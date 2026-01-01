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Как оформить микрокредит в компании Loan+?

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Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:
  • E-mail:
  • адрес для почтовой корреспонденции: 04080, г.Киев, ул. Константиновская, дом 75, офис 601А
  • телефон: 0 800 30 13 39, 0 443 93 13 39, 0 800 300 306, 0 443 912 306, 0 800 304 701, 0 444 994 701

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Что такое микрокредит и где его можно оформить

Микрокредитом называется небольшая сумма, которая выдается заемщику на короткий срок – обычно до месяца. Банковский кредит и микрокредит – это разные понятия, они различаются выдаваемой суммой, сроком и требованиями к заемщику. Банкам важно документальное подтверждение дохода клиента – они требуют справку с последнего места работы о доходах за последние 6 месяцев. Микрофинансовым организациям главное, чтобы такой доход был – можно даже неофициальный.

Микрокредиты можно оформить в различных МФО, работающих онлайн. Одной из таких компаний является Loan+ – надежная микрофинансовая организация, работающая на рынке с 2014 года. 

Компания лояльно относится к кредитной истории заемщиков и может одобрить микрокредит даже клиентам с небольшими просрочками в прошлом. Главное – честно указать всю информацию в анкете.

Документы и условия для получения микрокредита на карту

Для оформления микрокредита в Loan+ потребуется минимальный пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины или ID-карта;
  • идентификационный код (ИНН);
  • банковская карта украинского банка.

Дополнительные условия:

  • На карте должно быть не менее 2 гривен для верификации.
  • Карта должна быть именной и принадлежать заемщику.
  • Срок действия карты – не менее 3 месяцев.

Процесс оформления микрокредита полностью происходит онлайн, без посещения офиса. Заявку можно подать в любое время суток через сайт или в мобильном приложении Loan+.

Микрокредит на карту. Почему можно получить отказ?

Несмотря на лояльный подход, Loan+ может отказать в выдаче микрокредита по ряду причин:

  1. Ошибки в анкете:
  • неверно указанные паспортные данные;
  • ошибка в номере ИНН;
  • не актуальный номер телефона.
  1. Проблемы с банковской картой:
  • карта не принадлежит заемщику;
  • истекший срок действия карты;
  • недостаточно средств для верификации.
  1. Кредитная история:
  • наличие крупных непогашенных долгов;
  • множественные просрочки по другим кредитам.
  1. Подозрение на мошенничество:
  • попытка оформить несколько кредитов одновременно;
  • несоответствие указанных данных реальным.

Чтобы повысить шансы на одобрение, внимательно проверяйте все данные перед отправкой заявки и честно отвечайте на вопросы анкеты.

Как получить микрокредит в Украине срочно?

Чтобы получить срочный микрокредит  в Loan+, следуйте этому алгоритму:

  • Зайдите на сайт Loan+ или скачайте мобильное приложение.
  • Выберите сумму и срок кредита в онлайн-калькуляторе.
  • Заполните анкету, указав требуемую информацию.
  • «Привяжите» к аккаунту банковскую карту.
  • Отправьте заявку на рассмотрение.
  • Дождитесь решения (обычно 5–15 минут).
  • В случае одобрения ознакомьтесь с договором и подпишите его электронной подписью.
  • Получите деньги на карту.

Весь процесс от подачи заявки до получения денег занимает не более 20 минут. Loan+ работает круглосуточно, поэтому вы можете оформить микрокредит в любое удобное время.

МФО Loan+ стремится к прозрачности в работе с заемщиками и всегда готова пойти навстречу при возникновении сложностей с погашением кредита.

Микрокредиты от Loan+ – это современный и удобный способ решения краткосрочных финансовых проблем. Простота оформления, скорость получения денег и лояльные условия делают сервис привлекательным для многих украинцев. Однако помните о необходимости ответственного подхода к заимствованиям и всегда оценивайте свои возможности по возврату долга.