Расчеты сделаны по продукту "Фримани на 65 дней" для первых клиентов исходя из предположения, что потребитель своевременно выполнит обязательства по кредиту (своевременно оплатит 1й и 2й платеж) и на весь срок кредита получит акционную процентную ставку. С подробными условиями действующих продуктов можно ознакомиться

Взять кредит с большими просрочками в Украине: реально или нет

Продление срока кредита — по дополнительному соглашению под фиксированную ставку 0,99% в день; доступно не ранее чем за 7 дней до окончания срока и не позднее 35-го дня после

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Сумма до 35 000 грн — для новых клиентов от 500 до 20 000 грн, для повторных — от 1 000 до 35 000 грн

Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Финансовые операции – это всегда риск и для человека, и для кредитора. И обычно те, кому срочно нужны деньги с плохой кредитной историей и просрочками, вызывают сомнение у банка в платежеспособности заемщика. Да и требования Нацбанка не позволят банкам выдать такой кредит.

Однако это не означает, что в Украине невозможно получить кредит, имея просроченную задолженность. Помогут решить такую финансовую проблему МФО, обычно рискующие небольшими суммами под относительно высокие проценты. Своевременно погашенный кредит помогает улучшить кредитную историю, новая просрочка — ухудшает её.

Лояльную клиентскую политику проводят и ломбарды, готовые предоставить кредит без дополнительных требований, под умеренную процентную ставку.

Условия получения кредита с просрочками

На самом деле, не думайте, что МФО и ломбарды бездумно раздают деньги. В этих финансовых компаниях работают специалисты, которые достаточно хорошо считают. Поэтому они анализируют финансовую способность заемщика и просчитывают возможные риски. Чтобы реально взять кредит с большими просрочками в Украине, следует учесть такие параметры:

максимальный размер кредита фактически ограничен небольшими суммами, как правило, это не более 5 000 грн;

незначительный срок, на который выдается кредит - скорее всего, он ограничивается месяцем, но чем меньше срок, тем больше шансов получить кредит.

Тем не менее ломбард, защищая свои риски, может попросить в залог какую-либо ценную для заемщика вещь, а микрофинансовая организация не выдаст деньги, если уже есть кредиты, взятым в этой же МФО.

Для получения кредита в МФО или в ломбарде нет надобности собирать большой пакет документов - достаточно иметь паспорт гражданина Украины, ИНН и карту любого украинского банка.

Плюсы получения кредита с просрочками в Loan+

Где точно дадут кредит с просрочками, так это в нашей финансовой компании Loan+. Преимущества получения такого кредита следующие:

индивидуальные условия кредитования;

для первых клиентов — скидка 99% на базовую ставку (акционная ставка от 0,08968% до 0,00001% в день) при своевременной оплате обоих платежей;

возможность пролонгации кредита, то есть фактически – перекредитования.

Специалисты Loan+ рекомендуют все же брать кредит на непродолжительный срок и только ту сумму, которую заемщик реально может вернуть.

Процесс получения кредита с большими просрочками в Украине

Ситуация, когда срочно нужны деньги с плохой кредитной историей и просрочками, может быть безвыходной. Специалисты Loan+ составили пошаговую инструкцию для тех, кто имеет кредит с большими просрочками в Украине, не может оформить кредит в банке и решил обратиться в МФО:

Читайте отзывы, изучайте сайт, убедитесь, что это надежная организация с хорошей репутацией. Регистрируйтесь только на официальных сайтах, потому что нужно будет указывать персональные данные – паспорт, телефон, электронную почту. Заполняйте анкету внимательно – от этого зависит успешное рассмотрение заявки. В Loan+ есть возможность проконсультироваться, если есть вопросы по заполнению. Пройдите верификацию, предъявив сканкопии документов, чтобы взять кредит с просрочками. Укажите сумму, сроки, на которые вам нужен кредит, и отправляйте заявку в Loan+.

В Loan+ заявки рассматривают быстро – от 5 минут до 1 часа. Специалисты быстро оценивают кредитоспособность клиента, и если она в норме, то одобрят кредит. Взять кредит с большими просрочками в Украине можно, если обратиться в профессиональную и современную МФО мLoan+. После одобрения заявки подписывается электронный договор, а затем деньги переводятся на вашу карту.