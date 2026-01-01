Что такое промокод от Loan+

Расчеты сделаны по продукту "Фримани на 65 дней" для первых клиентов исходя из предположения, что потребитель своевременно выполнит обязательства по кредиту (своевременно оплатит 1й и 2й платеж) и на весь срок кредита получит акционную процентную ставку. С подробными условиями действующих продуктов можно ознакомиться

Продление срока кредита — по дополнительному соглашению под фиксированную ставку 0,99% в день; доступно не ранее чем за 7 дней до окончания срока и не позднее 35-го дня после

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Сумма до 35 000 грн — для новых клиентов от 500 до 20 000 грн, для повторных — от 1 000 до 35 000 грн

Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Loan+ промокод – это комбинация символов, которая дает повторному клиенту скидку от 10% до 99% на базовую процентную ставку. Размер скидки указывается в сообщении вместе с промокодом. Поощрение имеет несколько нюансов, но, в целом, любой промокод:

действует ограниченное время – срок действия указан в сообщении с промокодом;

предназначен для повторных клиентов – первый кредит получает автоматическую скидку 99% без промокода;

не суммируется с другими скидками и акциями и не обменивается на деньги.

Промокод предоставляет только Loan+ – напрямую или через партнеров компании. Срок его действия указан в сообщении с промокодом.

Как получить промокод Loan+

Промокод Loan+ можно получить:

в рамках акций, объявленных на сайте компании;

за участие в опросах, которые приходят по SMS или на электронную почту; персонально – в сообщении от Loan+; от партнеров компании.

Как воспользоваться Loan+ промокодом

Чтобы использовать Loan+ промокод, достаточно выполнить несколько последовательных шагов:

получить выгодный промокод (использовать представленный на сайте или из персонального предложения на почте);

ознакомиться со сроком действия предложения;

скопировать в буфер обмена и пройти в личный кабинет;

выбрать необходимую сумму и срок кредитования;

просчитать предварительную стоимость договора, используя виртуальный калькулятор;

при оформлении договора ввести промокод в специальное поле «Промокод» (активированный промокод, доступный в Личном кабинете, учитывается автоматически).

Далее пользователю останется только подать заявку на получение кредита и дождаться решения по заявке. Последним шагом станет подписание договора и зачисление денег на карту. Скидка по промокоду применяется, если оба платежа оплачены не позднее даты и не меньше суммы, установленных в первоначальном Графике платежей. Если хотя бы один платеж просрочен, кредит начисляется по базовой ставке.