Как продлить кредит в Loan+ без лишних усилий
Если срок действия вашего кредита подходит к концу, а возможности погасить его пока нет, онлайн-сервис Loan+ предлагает удобную услугу продления.
Что нужно сделать
Чтобы воспользоваться пролонгацией, войдите в Личный кабинет, используя логин и пароль.
Затем в разделе «Кредиты» выберите опцию «Оформить продление». Система предложит доступные сроки, на которые можно продлить кредит.
Важно: для активации пролонгации необходимо подписать Дополнительное соглашение после внесения оплаты.
Обратите внимание, что решение о продлении срока кредита и заключении Дополнительного соглашения является правом Компании, но не её обязанностью.
Затем в разделе «Кредиты» выберите опцию «Оформить продление». Система предложит доступные сроки, на которые можно продлить кредит.
Важно: для активации пролонгации необходимо подписать Дополнительное соглашение после внесения оплаты.
Обратите внимание, что решение о продлении срока кредита и заключении Дополнительного соглашения является правом Компании, но не её обязанностью.
Если же у вас возникли дополнительные вопросы – обратитесь на горячую линию сервиса Loan+ по телефону
0 800 300 306
0 443 912 306