після підписання договору.

Доступність 24/7. Заявку можна подати в будь-який час доби. Ви не залежите від робочого графіка стаціонарних відділень.

Мінімум документів. Для отримання кредиту у Loan+ не потрібно збирати пакет довідок і документів – достатньо паспорта, ІПН і банківської картки.

Немає черг та особистих візитів. Увесь процес відбувається онлайн, що виключає відвідування відділень.

Конфіденційність і безпека даних. Наш онлайн-сервіс використовує надійні технології шифрування, що гарантує високий рівень захисту особистої інформації.

Ці переваги роблять онлайн-кредити за 15 хвилин відмінним вибором для тих, хто потребує термінової фінансової підтримки без зайвого клопоту.

Як і де можна погасити кредит за п'ятнадцять хвилин у МФО

Щоб швидко, надійно та без труднощів погасити кредит, взятий у компанії Loan+, достатньо скористатися одним із 4 доступних способів:

Використовуючи банківську картку клієнта. Для цього рекомендується зайти до особистого кабінету на сайті, вибрати опцію «Сплатити». Дотримуючись інструкцій, вказати платіжні дані своєї картки. Завітавши до каси будь-якого банку та вказавши реквізити компанії – ТОВ «ФК «АБЕКОР», IBAN: UA043226690000026507301680517, ЄДРПОУ 39287145. При цьому в полі «Призначення платежу» обов'язково вказується ПІБ позичальника, а також номер кредитного договору. Використовуючи платіжні термінали. Поповнення виконується з використанням вищевказаних банківських реквізитів, а в призначенні платежу також зазначається ПІБ позичальника та номер чинного договору. Оплата без авторизації за допомогою особистої картки та номера телефону. В цьому випадку вхід до особистого кабінету не потрібен.

Актуальна сума до сплати відображається в Особистому кабінеті. Якщо потрібно більше часу, строк кредиту можна продовжити за додатковою угодою під 0,99% на день — не раніше ніж за 7 днів до закінчення строку і не пізніше 35-го дня після. За несвоєчасну сплату другого платежу нараховується штраф 50% від початкової суми кредиту. З питань щодо суми погашення звертайтеся до контакт-центру: 0 800 300 306.