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  • Інформація про компанію
  • Інформація про продукт
  • Нормативна документація
    • Нормативна документація
    Правила надання фінансових послуг ТОВ «ФК «АБЕКОР»
    Примірні договори надання фінансових послуг
    Механізми захисту прав споживачів
    Звітність
    Відомості щодо структури власності
    Врегулювання простроченої заборгованості
    Порядок роботи з електронними документами