Что такое долгосрочный кредит онлайн?

Расчеты сделаны по продукту "Фримани на 65 дней" для первых клиентов исходя из предположения, что потребитель своевременно выполнит обязательства по кредиту (своевременно оплатит 1й и 2й платеж) и на весь срок кредита получит акционную процентную ставку. С подробными условиями действующих продуктов можно ознакомиться

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Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Само название кредит долгосрочный свидетельствует о том, что такой кредит можно погашать длительное время. Микрофинансовая организация Loan+ предоставляет клиентам долгосрочные кредиты на 6, 9, 12 месяцев, а подача заявки, оценка кредитоспособности и перевод денег длится менее часа.

Условия долгосрочного кредитования отличаются от микрокредитов, предусматривающих ежемесячное погашение основной суммы и процентов. Микрокредиты обычно погашаются за короткий период, и рассчитаны на покрытие небольших расходов, в отличие от более продолжительных по времени кредитов.

Где можно оформить долгосрочный кредит на карту

В Украине кредитование на длительный срок осуществляют банки, ломбарды и МФО.

Не у всех и не всегда есть возможность воспользоваться услугами ломбарда. Кроме того, ломбарды слишком дешево оценивают дорогостоящие вещи.

На оформление кредита в банке уйдет несколько дней: потребуется подготовить пакет документов, посетить отделение как минимум дважды, пройти тщательную проверку кредитной истории. Занимая значительную сумму, заемщик должен быть готов к проверке доходов трудоспособных членов семьи.

МФО более лояльны к клиентам. Здесь можно даже получить долгосрочный кредит с плохой кредитной историей. Автоматическая проверка не принимает во внимание небольшие просрочки и невыплаченные штрафы, поэтому долгосрочный кредит целесообразно оформить тем, кто не может погасить микрокредиты.

Преимущества оформления долгосрочного кредита на карту без отказа в МФО

МФО – надежный финансовый партнер, готовый прийти на помощь круглосуточно. При правильном оформлении заявки каждый совершеннолетний гражданин Украины, имеющий стабильный доход, получит долгосрочный кредит на карту без отказа.

Ключевыми преимуществами МФО считаются:

возможность подать онлайн-заявку в режиме 24/7;

выплата денег на карту любого украинского банка;

минимум документов;

смягченные требования к кредитной истории;

отсутствие максимального возрастного порога клиентов;

простое и быстрое оформление;

отсутствие скрытых комиссий и штрафов;

возможность пролонгации или досрочного погашения кредита без дополнительных платежей.

Деятельность МФО контролируется НБУ, права и обязанности обеих сторон защищены законом. Также электронный договор имеет полную юридическую силу.

Процесс получения долгосрочного кредита

В Loan+ каждый совершеннолетний гражданин Украины, имеющий постоянный доход, может оформить долгосрочный кредит онлайн. Для этого не нужно предоставлять справку о доходах, закладывать имущество или искать поручителей. Достаточно иметь паспорт, идентификационный код плательщика налогов, карту любого украинского банка и доступ к интернету.

Для начала следует изучить предложения в сфере кредитования, выбрать оптимальные условия, войти на сайт организации и зарегистрироваться. Дальше необходимо:

Заполнение анкеты. Личные и контактные данные должны быть указаны четко. Некорректно заполненная анкета может стать причиной отказа. Дать согласие Loan+ на использование данных. Указать желаемую сумму и срок, на который вы хотите взять долгосрочный кредит. Привязать к заявке действующую банковскую карту с положительным балансом (не менее 3 гривен). Выполнить верификацию BankID и ждать решения. Loan+ проводит проверку кредитной истории в автоматическом режиме с помощью скрининговых программ, поэтому процесс занимает меньше 10 минут. В случае положительного решения надо подписать кредитный договор и деньги поступят на карту в течение часа.

В Loan+ можно получить долгосрочный кредит на карту или наличными в кассе любого отделения организации, но заявки принимаются только онлайн.