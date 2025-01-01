Що потрібно зробити

Щоб скористатися пролонгацією, увійдіть до свого Особистого кабінету, використовуючи логін та пароль.

Далі в розділі «Кредити» виберіть опцію «Оформити пролонгацію». Система надасть варіанти тривалості, на які можна продовжити кредит.



Важливо: для оформлення пролонгації потрібно підписати Додаткову угоду після внесення оплати.

Зверніть увагу, що рішення про продовження строку кредиту і укладення Додаткової угоди залишається правом Товариства і не є його обов’язком.