Кто может получить кредит на карту Ощадбанка

Расчеты сделаны по продукту "Фримани на 65 дней" для первых клиентов исходя из предположения, что потребитель своевременно выполнит обязательства по кредиту (своевременно оплатит 1й и 2й платеж) и на весь срок кредита получит акционную процентную ставку. С подробными условиями действующих продуктов можно ознакомиться

Продление срока кредита — по дополнительному соглашению под фиксированную ставку 0,99% в день; доступно не ранее чем за 7 дней до окончания срока и не позднее 35-го дня после

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Сумма до 35 000 грн — для новых клиентов от 500 до 20 000 грн, для повторных — от 1 000 до 35 000 грн

Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Быстрый и доступный кредит от Loan+ – это удобная процедура, позволяющая получить необходимую сумму без посещения отделения, выписок доходов за последние 6 месяцев, поручителей и звонков к родственникам. Для новых клиентов действует автоматическая скидка 99% на базовую процентную ставку, для повторных – скидки по промокодам (при своевременной оплате обоих платежей).

При наличии работающей карты Ощадбанка легко и просто оформить договор на нужную сумму и выбранный срок в компании Loan+. Для этого необходимо соответствовать нескольким параметрам:

возраст – от 18 до 65 лет (для повторных клиентов – до 70 лет) на момент оформления кредита;

прописка – иметь гражданство Украины и проживать на ее территории (кроме временно оккупированных областей);

документы – паспорт гражданина Украины и ИНН;

банковская карта – иметь именную карту Ощадбанка;

мобильный телефон – номер должен быть рабочим и находиться под рукой (на него в дальнейшем поступит смс с кодом верификации);

кредитная история – решение принимается после оценки кредитоспособности, в том числе с учетом кредитной истории.

Условия достаточно просты, прозрачны и понятны, отсутствуют скрытые комиссии и переплаты, которые не указаны в договорах. Для получения кредита подойдет любая активная именная карта Ощадбанка – дебетовая или кредитная.

Какая карта Ощадбанка подойдет для кредита

Для кредита в Loan+ подойдет любая именная карта Ощадбанка – дебетовая или кредитная:

карта должна быть активной и оформленной на ваше имя;

срок действия карты не должен истечь.

Если карты Ощадбанка еще нет, ее можно оформить:

онлайн в приложении;

в отделении банка;

через мессенджер Telegram или Facebook.

Актуальные условия оформления карты устанавливает банк.

Можно ли получить кредит на карту Ощадбанка

Получить кредит на карту Ощадбанка можно как непосредственно от банка, так и воспользовавшись предложением от Loan+. Однако в первом случае лимит могут не одобрить. Банк может потребовать дополнительные документы, такие как справку с места работы, сумму доходов за последние 6 месяцев или номера родственников для предварительного прозвона. К тому же, система скоринга может отказать в выдаче денег.

Для получения микрокредита в компании Loan+ не требуется предоставление дополнительной документации, проверки доходов и т. д. Достаточно указать необходимый перечень данных, заполнить краткую анкету на сайте, пройти верификацию карты и отправить заявку. В случае одобрения от пользователя ожидается подписание договора, после чего компания перечисляет деньги на карту. Кредит выдается на срок от 50 до 65 дней с погашением двумя платежами. За несвоевременную оплату второго платежа начисляется штраф 50% от первоначальной суммы кредита, а акционная ставка за весь срок не применяется. Все условия, дневная и годовая процентные ставки прописаны в договоре.

Как получить кредит на карту Ощадбанка

Карта Ощадбанка – надежный помощник, когда необходимо получить кредит от Loan+. Для этого не нужно посещать офис МФО, поскольку все выполняется удаленно. Это дает определенное преимущество, ведь можно не спешить с принятием решения, трезво оценить всю информацию, посчитать проценты и определиться с суммой кредита.

Чтобы сотрудничество с Loan+ прошло успешно, необходимо учитывать несколько особенностей:

Оформление кредита возможно только на активную карту. В процессе система потребует ввести не только 16-значный номер карты, но и срок ее действия, указанный на карте. Если срок действия истек, то система отклонит заявку.

Заказать кредит в Loan+ можно только на свою карту. Если система распознает несоответствие между именем заявителя и владельцем карты, то заявка не будет одобрена. Поэтому стоит заранее убедиться, что карта оформлена на ваше имя.

Если проблем с картой не обнаружено, то система быстро проведет верификацию, после чего останется только подписать договор с компанией Loan+ и ожидать зачисления денег на счет.