Условия получения кредита за 15 минут на карту в МФО

Расчеты сделаны по продукту "Фримани на 65 дней" для первых клиентов исходя из предположения, что потребитель своевременно выполнит обязательства по кредиту (своевременно оплатит 1й и 2й платеж) и на весь срок кредита получит акционную процентную ставку. С подробными условиями действующих продуктов можно ознакомиться

Продление срока кредита — по дополнительному соглашению под фиксированную ставку 0,99% в день; доступно не ранее чем за 7 дней до окончания срока и не позднее 35-го дня после

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Сумма до 35 000 грн — для новых клиентов от 500 до 20 000 грн, для повторных — от 1 000 до 35 000 грн

Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Чтобы получить онлайн-кредит за 15 минут на карту в Loan+, достаточно соответствовать всего нескольким требованиям. Они стандартны для каждого заемщика. Система учитывает их, анализирует и выдает окончательный вердикт по конкретному клиенту, оставившему свою заявку. К основным условиям получения кредита относятся:

Возраст. Заемщик должен быть в возрасте от 18 до 65 лет (для повторных клиентов — до 70 лет) на момент заключения договора.

Прописка. Обязательное условие – быть гражданином Украины и проживать на ее территории (исключение – временно оккупированные территории).

Паспорт и ИНН. Паспорт гражданина Украины и идентификационный номер.

Круглосуточный доступ к сети Интернет. С телефона, ноутбука или стационарного ПК.

Банковская карта. Наличие открытого счета в одном из украинских банков.

Личный мобильный номер, который находится в активном состоянии.

Решение принимается после оценки кредитоспособности, в том числе с учетом кредитной истории. Компания Loan+ использует индивидуальный подход для каждого из клиентов для максимально быстрого и качественного решения вопроса в ближайшее время. Заявки рассматриваются согласно очередности поступления, учитываются все нюансы.

Процесс оформления онлайн-кредита за 15 минут на карту

Оформить онлайн-кредит за 15 минут можно просто, быстро и удобно в Loan+. Весь процесс происходит дистанционно, и вы можете сделать это из любого места, где есть доступ к интернету. Для получения кредита вам понадобится выполнить всего несколько шагов:

Подготовьте необходимые документы. Вам потребуются только базовые: паспорт, ИНН и действующая банковская карта.

Заполните онлайн-анкету. Укажите необходимую сумму кредита, срок кредита, размер вашего ежемесячного дохода, информацию о месте работы и другие данные.

Дождитесь одобрения кредита. После отправки заявки система автоматически проверит предоставленные вами данные. Уведомление о решении по вашей заявке придет в Личный кабинет.

Подпишите договор и получите деньги. Ознакомьтесь с условиями и подпишите договор одноразовым кодом из SMS — после этого средства поступят на указанную вами банковскую карту.

Как видите, взять онлайн-кредит за 15 минут на карту в Loan+ довольно просто и не требует больших усилий.

Преимущества оформления онлайн кредита за 15 минут

Быстрые онлайн-кредиты обладают рядом преимуществ, делающих их самым удобным и доступным решением, если денежные средства нужны в срочном порядке:

Скорость. В Loan+ весь процесс получения кредита занимает всего 15 минут, а деньги поступают на карту сразу после подписания договора.

Доступность 24/7. Заявку можно подать в любое подходящее время суток. Вы не зависите от рабочего графика стационарных отделений.

Минимум документов. Для получения кредита в Loan+ не требуется собирать пакет справок и документов – достаточно паспорта, ИНН и банковской карты.

Нет очередей и личных визитов. Весь процесс происходит онлайн, что исключает необходимость посещать отделения.

Конфиденциальность и безопасность данных. Наш онлайн-сервис использует надежные технологии шифрования. Это гарантирует высокий уровень защиты вашей личной информации.

Эти преимущества делают онлайн-кредиты за 15 минут отличным выбором для тех, кто нуждается в срочной финансовой поддержке без лишних хлопот.

Как и где можно погасить кредит за пятнадцать минут в МФО

Чтобы быстро, надежно и без сложностей погасить кредит, взятый в компании Loan+, достаточно воспользоваться одним из 4 доступных способов:

Используя банковскую карту клиента. Для этого рекомендуется зайти в личный кабинет на сайте, выбрать опцию «Оплатить». Следуя инструкции, указать платежные данные своей карты. Посетив кассу любого банка и указав реквизиты компании – ООО «ФК «АБЕКОР», IBAN: UA043226690000026507301680517, ЕГРПОУ 39287145. При этом в поле «Назначение платежа» обязательно указывается Ф.И.О. заемщика, а также номер кредитного договора. Используя платежные терминалы. Пополнение выполняется с использованием вышеуказанных банковских реквизитов, а в назначении платежа также указывается Ф.И.О. заемщика и номер действующего договора. Оплата без авторизации с использованием личной карты и номера телефона. В этом случае вход в личный кабинет не требуется.

Актуальная сумма к оплате отображается в Личном кабинете. Если нужно больше времени, срок кредита можно продлить по дополнительному соглашению под 0,99% в день — не ранее чем за 7 дней до окончания срока и не позднее 35-го дня после. За несвоевременную оплату второго платежа начисляется штраф 50% от первоначальной суммы кредита. По вопросам суммы погашения обращайтесь в контакт-центр: 0 800 300 306.