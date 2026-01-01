Чи реально отримати кредит онлайн за 1 годину

Розрахунки зроблені по продукту "Фрімані на 65 днів" для перших клієнтів, виходячи з припущення, що споживач своєчасно виконає зобов’язання по кредиту (своєчасно сплатить 1й та 2й платіж) та на весь строк кредиту отримає акційну процентну ставку. З детальними умовами діючих продуктів можна ознайомитись

Продовження строку кредиту — за додатковою угодою під фіксовану ставку 0,99% на день; доступне не раніше ніж за 7 днів до закінчення строку і не пізніше 35-го дня після

Сума до 35 000 грн — для нових клієнтів від 500 до 20 000 грн, для повторних — від 1 000 до 35 000 грн

Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Послуга «Кредит за годину» – це не утопія, а реальна процедура, яку проводить компанія Loan+ для всіх позичальників. База кредитних історій по кожному клієнту працює цілодобово та онлайн. Система скорингу генерує результати за заявками менше ніж за п'ять хвилин. Вона враховує зміни в історії конкретного позичальника, наявність у нього відкритих кредитів, прострочок платежів та поточного фінансового навантаження. Скоринг визначає, чи є клієнт платоспроможним, видає ймовірність дефолту щодо майбутнього кредиту. Завдяки цим та іншим показникам формується кінцевий висновок. Система отримання кредиту у компанії Loan+ максимально прозора та зрозуміла, без прихованих додаткових умов та комісій.

За яких умов можна оформити кредит за 1 годину?

На сайті Loan+ ви можете отримати кредит онлайн за 1 годину та використовувати гроші для будь-якого цільового призначення. Вам навіть не потрібно виходити з дому, щоб розв'язати фінансові труднощі. Жодного тривалого очікування, мінімальний відсоток відмов і максимально прості умови кредитування – у цьому й полягають головні переваги Loan+.

Умови оформлення термінового кредиту від Loan+:

наявність картки будь-якого банку (зарплатна, пенсійна, кредитна тощо) на ім'я заявника;

відсутність потреби надавати довідку про доходи;

жодних поручителів і зайвих перевірок;

повна конфіденційність.

Кредитна історія – не найважливіший критерій для нас, тому є більша ймовірність отримання онлайн-кредиту за 1 годину, навіть якщо у вас заборгованість в іншому банку. Loan+ не проводить тривалі перевірки, які затягуються на дні – за дотримання всіх умов гроші надійдуть на рахунок протягом години. Статистика позитивних відгуків – понад 90%, тому ви, безперечно, будете в змозі оцінити переваги послуги дистанційного кредитування.

Loan+ – швидке розв’язання будь-яких фінансових труднощів. Просто, зручно та без затримок!

Кредит за 1 годину онлайн. Як і де оформити

Щоб отримати кредит онлайн за 1 годину, не потрібно стояти у черзі, виїжджати в інше місто чи шукати надійний банк. Достатньо скористатися онлайн-сервісом компанії Loan+. Для зручності користувачів у цілодобовому режимі працює сайт, який дозволяє, не виходячи з дому, отримати необхідну суму кредиту відразу на картку. Для цього потрібно виконати кілька послідовних кроків:

Відвідати сайт. Ознайомитись з умовами кредитування, попередньо розрахувати суму та відсотки через онлайн-калькулятор. Зареєструватися та створити особистий кабінет. Заповнити анкету, вказавши свої особисті дані та відповівши максимально правдиво на всі запитання. Це підвищить шанси на отримання кредиту без зволікань. Надати дані платіжної картки. Важливо! Картка має належати саме позичальнику. Надіслати заявку на розгляд та погодження. Якщо потрібна додаткова інформація для уточнення даних клієнта або його платоспроможності, менеджер передзвонить протягом наступних 24 годин. Після схвалення за заявкою необхідно підписати договір.

Гроші на картку нараховуються протягом 5 хвилин з моменту засвідчення документів. Конфіденційність переданих даних гарантується співробітниками компанії.