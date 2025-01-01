Что нужно сделать

Чтобы воспользоваться пролонгацией, войдите в Личный кабинет, используя логин и пароль.

Затем в разделе «Кредиты» выберите опцию «Оформить продление». Система предложит доступные сроки, на которые можно продлить кредит.



Важно: для активации пролонгации необходимо подписать Дополнительное соглашение после внесения оплаты.

Обратите внимание, что решение о продлении срока кредита и заключении Дополнительного соглашения является правом Компании, но не её обязанностью.