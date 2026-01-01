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Какие виды карт предлагает ПриватБанк

Получить кредит + просто!

  • Тебе исполнилось 18 лет
    Только совершеннолетние могут получить кредит
  • У тебя есть паспорт гражданина Украины
    Это условие законодательства Украины
  • У тебя есть банковская карта
    Подойдет карта любого банка
кредит плюс
Почему мы
Сумма до 35 000 грн
Сумма до 35 000 грн — для новых клиентов от 500 до 20 000 грн, для повторных — от 1 000 до 35 000 грн
Решение за 5 минут
После подписания договора деньги поступают на карту
Карта любого банка
Для получения денег подойдет карта любого украинского банка
Досрочное погашение
Без каких-либо скрытых комиссий
Промокоды и акции
У нас всегда проводятся акции и специальные предложения
Пролонгация кредита
Продление срока кредита — по дополнительному соглашению под фиксированную ставку 0,99% в день; доступно не ранее чем за 7 дней до окончания срока и не позднее 35-го дня после
Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:
  • E-mail:
  • адрес для почтовой корреспонденции: 04080, г.Киев, ул. Константиновская, дом 75, офис 601А
  • телефон: 0 800 30 13 39, 0 443 93 13 39, 0 800 300 306, 0 443 912 306, 0 800 304 701, 0 444 994 701

Все клиенты Приватбанка имеют возможность оформить карты двух видов: дебетовую и кредитную. Первая разновидность предназначена для различных выплат, включая социальные и пенсионные. Дебетовая карта подходит для оплаты товаров и услуг, поскольку с нее не взимается комиссия. Она востребована среди людей, которые не смогли взять кредит в Приватбанке, но обратились в другие организации и планируют снимать наличные. Эта карта не предусматривает дополнительных процентов за обналичивание денег.

Клиентам ПриватБанка также доступна кредитная карта с кредитным лимитом. Актуальные условия по ней устанавливает банк. Клиенты Приватбанка могут оформить карты «Универсальная», «Универсальная Gold». Также существуют предложения для VIP-клиентов.

Как оформить онлайн карту Приватбанка

Получить заветную пластиковую карту можно при выполнении ряда обязательных условий, к которым относят:

  • наличие украинского гражданства;
  • возраст не менее 16 лет;
  • постоянную или временную прописку;
  • наличие паспорта или временной справки, удостоверяющей личность.

Несмотря на простоту обращения с приложением «Приват24» у многих возникает вопрос, как сделать онлайн карту Приватбанка. Для этого необходимо выполнить ряд действий:

  • войти в приложение с телефона;
  • открыть меню «Кошелек»;
  • выбрать «Добавить»;
  • нажать на пункт «Digital карта»;
  • выбрать тип карты – «Кредитная» или «Дебетовая»;
  • указать платежную систему и валюту.

Новая карта отобразится в кошельке в течение 10 минут, после чего ее можно присоединить к Apple Pay и Google Pay. Чтобы выпустить ее физическую копию, необходимо в меню «Все карты» выбрать нужный вариант и перейти в пункт «Настройки». Затем нажать «Заказать карту» – «Доставка по Украине». Останется только выбрать способ доставки из предложенных вариантов и забрать посылку после ее прибытия.

На каких условиях можно взять кредит онлайн на карту Приватбанка?

Если у вас есть карта ПриватБанка, условия получения кредита в Loan+ такие:

  • Без справок. Заявка проверяется автоматически, решение приходит в течение нескольких минут.
  • Без звонков. Конфиденциальность клиентов – превыше всего. Поэтому, оформляя микрокредит, можно не опасаться разглашения информации родственникам или работодателю.
  • Быстрое решение. Заявка рассматривается онлайн, решение принимается после оценки кредитоспособности. 
  • С плохой кредитной историей. Негативная кредитная история не всегда означает отказ — Loan+ рассматривает заявки клиентов с разной кредитной историей.
  • Без поручителей и справок о доходах. Кредит в банке сложно получить без подтверждения своей платежеспособности. В отличие от них клиентами МФО могут быть как трудоустроенные, так и безработные граждане. 

Важно помнить, что получить кредит на имя другого человека не получится. Поэтому перед сотрудничеством с Loan+ стоит подумать о том, как сделать онлайн-карту ПриватБанка.

Кредит на карту Приватбанка: преимущества

Держатели пластиковых карт любого банка могут получить кредит в компании Loan+. Держателям карт ПриватБанка это особенно удобно:

  • зачисление денег на карту сразу после подписания договора;
  • отсутствие комиссии при снятии наличных для держателей карты «Для выплат»; 
  • погашение кредита онлайн в Личном кабинете на сайте Loan+. 

Для новых клиентов Loan+ действует скидка 99% на базовую процентную ставку при своевременной оплате обоих платежей, для повторных — скидки по промокодам.