Загальна інформація
Умови кредитних продуктів
- Інформація про умови та порядок надання споживчих кредитів
- Інформація про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту по продукту «Кредит для нових споживачів NEW loan+»
- Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту по продукту «Кредит для нових споживачів NEW loan+»
- Інформація про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту по продукту «Кредит для повторних споживачів REP loan+»
- Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту по продукту «Кредит для повторних споживачів REP loan+»
- Oфіційні правила програми лояльності ТОВ «ФК «АБЕКОР», що надаються під торговою маркою Loan+
Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості
Позичальник може здійснити погашення простроченої заборгованості наступним способом на вибір:
- Через Особистий кабінет на сайті ТОВ «ФК Абекор»;
- Через касу будь-якого відділення/платіжний термінал банку на території України;
- За реквізитами ТОВ «ФК Абекор» шляхом використання мобільного додатку свого обслуговуючого банку;
- За реквізитами ТОВ «ФК Абекор» шляхом використання інших платіжних терміналів/сервісів платіжних систем.