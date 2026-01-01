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Что такое промокод от Loan+

Получить кредит + просто!

  • Тебе исполнилось 18 лет
    Только совершеннолетние могут получить кредит
  • У тебя есть паспорт гражданина Украины
    Это условие законодательства Украины
  • У тебя есть банковская карта
    Подойдет карта любого банка
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Почему мы
Сумма до 35 000 грн
Сумма до 35 000 грн — для новых клиентов от 500 до 20 000 грн, для повторных — от 1 000 до 35 000 грн
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После подписания договора деньги поступают на карту
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Для получения денег подойдет карта любого украинского банка
Досрочное погашение
Без каких-либо скрытых комиссий
Промокоды и акции
У нас всегда проводятся акции и специальные предложения
Пролонгация кредита
Продление срока кредита — по дополнительному соглашению под фиксированную ставку 0,99% в день; доступно не ранее чем за 7 дней до окончания срока и не позднее 35-го дня после
Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:
  • E-mail:
  • адрес для почтовой корреспонденции: 04080, г.Киев, ул. Константиновская, дом 75, офис 601А
  • телефон: 0 800 30 13 39, 0 443 93 13 39, 0 800 300 306, 0 443 912 306, 0 800 304 701, 0 444 994 701

Loan+ промокод – это комбинация символов, которая дает повторному клиенту скидку от 10% до 99% на базовую процентную ставку. Размер скидки указывается в сообщении вместе с промокодом. Поощрение имеет несколько нюансов, но, в целом, любой промокод:

  • действует ограниченное время – срок действия указан в сообщении с промокодом;
  • предназначен для повторных клиентов – первый кредит получает автоматическую скидку 99% без промокода;
  • не суммируется с другими скидками и акциями и не обменивается на деньги.

Промокод предоставляет только Loan+ – напрямую или через партнеров компании. Срок его действия указан в сообщении с промокодом. 

Как получить промокод Loan+

Промокод Loan+ можно получить:

  • в рамках акций, объявленных на сайте компании;
  • за участие в опросах, которые приходят по SMS или на электронную почту; персонально – в сообщении от Loan+; от партнеров компании.

Как воспользоваться Loan+ промокодом

Чтобы использовать Loan+ промокод, достаточно выполнить несколько последовательных шагов:

  • получить выгодный промокод (использовать представленный на сайте или из персонального предложения на почте);
  • ознакомиться со сроком действия предложения;
  • скопировать в буфер обмена и пройти в личный кабинет;
  • выбрать необходимую сумму и срок кредитования;
  • просчитать предварительную стоимость договора, используя виртуальный калькулятор;
  • при оформлении договора ввести промокод в специальное поле «Промокод» (активированный промокод, доступный в Личном кабинете, учитывается автоматически).

Далее пользователю останется только подать заявку на получение кредита и дождаться решения по заявке. Последним шагом станет подписание договора и зачисление денег на карту. Скидка по промокоду применяется, если оба платежа оплачены не позднее даты и не меньше суммы, установленных в первоначальном Графике платежей. Если хотя бы один платеж просрочен, кредит начисляется по базовой ставке.