Что делать, если срочно нужны деньги?

Расчеты сделаны по продукту "Фримани на 65 дней" для первых клиентов исходя из предположения, что потребитель своевременно выполнит обязательства по кредиту (своевременно оплатит 1й и 2й платеж) и на весь срок кредита получит акционную процентную ставку. С подробными условиями действующих продуктов можно ознакомиться

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Продление срока кредита — по дополнительному соглашению под фиксированную ставку 0,99% в день; доступно не ранее чем за 7 дней до окончания срока и не позднее 35-го дня после

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Сумма до 35 000 грн — для новых клиентов от 500 до 20 000 грн, для повторных — от 1 000 до 35 000 грн

Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Когда срочно нужны деньги, необходимо действовать оперативно, но при этом здраво оценивать ситуацию. Вот несколько шагов, которые помогут решить проблему:

Оцените свои возможности. Рассмотрите варианты. Обратитесь в МФО.

МФО предлагают быстрые микрокредиты с минимальными требованиями, что особенно актуально, если срочно нужны деньги и нет времени на сбор документов.

На что можно взять срочно деньги в МФО?

МФО часто выручают в ситуациях, когда нужны деньги срочно. Вот несколько примеров, на что может понадобиться взять кредит:

Ремонт бытовой техники. Медицинские услуги. Оплата задолженности по коммунальным услугам.

Когда нужны деньги срочно, микрокредиты в МФО – это решение, которое не требует долгого ожидания и сложных процедур.

Стоит ли брать кредит в МФО, если срочно нужны деньги?

В Украине микрофинансовые организации работают открыто, их деятельность регулируется законодательством и контролируется НБУ. Кредитование осуществляется только после подписания договора, в котором четко прописаны условия кредита, время и суммы погашения, права и обязанности обеих сторон. Изменение процентной ставки запрещено.

Порядок предоставления услуг в МФО отличается от традиционных банков. Доверительное отношение к клиентам, простота оформления сделали микрофинансовую организацию Loan+ одним из самых востребованных игроков на финансовом рынке.

Важный аргумент в пользу МФО – возможность онлайн-кредитования. Если нужны деньги срочно, лучший вариант найти сложно. Сервис работает в автоматическом режиме, услуги доступны 24/7.

Loan+ имеет ряд преимуществ:

Заемщиком может стать любой гражданин Украины от 18 до 65 лет (для повторных клиентов — до 70 лет), кроме признанных судом недееспособными. Заявки оформляется просто, обрабатываются быстро, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней. Организация не требует официального подтверждения доходов, залога или поручителей, не спрашивает, на какие цели нужны деньги. Кредитная история проверяется по упрощенной системе посредством скрининговых программ. Учитываются только непогашенные задолженности, штрафы, участие в мошеннических схемах. Во время рассмотрения заявки полностью исключен человеческий фактор, решение о предоставлении кредита или отказе принимается автоматически на основании проведенной проверки. Вся информация о кредите доступна в личном кабинете заемщика круглосуточно. После заключения электронного договора о предоставлении кредита деньги поступят на карту в течение 15-20 минут. Если нет возможности внести очередной платеж, в личном кабинете в режиме онлайн можно подключить услугу пролонгации. Допускается досрочное погашение без дополнительных комиссий, продление срока действия договора без увеличения процентной ставки. Тем, кому срочно нужны деньги до зарплаты, преодоления других финансовых трудностей, предоставляются микрокредиты. Можно взять от 500 грн на срок от 50 до 65 дней. Базовая ставка — от 8,96885% до 0,00001% в день; для новых клиентов — скидка 99% при своевременной оплате обоих платежей.

В Loan+ удобно не только оформлять кредит, но и погашать. Не придется бежать в отделение, чтобы внести срочно деньги на счет, ведь все операции можно провести через личный кабинет. Loan+ не разглашает персональные данные, не передает никому конфиденциальную информацию без согласия клиентов.

Как оформить кредит в Loan+, если срочно нужны деньги?

Если вам срочно нужны деньги, Loan+ предлагает быструю и удобную процедуру оформления кредита. Вот как это сделать:

Зайдите на сайт Loan+. Заполните анкету. Проверьте карту на предмет зачисления средств.

Когда неясно, где срочно взять деньги без кредита, Loan+ может стать отличным вариантом. Быстрое заполнение заявки, отсутствие очередей и минимальные требования к документам делают процесс получения средств максимально удобным, особенно, когда вам нужны срочно деньги.

Если вы ищете, где можно быстро получить необходимую финансовую поддержку по запросу «нужны срочно деньги», есть множество МФО, которые работают легально и гарантируют безопасное сотрудничество. Если вам нужны деньги срочно, Loan+ предлагает онлайн-оформление без личного присутствия в офисе финучреждения.