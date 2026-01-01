Как можно получить онлайн кредит 24/7?

Расчеты сделаны по продукту "Фримани на 65 дней" для первых клиентов исходя из предположения, что потребитель своевременно выполнит обязательства по кредиту (своевременно оплатит 1й и 2й платеж) и на весь срок кредита получит акционную процентную ставку. С подробными условиями действующих продуктов можно ознакомиться

Продление срока кредита — по дополнительному соглашению под фиксированную ставку 0,99% в день; доступно не ранее чем за 7 дней до окончания срока и не позднее 35-го дня после

У нас всегда проводятся акции и специальные предложения

Сумма до 35 000 грн — для новых клиентов от 500 до 20 000 грн, для повторных — от 1 000 до 35 000 грн

Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Мы часто можем попасть в ситуацию, когда срочно нужна финансовая поддержка. Особенно это касается случаев, когда человек находится в месте, где банки и финансовые компании не работают офлайн, но нужно срочно сделать какие-то платежи, оплатить необходимые покупки, лекарства, а денег на счету не хватает.

Такой кредит 24/7 обычно выдают микрофинансовые организации (МФО) либо ломбарды, которые менее требовательны к заемщикам, запрашивают минимальный пакет нормативных документов. Оформляются подобные кредиты в интернете, поэтому можно даже ночью (не выходя из дома) получить необходимую сумму.

Заемщиками могут быть клиенты, у которых:

нет официального трудоустройства и справки о доходах;

отсутствуют поручители;

не хватает имущества для залога.

Круглосуточные кредиты часто выдаваться клиентам с плохой кредитной историей или большими открытыми просрочками. Кроме того, в МФО и ломбардах функционируют специальные программы для студентов, пенсионеров, моряков и военных.

Преимущества круглосуточного кредита в режиме 24/7 следующие:

Минимальный пакет документов. Главное – пройти верификацию, предоставив копию паспорта гражданина Украины, справку с идентификационным налоговым номером, номер карточки, открытой в любом украинском банке. Удобная система выбора сумм и сроков кредитования. Оперативное решение по кредитной заявке. Как правило, такие кредиты выдаются в течение 5–15 минут. Оплата процентов только за фактические дни пользования кредитом.

Кроме того, такой срочный кредит 24/7 помогает заемщику формировать либо улучшать свою кредитную историю.

Как взять кредит 24/7

В микрофинансовой организации Loan+ получить кредит онлайн 24/7 так же просто, как и любой другой кредит. Все максимально оперативно, важно только соответствовать требованиям:

от 18 до 65 лет (для повторных заемщиков — до 70 лет);

банковская карта должна быть оформлена на заемщика и иметь положительный баланс, то есть на счету должно быть больше 1 грн.

Вместе с тем, если есть официальное трудоустройство или дополнительные источники дохода, лучше их указать вместе с суммой ежемесячного дохода. Это повысит шансы на получение суммы, которую клиент запрашивает.

Алгоритм действий по получению кредита в Loan+ следующий:

На нашем сайте нужно воспользоваться кредитным калькулятором и рассчитать возможный кредит, исходя из своих возможностей. Зарегистрироваться в личном кабинете. Важно указать только достоверную информацию, заполнив предложенную форму. После верификации клиент получит секретный код для подтверждения регистрации. Главное – не забыть подтвердить согласие на использование персональных данных. После подтверждения регистрации личного аккаунта на сайте можно отправлять заявку на кредит онлайн 24/7. После одобрения заявки надо подписать договор в электронной форме. По завершении оформления необходимых e-документов, кредит будет перечислен на карточку автоматически – в течение 5 минут.

Если у клиента есть BankID, это существенно ускоряет процесс получения кредита. Можно также «привязать» банковскую карточку к своему аккаунту в личном кабинете, что станет дополнительным источником аутентификации.

Как рассчитать проценты по кредиту онлайн круглосуточно

Действительно, кредит онлайн на карту 24/7 достаточно привлекателен и удобен. Однако не стоит забывать, что есть некоторые отличительные особенности:

ограничения по сумме кредита и срокам выдачи;

более высокие по сравнению с банковскими кредитами проценты.

Поэтому перед тем, как брать такой кредит, следует просчитать свои финансовые возможности. Чтобы точно понимать размер процентов и график погашения, стоит воспользоваться нашим кредитным калькулятором. Он автоматически рассчитает такие параметры:

общую сумму к возврату;

величину первого и последующих платежей;

проценты к возврату;

количество платежей согласно кредитному договору;

общую стоимость кредита;

реальную годовую процентную ставку.

Сделать это можно еще до отправления заявки на кредитование, что поможет принять взвешенное решение относительно кредита. Если же клиент впервые обратился в Loan+, для первых клиентов действует скидка 99% на базовую ставку: акционная ставка — от 0,08968% до 0,00001% в день при своевременной оплате обоих платежей в сумме по графику.

Какими способами можно погашать кредит 24/7

Онлайн-кредит 24/7 погашается точно так же – в интернете, как и был получен. Есть также другие способы погашения:

через личный кабинет на сайте МФО;

через кассу любого банка либо через платежный терминал на территории Украины;

по реквизитам, указанным в кредитном договоре, через интернет-банкинг или через мобильное приложение обслуживающего банка;

при помощи сервисов платежных систем по реквизитам, указанным в договоре.

Специалисты Loan+ советуют по возможности погашать кредит одним и тем же способом, и не пользоваться для этого карточкой (счетом) другого человека.

Что будет, если не платить по кредиту онлайн 24/7

Если клиент понимает, что он не может вовремя рассчитаться по долгу, не следует прятаться от МФО. Кредит не испарится, а сумма просроченной задолженности будет постоянно расти за счет процентов, при несвоевременной оплате первого и/или второго платежа акционная ставка не применяется; за несвоевременную оплату последнего платежа начисляется штраф 50% от первоначальной суммы кредита за каждый случай — с соблюдением ограничений Закона «О потребительском кредитовании»;

Вначале МФО будет напоминать о задолженности по телефону, сообщениями на электронную почту или в онлайн-мессенджеры. Крайняя мера, к которой прибегают финансовые компании – это передача долга коллекторам либо обращение в суд.

Вместе с тем, понимая, что никто в наше время не застрахован от рисков, компания Loan+ предлагает вовремя оформить пролонгацию кредита, которая может установить комфортные сроки погашения по согласию сторон. Главное – не брать следующий кредит в другой МФО, а все же попытаться выплатить уже имеющийся.