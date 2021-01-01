- Головна
- Нормативна документація
Нормативна документація
Правила надання коштів та банківських металів у кредит (Рішення № 31 від 24.10.2024, розміщено 24.10.2024, чинні з 24.10.2024
Правила надання коштів та банківських металів у кредит (Рішення № 30 від 18.07.2024, розміщено 18.07.2024, чинні з 18.07.2024; втратили чинність 24.10.2024).
Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Протокол № 04/12 від 04.12.2023, розміщені 04.12.2023, чинні з 04.12.2023, втратили чинність 18.07.2024).
Правила ТОВ "ФК "Абекор" про надання послуг з факторингу
Правила ТОВ "ФК "Абекор" про надання фінансового лізингу (послуга не надається)
Правила ТОВ "ФК "Абекор" про надання гарантій та поручительств (послуга не надається)
Примірний договір гарантії (послуга не надається)
Примірний договір лізингу (послуга не надається)
Примірний договір поруки (послуга не надається)
Примірний договір факторингу
Примірний кредитний договір (втратив чинність 04.12.2023р.)
Примірний кредитний договір (Протокол №04/12 від 04.12.2023, розміщений 04.12.2023, чинний з 04.12.2023, втратив чинність 22.01.2024)
Примірний кредитний договір (Рішення № 21 від 22.01.2024, розміщено 22.01.2024, чинний з 22.01.2024, втратив чинність 26.02.2024)
Примірний кредитний договір (Рішення № 22 від 26.02.2024, розміщено 26.02.2024, чинний з 26.02.2024, втратив чинність 28.03.2024)
Примірний кредитний договір (Рішення № 23 від 28.03.2024, розміщено 28.03.2024, чинний з 28.03.2024, втратив чинність 16.04.2024)
Примірний кредитний договір (Рішення № 25 від 16.04.2024, розміщено 16.04.2024, чинний з 16.04.2024, втратив чинність 08.05.2024)
Примірний кредитний договір (Рішення № 26 від 08.05.2024, розміщено 08.05.2024, чинний з 08.05.2024, втратив чинність 31.05.2024).
Примірний кредитний договір (Рішення № 27 від 31.05.2024, розміщено 01.06.2024, чинний з 01.06.2024, втратив чинність 21.06.2024).
Примірний кредитний договір (Рішення № 29 від 21.06.2024, розміщено 21.06.2024, чинний з 21.06.2024, втратив чинність 18.07.2024).
Примірний кредитний договір (Рішення № 30 від 18.07.2024, розміщено 18.07.2024, чинний з 18.07.2024, втратив чинність 05.10.2024).
Примірний кредитний договір (Рішення № 33 від 04.10.2024, розміщено 05.10.2024, чинний з 05.10.2024, втратив чинність 17.12.2024).
Примірний кредитний договір (Рішення № 34 від 16.12.2024, розміщено 17.12.2024, чинний з 17.12.2024, втратив чинність 05.02.2025).
Примірний кредитний договір (Рішення № 36 від 04.02.2025, розміщено 05.02.2025, чинний з 05.02.2025).
Механізми захисту прав споживачів та інша інформація для клієнтів
Порядок взаємодії зі споживачами та розгляду звернень споживачів
Аудиторський висновок 2023
Аудиторський висновок 2022
Аудиторський висновок 2021
Аудиторський висновок 2020
Аудиторський висновок 2019
Аудиторський висновок 2018
Аудиторський висновок 2017
Аудиторський висновок 2016
Аудиторський висновок 2015
Структура власності станом на 01.01.2025р.
Структура власності станом на 01.01.2024р.
Структура власності станом на 01.01.2023р.
Структура власності станом на 01.01.2022р.
Структура власності станом на 01.01.2021р.
Вимоги до етичної поведінки
Порядок відступлення прав вимоги
Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості
Порядок повідомлення про представника
Умови початку врегулювання заборгованості
Відомості про колекторські компанії, з якими укладено договори врегулювання заборгованості та порядок розгляду ними звернень громадян
Порядок роботи з електронними документами (чинний з 24.10.2024)
Порядок роботи з електронними документами (діяв до 24.10.2024)