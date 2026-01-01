Какие виды карт предлагает ПриватБанк

Расчеты сделаны по продукту "Фримани на 65 дней" для первых клиентов исходя из предположения, что потребитель своевременно выполнит обязательства по кредиту (своевременно оплатит 1й и 2й платеж) и на весь срок кредита получит акционную процентную ставку. С подробными условиями действующих продуктов можно ознакомиться

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Продление срока кредита — по дополнительному соглашению под фиксированную ставку 0,99% в день; доступно не ранее чем за 7 дней до окончания срока и не позднее 35-го дня после

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Сумма до 35 000 грн — для новых клиентов от 500 до 20 000 грн, для повторных — от 1 000 до 35 000 грн

Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Все клиенты Приватбанка имеют возможность оформить карты двух видов: дебетовую и кредитную. Первая разновидность предназначена для различных выплат, включая социальные и пенсионные. Дебетовая карта подходит для оплаты товаров и услуг, поскольку с нее не взимается комиссия. Она востребована среди людей, которые не смогли взять кредит в Приватбанке, но обратились в другие организации и планируют снимать наличные. Эта карта не предусматривает дополнительных процентов за обналичивание денег.

Клиентам ПриватБанка также доступна кредитная карта с кредитным лимитом. Актуальные условия по ней устанавливает банк. Клиенты Приватбанка могут оформить карты «Универсальная», «Универсальная Gold». Также существуют предложения для VIP-клиентов.

Как оформить онлайн карту Приватбанка

Получить заветную пластиковую карту можно при выполнении ряда обязательных условий, к которым относят:

наличие украинского гражданства;

возраст не менее 16 лет;

постоянную или временную прописку;

наличие паспорта или временной справки, удостоверяющей личность.

Несмотря на простоту обращения с приложением «Приват24» у многих возникает вопрос, как сделать онлайн карту Приватбанка. Для этого необходимо выполнить ряд действий:

войти в приложение с телефона;

открыть меню «Кошелек»;

выбрать «Добавить»;

нажать на пункт «Digital карта»;

выбрать тип карты – «Кредитная» или «Дебетовая»;

указать платежную систему и валюту.

Новая карта отобразится в кошельке в течение 10 минут, после чего ее можно присоединить к Apple Pay и Google Pay. Чтобы выпустить ее физическую копию, необходимо в меню «Все карты» выбрать нужный вариант и перейти в пункт «Настройки». Затем нажать «Заказать карту» – «Доставка по Украине». Останется только выбрать способ доставки из предложенных вариантов и забрать посылку после ее прибытия.

На каких условиях можно взять кредит онлайн на карту Приватбанка?

Если у вас есть карта ПриватБанка, условия получения кредита в Loan+ такие:

Без справок. Заявка проверяется автоматически, решение приходит в течение нескольких минут.

Без звонков. Конфиденциальность клиентов – превыше всего. Поэтому, оформляя микрокредит, можно не опасаться разглашения информации родственникам или работодателю.

Быстрое решение. Заявка рассматривается онлайн, решение принимается после оценки кредитоспособности.

С плохой кредитной историей. Негативная кредитная история не всегда означает отказ — Loan+ рассматривает заявки клиентов с разной кредитной историей.

Без поручителей и справок о доходах. Кредит в банке сложно получить без подтверждения своей платежеспособности. В отличие от них клиентами МФО могут быть как трудоустроенные, так и безработные граждане.

Важно помнить, что получить кредит на имя другого человека не получится. Поэтому перед сотрудничеством с Loan+ стоит подумать о том, как сделать онлайн-карту ПриватБанка.

Кредит на карту Приватбанка: преимущества

Держатели пластиковых карт любого банка могут получить кредит в компании Loan+. Держателям карт ПриватБанка это особенно удобно:

зачисление денег на карту сразу после подписания договора;

отсутствие комиссии при снятии наличных для держателей карты «Для выплат»;

погашение кредита онлайн в Личном кабинете на сайте Loan+.

Для новых клиентов Loan+ действует скидка 99% на базовую процентную ставку при своевременной оплате обоих платежей, для повторных — скидки по промокодам.