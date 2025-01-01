Кредит онлайн на картку

Кредит на карту онлайн від Loan+

Loan+ – компанія, яка надає фінансові послуги громадянам України. Наші клієнти мають можливість взяти кредит онлайн, надавши мінімум документів. Будь-який відвідувач цієї сторінки може оформити заявку на кредит, попередньо вибравши відсоткову ставку, необхідний термін кредитування та суму кредита. На оформлення кредита при цьому не піде багато часу і процедура не викликає жодних складнощів.

Чому нам довіряють

Компанія Loan+ у своїй роботі суворо дотримується законів України, працюючи за існуючими нормативно-правовими документами. Ми надаємо фінансові послуги з 2014 року та неухильно виконуємо норми чинного законодавства. При цьому кредитний договір, який оформляється в режимі онлайн, має таку ж юридичну силу, як і його класичний паперовий варіант.

Сервіс дотримується регулювання, описаного у Законі України №2801-IX. У цьому документі сказано таке:

Основні засади регулювання у сфері електронних довірчих послуг.

Обов'язки та права обох сторін кредитного договору.

Вимоги до організацій, які надають довірчі електронні послуги.

Порядок, у якому здійснюється контроль відповідними органами над виконанням норм цього закону.

Діяльність сервісу також регулюється іншими юридичними документами, такими, наприклад, як захист особистих даних клієнта, який бере кредит на карту. Наша компанія інформує позичальника про терміни та умови кредитування, способи та можливості погашення кредита.

Процедура оформлення онлайн кредиту

Для того, щоб отримати кредит на картку онлайн, позичальник має бути дієздатним громадянином України, віком від 18-ти років. Перед оформленням бажано ознайомитись з умовами кредитування.

Вид кредитування Кредит у режимі реального часу (онлайн) Вік позичальника (повних років) 18 - 65 років Розмір кредита (грн) 500 - 20 000 грн Кількість платежів Два Тривалість кредитування (днів) 53 - 80 днів Процентна ставка (День/річних) від 0,01% в день / від 49,98% Документи Паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер платника податків, № картки українського банку, власником якої є позичальник, мобільний телефон.

Клієнту навіть не доведеться звертатися до офісу компанії. Процедура оформлення здійснюється через Інтернет.

Чим кредит онлайн на карту від Loan+ вигідніший від банківських кредитів

Кредит можна отримати і в банківських організаціях, але, як показує практика, швидше та простіше кредит оформляється у віддаленому режимі реального часу (онлайн). Щоб взяти кредит онлайн без відмови, не потрібні поручителі або збір великого пакету документів. Наша компанія використовує спрощену процедуру подання заявки на кредит, яка розглядається протягом декількох хвилин. Переваги сервісу:

перший кредит оформляється за зменшеною відсотковою ставкою;

потрібен невеликий пакет документів;

нижній ліміт кредиту значно нижчий, ніж у банках;

оперативність перевірки заявки та зарахування грошей на картку позичальника;

кредит можуть оформити неофіційно працевлаштовані особи;

можливість оформлення кредита у будь-який зручний час (режим 24/7).

У нашій компанії можна оформити кредит зі знижкою. Для цього достатньо скористатися промокодом. Він може надаватися як на персональній основі, так і перебувати у загальному доступі на офіційному сайті.

Оформляючи кредит онлайн за допомогою нашого сервісу клієнт отримує ще одну перевагу. Він має можливість продовження терміну дії договору у разі виникнення непередбачених фінансових труднощів. Процентна ставка при цьому не змінюється, а кредит не переходить у статус прострочених.

Що потрібно для отримання онлайн-кредиту

Кредит онлайн на картку

Взяти кредит онлайн на картку, наші позичальники можуть без проходження багатьох бюрократичних процедур. Оформлення кредиту провадиться за спрощеною схемою. Потрібен лише ідентифікаційний код платника податків та паспорт громадянина України. Для подальшої комунікації потрібно буде надати додаткову інформацію. При реєстрації клієнту необхідно вказати адресу електронної пошти, яка надалі служитиме персональним ідентифікатором клієнта в системі. Для успішного оформлення заявки необхідно вказати контактний номер телефону та картку, оформлену на ім'я позичальника.

Щоб взяти кредит онлайн на картку, достатньо пройти нескладну процедуру оформлення заявки, яка включає такі кроки:

Скористайтеся кредитним калькулятором, який знаходиться на нашому сайті. Використовуючи повзунки, покупець встановлює необхідну йому суму кредиту та його погашення.

Якщо розраховані параметри кредиту задовольняють позичальника, він натискає кнопку «Отримати гроші» і заповнює стандартну форму заявки, у якій вказує достовірну особисту інформацію.

Дані у формі заявки мають бути надані коректно, інакше клієнт ризикує отримати відмову.

Надіслати заявку та дочекатися винесеного рішення. Як правило, кредити на картку оформлюються протягом 5-20 хвилин.

У разі схвалення поданої заявки клієнту залишається підписати електронний кредитний договір та отримати кредит онлайн на картку.

За такою схемою кредит оформляють нові користувачі. Для постійних клієнтів вона виглядає ще простіше: їм достатньо авторизуватись на сайті та оновити дані. Повторно вказувати особисті дані не потрібно. Постійним клієнтам необхідно зайти в особистий кабінет, натиснути кнопку «Подати заявку», вказати суму та термін кредитування.

Процедура повернення кредиту онлайн у Loan+

Повернути кредит онлайн можна кількома способами. Клієнт може вибрати найбільш зручний для себе варіант:

Через сайт. Позичальник заходить до персонального кабінету на сайті, переходить до розділу «Кредити», де серед запропонованих варіантів погашення вибирає найбільш зручний.

У касі. Погасити кредит можна у касі будь-якого українського банку, вказавши відповідні реквізити, прописані в кредитному договорі.

Через мобільний додаток обслуговуючого банку. Банк може стягувати додаткову комісію.

Через термінал. Повертати кредит можна, скориставшись стаціонарними платіжними терміналами. Головне – вказати у призначенні грошового переказу всю необхідну інформацію, а саме П.І.Б. позичальника та № кредитного договору.

За допомогою банківської картки. Можна навіть не авторизуватись на нашому сайті – досить просто натиснути на кнопку «Сплатити». Вона розташована у верхній частині праворуч. Після цього відкриється форма, в якій слід вказати № телефону та договору.

Запитання та відповіді

Щоб точно визначитися, де взяти онлайн-кредит, корисно дізнатися про всі особливості роботи сервісу. У цьому допоможе невеликий розділ допомоги з відповідями на важливі питання.

Скільки дадуть кредита на карту онлайн? Наша компанія пропонує кредити на картку до 20 000 гривень. Вищий граничний розмір кредиту можуть запропонувати лише банківські організації, але для цього позичальнику треба підготувати великий пакет документів, включаючи довідку про доходи, яка не потрібна при оформленні кредита в Loan+.

Якими є терміни кредитування? Взяти кредит онлайн на картку без відмови можна на період від 53 до 80 діб. Після цього терміну клієнт зобов'язується повернути кредит. У разі виникнення непередбачених ситуацій клієнт має змогу продовжити термін дії кредитного договору.

Яка банківська картка потрібна для отримання кредита онлайн? Клієнт має можливість оформити онлайн кредит на карту будь-якого українського банку. Жодних обмежень у цьому немає. Головна умова – власником картки має бути особа, яка оформлює кредит.

Причини, через які заявка клієнта на кредит онлайн може бути відхилена? Відхилення заявки може бути пов'язане з низкою причин. Як показує практика, більше половини випадків відмови пов'язані з помилками, яких припускаються позичальники при заповненні опитувальної анкети. Саме тому важливо уважно підійти до цього етапу оформлення кредиту. Інші причини: прострочена банківська картка;

наявність не закритих кредитних зобов'язань клієнта в інших кредитно-фінансових організаціях;

технічні причини, наприклад відсутність доступу до Інтернету;

помилки під час введення інформації з банківської картки. Під час обробки заявки враховується також кредитний рейтинг клієнта. Якщо він нижче допустимого, клієнт отримує відмову у кредитуванні.

Пролонгація кредита - що це і як нею правильно користуватися? Пролонгація – це продовження дії договору між позичальником та кредитором. Якщо клієнт з будь-яких причин не може у встановлений термін повернути кредитні кошти, він може скористатися цією послугою. Завдяки своєчасній пролонгації кредит не перейде у статус прострочених. Його терміни просто продовжуються на нових умовах.

Як довго можна скористатися онлайн кредитом? Взяти онлайн кредит на картку можна на період 53...80 діб. Клієнт сам обирає термін кредитування, він буде прописаний у кредитному договорі. Loan+ не штрафує за дострокове погашення кредиту, стимулюючи таким чином позичальника до якнайшвидшого повернення грошей. Вигода очевидна, чим раніше буде погашено кредит, то менше клієнт переплатить за його користування.