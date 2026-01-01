Какие виды карт предлагает ПриватБанк

Получить кредит + просто!
- Тебе исполнилось 18 летТолько совершеннолетние могут получить кредит
- У тебя есть паспорт гражданина УкраиныЭто условие законодательства Украины
- У тебя есть банковская картаПодойдет карта любого банка
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Все клиенты Приватбанка имеют возможность оформить карты двух видов: дебетовую и кредитную. Первая разновидность предназначена для различных выплат, включая социальные и пенсионные. Дебетовая карта подходит для оплаты товаров и услуг, поскольку с нее не взимается комиссия. Она востребована среди людей, которые не смогли взять кредит в Приватбанке, но обратились в другие организации и планируют снимать наличные. Эта карта не предусматривает дополнительных процентов за обналичивание денег.
Клиентам ПриватБанка также доступна кредитная карта с кредитным лимитом. Актуальные условия по ней устанавливает банк. Клиенты Приватбанка могут оформить карты «Универсальная», «Универсальная Gold». Также существуют предложения для VIP-клиентов.
Как оформить онлайн карту Приватбанка
Получить заветную пластиковую карту можно при выполнении ряда обязательных условий, к которым относят:
- наличие украинского гражданства;
- возраст не менее 16 лет;
- постоянную или временную прописку;
- наличие паспорта или временной справки, удостоверяющей личность.
Несмотря на простоту обращения с приложением «Приват24» у многих возникает вопрос, как сделать онлайн карту Приватбанка. Для этого необходимо выполнить ряд действий:
- войти в приложение с телефона;
- открыть меню «Кошелек»;
- выбрать «Добавить»;
- нажать на пункт «Digital карта»;
- выбрать тип карты – «Кредитная» или «Дебетовая»;
- указать платежную систему и валюту.
Новая карта отобразится в кошельке в течение 10 минут, после чего ее можно присоединить к Apple Pay и Google Pay. Чтобы выпустить ее физическую копию, необходимо в меню «Все карты» выбрать нужный вариант и перейти в пункт «Настройки». Затем нажать «Заказать карту» – «Доставка по Украине». Останется только выбрать способ доставки из предложенных вариантов и забрать посылку после ее прибытия.
На каких условиях можно взять кредит онлайн на карту Приватбанка?
Если у вас есть карта ПриватБанка, условия получения кредита в Loan+ такие:
- Без справок. Заявка проверяется автоматически, решение приходит в течение нескольких минут.
- Без звонков. Конфиденциальность клиентов – превыше всего. Поэтому, оформляя микрокредит, можно не опасаться разглашения информации родственникам или работодателю.
- Быстрое решение. Заявка рассматривается онлайн, решение принимается после оценки кредитоспособности.
- С плохой кредитной историей. Негативная кредитная история не всегда означает отказ — Loan+ рассматривает заявки клиентов с разной кредитной историей.
- Без поручителей и справок о доходах. Кредит в банке сложно получить без подтверждения своей платежеспособности. В отличие от них клиентами МФО могут быть как трудоустроенные, так и безработные граждане.
Важно помнить, что получить кредит на имя другого человека не получится. Поэтому перед сотрудничеством с Loan+ стоит подумать о том, как сделать онлайн-карту ПриватБанка.
Кредит на карту Приватбанка: преимущества
Держатели пластиковых карт любого банка могут получить кредит в компании Loan+. Держателям карт ПриватБанка это особенно удобно:
- зачисление денег на карту сразу после подписания договора;
- отсутствие комиссии при снятии наличных для держателей карты «Для выплат»;
- погашение кредита онлайн в Личном кабинете на сайте Loan+.
Для новых клиентов Loan+ действует скидка 99% на базовую процентную ставку при своевременной оплате обоих платежей, для повторных — скидки по промокодам.