Розрахунки зроблені по продукту "Фрімані на 65 днів" для перших клієнтів, виходячи з припущення, що споживач своєчасно виконає зобов’язання по кредиту (своєчасно сплатить 1й та 2й платіж) та на весь строк кредиту отримає акційну процентну ставку. З детальними умовами діючих продуктів можна ознайомитись

Чи можна взяти кредит у 19 років

Продовження строку кредиту — за додатковою угодою під фіксовану ставку 0,99% на день; доступне не раніше ніж за 7 днів до закінчення строку і не пізніше 35-го дня після

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Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Так, взяти кредит у 19 років цілком реально. Багато фінансових установ як банки, так і мікрофінансові організації (МФО) надають такі послуги молодим людям. Однак умови кредитування можуть різнитися залежно від типу установи. Так, банки часто висувають суворіші вимоги, наприклад, необхідно підтвердити дохід або надати поручителів.

Водночас МФО готові запропонувати кредити без офіційного працевлаштування та з мінімальним пакетом документів. Погодьтеся, це досить зручно для тих, хто навчається чи тільки починає працювати. Питання «де можна взяти кредит у 19 років» варто вирішувати, з огляду на ваші можливості та необхідний розмір кредиту:

Банки – суворі вимоги, підтвердження доходу.

МФО – швидкі кредити з мінімальними документами.

Ломбарди – гроші під заставу майна.

МФО часто розглядають заявки швидше та вимагають тільки паспорт та ІПН.

Причини, за яких ви отримаєте відмову під час оформлення кредиту з 19 років

Незважаючи на доступність, є кілька причин для відмови у наданні кредиту. Це стосується як банків, так і МФО. Основні з них:

Вік до 18 років. Більшість фінансових установ не працює із неповнолітніми. Картка не українського банку. Фінорганізації вимагають українську банківську картку для перерахування коштів. Чужа картка. Кошти перераховуються лише на особисту картку позичальника. Недостовірні чи помилкові дані в заявці. Якщо ви надаєте некоректну інформацію, це може стати підставою для відмови.

Також кредит з 19 років можуть не схвалити в разі відсутності кредитної історії чи низького кредитного рейтингу. Важливо перевіряти свої дані перед поданням заявки, щоб уникнути відмови.

Як отримати кредит з 19 років в Україні

Згідно з Цивільним кодексом України отримати кредит можна лише після досягнення повноліття. Тому кредит з 19 років в Україні може взяти кожен, хто досяг цього віку. Щоб отримати фінансування у Loan+, необхідно пройти просту процедуру:

На калькуляторі, який є на сайті, ввести загальну суму, період та регулярність платежів для отримання всієї необхідної інформації. Якщо умови відповідають, необхідно вибрати функцію «Оформити заявку». В особистому обліковому записі заповнити коротку анкету, вказавши свої дані – прізвище, ім'я та контакт. На вказаний контакт система надішле секретний код для підтвердження реєстрації. Після проходження верифікації необхідно увійти в особистий обліковий запис та заповнити електронну заявку на отримання кредитних коштів у Loan+. Коли запит буде схвалено, кредит на банківський рахунок надійде протягом кількох хвилин після підписання договору.

Також передбачено можливість дострокового закриття кредиту. Клієнт сплачує лише за ті дні, коли користувався кредитом. Якщо він переплатив, ця сума йде на погашення основної частини кредиту, а відсотки на наступні платежі стають меншими. Кредитний капітал видається фінансовою компанією Loan+ на певних умовах:

Сума кредиту варіюється від 3000 до 150 000 гривень. Період фінансування можна вибрати самостійно за допомогою кредитного калькулятора (24 або 16 тижнів). Графік виплат може бути щотижня або раз на два тижні залежно від вибору позичальника. Громадянам України для отримання кредиту необхідно надати ІПН та паспорт. Нерезидентам потрібне свідоцтво про постійне місце проживання.

Отримання кредиту в 19 років можливе за дотримання всіх необхідних вимог. Розуміння умов кредитування та уважне ставлення до документів та договорів допоможуть клієнту успішно отримати кредит та керувати своїми фінансами грамотно.

Кредит з 19 років. Що буде в разі прострочення платежу

Якщо ви не змогли вчасно повернути кредит, це призведе до неприємних наслідків. У разі прострочення банки та МФО нараховують штрафні відсотки та можуть розпочати процедуру стягнення боргу через колекторські агенції. Це погіршує кредитну історію, що ускладнить отримання кредиту в майбутньому. Основні наслідки прострочення:

нарахування великих відсотків;

погана кредитна історія;

можливість передачі боргу колекторам.

Якщо у вас немає змоги сплатити заборгованість вчасно, краще скористатися пролонгацією. Пролонгація – це послуга для продовження терміну кредиту без штрафів. З її допомогою можна тимчасово відкласти платежі, зберігаючи ваш кредит активним та уникнути нарахування штрафів. Щоб скористатися пролонгацією, потрібно звернутися до фінансової установи до настання дати погашення та оформити продовження терміну кредитування.

Це можна зробити через особистий кабінет онлайн, що дуже зручно для тих, хто не може вчасно сплатити борг. Банки кредити з 19 років надають не всім, але у МФО такі варіанти є, і вони включають гнучкі умови пролонгації.