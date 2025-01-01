Як продовжити кредит у Loan+ без зайвих зусиль
Коли строк дії вашого кредиту закінчується, а можливості погасити його наразі немає, онлайн-сервіс Loan+ надає зручну послугу пролонгації.
Що потрібно зробити
Щоб скористатися пролонгацією, увійдіть до свого Особистого кабінету, використовуючи логін та пароль.
Далі в розділі «Кредити» виберіть опцію «Оформити пролонгацію». Система надасть варіанти тривалості, на які можна продовжити кредит.
Важливо: для оформлення пролонгації потрібно підписати Додаткову угоду після внесення оплати.
Зверніть увагу, що рішення про продовження строку кредиту і укладення Додаткової угоди залишається правом Товариства і не є його обов’язком.
Далі в розділі «Кредити» виберіть опцію «Оформити пролонгацію». Система надасть варіанти тривалості, на які можна продовжити кредит.
Важливо: для оформлення пролонгації потрібно підписати Додаткову угоду після внесення оплати.
Зверніть увагу, що рішення про продовження строку кредиту і укладення Додаткової угоди залишається правом Товариства і не є його обов’язком.
Якщо ж у вас виникли додаткові питання - зверніться на гарячу лінію сервісу Loan+ за телефоном
0 800 300 306
0 443 912 306