Что такое промокод от Loan+

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- Тебе исполнилось 18 летТолько совершеннолетние могут получить кредит
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Loan+ промокод – это комбинация символов, которая дает повторному клиенту скидку от 10% до 99% на базовую процентную ставку. Размер скидки указывается в сообщении вместе с промокодом. Поощрение имеет несколько нюансов, но, в целом, любой промокод:
- действует ограниченное время – срок действия указан в сообщении с промокодом;
- предназначен для повторных клиентов – первый кредит получает автоматическую скидку 99% без промокода;
- не суммируется с другими скидками и акциями и не обменивается на деньги.
Промокод предоставляет только Loan+ – напрямую или через партнеров компании. Срок его действия указан в сообщении с промокодом.
Как получить промокод Loan+
Промокод Loan+ можно получить:
- в рамках акций, объявленных на сайте компании;
- за участие в опросах, которые приходят по SMS или на электронную почту; персонально – в сообщении от Loan+; от партнеров компании.
Как воспользоваться Loan+ промокодом
Чтобы использовать Loan+ промокод, достаточно выполнить несколько последовательных шагов:
- получить выгодный промокод (использовать представленный на сайте или из персонального предложения на почте);
- ознакомиться со сроком действия предложения;
- скопировать в буфер обмена и пройти в личный кабинет;
- выбрать необходимую сумму и срок кредитования;
- просчитать предварительную стоимость договора, используя виртуальный калькулятор;
- при оформлении договора ввести промокод в специальное поле «Промокод» (активированный промокод, доступный в Личном кабинете, учитывается автоматически).
Далее пользователю останется только подать заявку на получение кредита и дождаться решения по заявке. Последним шагом станет подписание договора и зачисление денег на карту. Скидка по промокоду применяется, если оба платежа оплачены не позднее даты и не меньше суммы, установленных в первоначальном Графике платежей. Если хотя бы один платеж просрочен, кредит начисляется по базовой ставке.