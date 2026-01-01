Как получить быстрый кредит в компании Loan+?

Расчеты сделаны по продукту "Фримани на 65 дней" для первых клиентов исходя из предположения, что потребитель своевременно выполнит обязательства по кредиту (своевременно оплатит 1й и 2й платеж) и на весь срок кредита получит акционную процентную ставку. С подробными условиями действующих продуктов можно ознакомиться

Продление срока кредита — по дополнительному соглашению под фиксированную ставку 0,99% в день; доступно не ранее чем за 7 дней до окончания срока и не позднее 35-го дня после

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Сумма до 35 000 грн — для новых клиентов от 500 до 20 000 грн, для повторных — от 1 000 до 35 000 грн

Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Иногда деньги нужны срочно и неожиданно для самого заемщика, например, за несколько дней или недель до зарплаты. В таких случаях хорошим решением будет взять быстрые кредиты. Это удобный финансовый инструмент, который выручит вас в трудной финансовой ситуации.

Хотите получить быстрый кредит на карту за 15 минут без справок и поручителей? Оформите заявку сейчас и получите деньги уже сегодня на выгодных условиях и с высоким процентом одобрения. Кроме того, к нам можно обратиться даже с неидеальной кредитной историей.

Где лучше взять быстрый кредит: банк или МФО

Быстрый кредит - это определенная сумма денег, чаще всего небольшая, которую можно получить оперативно и без ненужных формальностей. Такие кредиты выдают как банки, так и микрофинансовые организации (МФО). Однако быстро получить такую ссуду в банке сегодня довольно сложно, так как они требуют множество документов, проводят тщательную проверку заемщика и принимают решение в течение нескольких дней.

Поэтому, если деньги нужны быстро, кредит от банка вам вряд ли подойдет – обратитесь лучше за помощью в нашу МФО. Мы предъявляем минимум требований к клиентам, оформляем кредиты в онлайн-режиме и перечисляем средства в течение 20 минут после того, как заявка была одобрена.

Особенности быстрого кредита на карту

Такие ссуды имеют ряд особенностей, отличающих их от обычных банковских кредитов:

МФО переводит своему клиенту небольшую сумму (чаще всего до 30 000 грн);

деньги выдаются на небольшой срок (обычно – до 1 календарного месяца);

процент выше, чем в банке (в среднем 1,5–2% в день);

простота оформления (не нужно присутствие поручителей и залога);

оперативность рассмотрения заявки (решение будет принято в течение 5 минут);

продление кредита (пролонгация) по необходимости.

Благодаря этим особенностям быстрые кредиты очень популярны среди украинцев, которым срочно понадобились средства на непредвиденные расходы.

Преимущества оформления быстрого кредита в Украине

Быстрые кредиты в Украине имеют ряд преимуществ по сравнению с кредитами в банках:

простота оформления (паспорт, ИНН и банковская карта);

одобряем до 97% заявок;

круглосуточная выдача средств;

кредитование даже для тех, кто в прошлом допускал просрочки;

возможность оформить кредит полностью онлайн, находясь дома или на работе;

перевод денег на любую банковскую карту;

досрочное погашение без штрафов и комиссий.

Все это делает такие ссуды простым и удобным способом решения финансовых проблем.

Как оформить заявку на быстрый кредит в Loan+

Чтобы получить быстрый кредит на карту, следуйте пошаговому алгоритму:

Выбрать сумму и срок кредита в кредитном калькуляторе на нашем сайте. Заполнить короткую анкету (Ф.И.О., ИНН, номер личной карты и телефона). Дождаться одобрения заявки (решение приходит в течение 5 минут). Практически мгновенно получить деньги на свою карту после подписания договора.

Loan+ предлагает кредиты онлайн: первый — от 500 до 20 000 грн, повторный — от 1 000 до 35 000 грн, срок — от 50 до 65 дней. Для новых клиентов — скидка 99% на базовую ставку (акционная ставка от 0,08968% до 0,00001% в день) при своевременной оплате обоих платежей. Деньги выдаются на карту любого украинского банка круглосуточно, без выходных.

Способы погашения кредита

Погасить ссуду в Loan+ можно следующими способами:

В личном кабинете, переведя деньги с любой банковской карты (не обязательно с той, на которую получали деньги). Через платежные терминалы «ПриватБанка», EasyPay, City24, iBox. Наличными в кассах «ПриватБанка», «Ощадбанка», любых других банков. Банковским переводом на расчетный счет нашей компании.

Главное – вносить платежи согласно графику, указанному в договоре. Просрочка платежа ведет к начислению штрафов и ухудшению кредитной истории.

Что делать, если не успеваете погасить кредит вовремя

Если вы не успеваете погасить кредит вовремя, не паникуйте. Выход есть – это пролонгация кредита. Пролонгация – это продление срока действия кредитного договора.

Чтобы пролонгировать кредит, нужно:

Войти в личный кабинет на нашем сайте. Нажать кнопку «Пролонгировать». Оплатить проценты за прошедший период. Дождаться подтверждения пролонгации.

После этого срок кредита будет продлен, а сумма ежемесячного платежа – уменьшена. Это позволит вам погасить ссуду в более комфортном режиме – без просрочек и штрафов.

Быстрый кредит на карту – это удобный способ получить средства “здесь и сейчас” без ненужных формальностей. Лучше всего оформлять такие ссуды в проверенных МФО, таких как Loan+. Это позволит получить необходимую сумму на выгодных условиях с высокой вероятностью одобрения сделки. А если возникнут трудности с погашением – воспользуйтесь услугой пролонгации кредита.