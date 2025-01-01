Що таке довгостроковий кредит онлайн?

У тебе є банківська картка

У тебе є паспорт громадянина України

У нас завжди проводяться акції та спеціальні пропозиції

Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Сама назва кредит довгостроковий свідчить про те, що такий кредит можна погашати тривалий час. Мікрофінансова організація Loan+ надає клієнтам довгострокові кредити на 6, 9, 12 місяців, а подання заявки, оцінювання кредитоспроможності та переказ грошей триває менше години.

Умови довгострокового кредитування відрізняються від мікрокредитів, які передбачають щомісячне погашення основної суми та відсотків. Мікрокредити зазвичай погашаються за короткий період, і розраховані на покриття невеликих витрат, на відміну від більш тривалих за часом кредитів.

Де можна оформити довгостроковий кредит на картку

В Україні кредитування на тривалий термін здійснюють банки, ломбарди та МФО.

Не у всіх і не завжди є можливість скористатися послугами ломбарду. Крім того, ломбарди занадто дешево оцінюють дорогі речі.

На оформлення кредиту в банку піде кілька днів: потрібно підготувати пакет документів, сходити у відділення як мінімум двічі, пройти ретельну перевірку кредитної історії. Беручи значну суму, позичальник повинен бути готовий до перевірки доходів працездатних членів сім'ї.

МФО більш лояльні до клієнтів. Тут можна навіть отримати довгостроковий кредит з поганою кредитною історією. Автоматична перевірка не бере до уваги невеликі прострочення і несплачені штрафи, тому довгостроковий кредит доцільно оформити тим, хто не може погасити мікрокредит.

Переваги оформлення довгострокового кредиту на картку без відмови в МФО

МФО – надійний фінансовий партнер, готовий прийти на допомогу цілодобово. При правильному оформленні заявки кожен повнолітній громадянин України, який має стабільний дохід, отримує довгостроковий кредит на картку без відмови.

Ключовими перевагами МФО вважаються:

можливість подати онлайн-заявку в режимі 24/7;

виплата грошей на картку будь-якого українського банку;

мінімум документів;

пом'якшені вимоги до кредитної історії;

відсутність максимального вікового порогу клієнтів;

просте та швидке оформлення;

відсутність прихованих комісій та штрафів;

можливість пролонгації або дострокового погашення кредиту без додаткових платежів.

Діяльність МФО контролюється НБУ, права та обов'язки обох сторін захищені законом. Також електронний договір кредиту має повну юридичну силу.

Процес отримання довгострокового кредиту на картку онлайн без дзвінків

У Loan+ будь який повнолітній громадянин України, що має постійний дохід, може оформити довгостроковий кредит на картку онлайн без дзвінків. Для цього не потрібно надавати довідки про доходи, закладати майно, шукати поручителів. Достатньо мати паспорт, ідентифікаційний код платника податків, картку будь-якого українського банку та доступ до інтернету.

Спочатку треба вивчити пропозиції у сфері кредитування, вибрати оптимальні для себе умови, увійти на сайт організації та зареєструватися. Далі потрібно:

Заповнення анкети. Особисті та контактні дані мають бути вказані чітко. Некоректно заповнена анкета під час розгляду може стати причиною відмови. Дати згоду Loan+ щодо використання даних. Вказати бажану суму та термін, на який ви хочете взяти довгостроковий кредит. Прив'язати до заявки чинну банківську картку з позитивним балансом (не менше ніж 3 гривні). Виконати верифікацію BankID та чекати на рішення. Loan+ проводить перевірку кредитної історії в автоматичному режимі за допомогою скорингових програм, тому процес займає менше ніж 10 хвилин. У разі позитивного рішення підписати кредитний договір, а гроші надійдуть на картку протягом години.

У Loan+ можна отримати довгостроковий кредит онлайн на картку чи готівкою в касі будь-якого відділення організації, але заявки приймаються лише онлайн.