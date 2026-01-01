Взять кредит с большими просрочками в Украине: реально или нет

Получить кредит + просто!
- Тебе исполнилось 18 летТолько совершеннолетние могут получить кредит
- У тебя есть паспорт гражданина УкраиныЭто условие законодательства Украины
- У тебя есть банковская картаПодойдет карта любого банка
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Финансовые операции – это всегда риск и для человека, и для кредитора. И обычно те, кому срочно нужны деньги с плохой кредитной историей и просрочками, вызывают сомнение у банка в платежеспособности заемщика. Да и требования Нацбанка не позволят банкам выдать такой кредит.
Однако это не означает, что в Украине невозможно получить кредит, имея просроченную задолженность. Помогут решить такую финансовую проблему МФО, обычно рискующие небольшими суммами под относительно высокие проценты. Своевременно погашенный кредит помогает улучшить кредитную историю, новая просрочка — ухудшает её.
Лояльную клиентскую политику проводят и ломбарды, готовые предоставить кредит без дополнительных требований, под умеренную процентную ставку.
Условия получения кредита с просрочками
На самом деле, не думайте, что МФО и ломбарды бездумно раздают деньги. В этих финансовых компаниях работают специалисты, которые достаточно хорошо считают. Поэтому они анализируют финансовую способность заемщика и просчитывают возможные риски. Чтобы реально взять кредит с большими просрочками в Украине, следует учесть такие параметры:
- максимальный размер кредита фактически ограничен небольшими суммами, как правило, это не более 5 000 грн;
- незначительный срок, на который выдается кредит - скорее всего, он ограничивается месяцем, но чем меньше срок, тем больше шансов получить кредит.
Тем не менее ломбард, защищая свои риски, может попросить в залог какую-либо ценную для заемщика вещь, а микрофинансовая организация не выдаст деньги, если уже есть кредиты, взятым в этой же МФО.
Для получения кредита в МФО или в ломбарде нет надобности собирать большой пакет документов - достаточно иметь паспорт гражданина Украины, ИНН и карту любого украинского банка.
Плюсы получения кредита с просрочками в Loan+
Где точно дадут кредит с просрочками, так это в нашей финансовой компании Loan+. Преимущества получения такого кредита следующие:
- индивидуальные условия кредитования;
- для первых клиентов — скидка 99% на базовую ставку (акционная ставка от 0,08968% до 0,00001% в день) при своевременной оплате обоих платежей;
- возможность пролонгации кредита, то есть фактически – перекредитования.
Специалисты Loan+ рекомендуют все же брать кредит на непродолжительный срок и только ту сумму, которую заемщик реально может вернуть.
Процесс получения кредита с большими просрочками в Украине
Ситуация, когда срочно нужны деньги с плохой кредитной историей и просрочками, может быть безвыходной. Специалисты Loan+ составили пошаговую инструкцию для тех, кто имеет кредит с большими просрочками в Украине, не может оформить кредит в банке и решил обратиться в МФО:
- Читайте отзывы, изучайте сайт, убедитесь, что это надежная организация с хорошей репутацией.
- Регистрируйтесь только на официальных сайтах, потому что нужно будет указывать персональные данные – паспорт, телефон, электронную почту.
- Заполняйте анкету внимательно – от этого зависит успешное рассмотрение заявки. В Loan+ есть возможность проконсультироваться, если есть вопросы по заполнению.
- Пройдите верификацию, предъявив сканкопии документов, чтобы взять кредит с просрочками.
- Укажите сумму, сроки, на которые вам нужен кредит, и отправляйте заявку в Loan+.
В Loan+ заявки рассматривают быстро – от 5 минут до 1 часа. Специалисты быстро оценивают кредитоспособность клиента, и если она в норме, то одобрят кредит. Взять кредит с большими просрочками в Украине можно, если обратиться в профессиональную и современную МФО мLoan+. После одобрения заявки подписывается электронный договор, а затем деньги переводятся на вашу карту.