Кто может получить кредит на карту Ощадбанка

Получить кредит + просто!
- Тебе исполнилось 18 летТолько совершеннолетние могут получить кредит
- У тебя есть паспорт гражданина УкраиныЭто условие законодательства Украины
- У тебя есть банковская картаПодойдет карта любого банка
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- адрес для почтовой корреспонденции: 04080, г.Киев, ул. Константиновская, дом 75, офис 601А
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Быстрый и доступный кредит от Loan+ – это удобная процедура, позволяющая получить необходимую сумму без посещения отделения, выписок доходов за последние 6 месяцев, поручителей и звонков к родственникам. Для новых клиентов действует автоматическая скидка 99% на базовую процентную ставку, для повторных – скидки по промокодам (при своевременной оплате обоих платежей).
При наличии работающей карты Ощадбанка легко и просто оформить договор на нужную сумму и выбранный срок в компании Loan+. Для этого необходимо соответствовать нескольким параметрам:
- возраст – от 18 до 65 лет (для повторных клиентов – до 70 лет) на момент оформления кредита;
- прописка – иметь гражданство Украины и проживать на ее территории (кроме временно оккупированных областей);
- документы – паспорт гражданина Украины и ИНН;
- банковская карта – иметь именную карту Ощадбанка;
- мобильный телефон – номер должен быть рабочим и находиться под рукой (на него в дальнейшем поступит смс с кодом верификации);
- кредитная история – решение принимается после оценки кредитоспособности, в том числе с учетом кредитной истории.
Условия достаточно просты, прозрачны и понятны, отсутствуют скрытые комиссии и переплаты, которые не указаны в договорах. Для получения кредита подойдет любая активная именная карта Ощадбанка – дебетовая или кредитная.
Какая карта Ощадбанка подойдет для кредита
Для кредита в Loan+ подойдет любая именная карта Ощадбанка – дебетовая или кредитная:
- карта должна быть активной и оформленной на ваше имя;
- срок действия карты не должен истечь.
Если карты Ощадбанка еще нет, ее можно оформить:
- онлайн в приложении;
- в отделении банка;
- через мессенджер Telegram или Facebook.
Актуальные условия оформления карты устанавливает банк.
Можно ли получить кредит на карту Ощадбанка
Получить кредит на карту Ощадбанка можно как непосредственно от банка, так и воспользовавшись предложением от Loan+. Однако в первом случае лимит могут не одобрить. Банк может потребовать дополнительные документы, такие как справку с места работы, сумму доходов за последние 6 месяцев или номера родственников для предварительного прозвона. К тому же, система скоринга может отказать в выдаче денег.
Для получения микрокредита в компании Loan+ не требуется предоставление дополнительной документации, проверки доходов и т. д. Достаточно указать необходимый перечень данных, заполнить краткую анкету на сайте, пройти верификацию карты и отправить заявку. В случае одобрения от пользователя ожидается подписание договора, после чего компания перечисляет деньги на карту. Кредит выдается на срок от 50 до 65 дней с погашением двумя платежами. За несвоевременную оплату второго платежа начисляется штраф 50% от первоначальной суммы кредита, а акционная ставка за весь срок не применяется. Все условия, дневная и годовая процентные ставки прописаны в договоре.
Как получить кредит на карту Ощадбанка
Карта Ощадбанка – надежный помощник, когда необходимо получить кредит от Loan+. Для этого не нужно посещать офис МФО, поскольку все выполняется удаленно. Это дает определенное преимущество, ведь можно не спешить с принятием решения, трезво оценить всю информацию, посчитать проценты и определиться с суммой кредита.
Чтобы сотрудничество с Loan+ прошло успешно, необходимо учитывать несколько особенностей:
- Оформление кредита возможно только на активную карту. В процессе система потребует ввести не только 16-значный номер карты, но и срок ее действия, указанный на карте. Если срок действия истек, то система отклонит заявку.
- Заказать кредит в Loan+ можно только на свою карту. Если система распознает несоответствие между именем заявителя и владельцем карты, то заявка не будет одобрена. Поэтому стоит заранее убедиться, что карта оформлена на ваше имя.
Если проблем с картой не обнаружено, то система быстро проведет верификацию, после чего останется только подписать договор с компанией Loan+ и ожидать зачисления денег на счет.