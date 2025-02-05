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    Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості
    Позичальник може здійснити погашення простроченої заборгованості наступним способом на вибір:
    • Через Особистий кабінет на сайті ТОВ «ФК Абекор»;
    • Через касу будь-якого відділення/платіжний термінал банку на території України;
    • За реквізитами ТОВ «ФК Абекор» шляхом використання мобільного додатку свого обслуговуючого банку;
    • За реквізитами ТОВ «ФК Абекор» шляхом використання інших платіжних терміналів/сервісів платіжних систем.