Общая информация
Условия кредитных продуктов
- Информация об условиях и порядке предоставления потребительских кредитов
- Информация о существенных характеристиках услуги по предоставлению микрокредита по продукту «Кредит для нових споживачів NEW loan+»
- Информация о существенных характеристиках услуги по предоставлению потребительского кредита по продукту «Кредит для нових споживачів NEW loan+»
- Информация о существенных характеристиках услуги по предоставлению микрокредита по продукту «Кредит для повторних споживачів REP loan+»
- Информация о существенных характеристиках услуги по предоставлению потребительского кредита по продукту «Кредит для повторних споживачів REP loan+»
- Официальные правила программы лояльности ООО «ФК «АБЕКОР», предоставляемые под торговой маркой Loan+
Порядок и способ погашения просроченной задолженности
Заемщик может осуществить погашение просроченной задолженности следующим способом на выбор:
- Через Личный кабинет на сайте ООО «ФК Абекор»;
- Через кассу любого отделения /платежный терминал банка на территории Украины;
- По реквизитам ООО «ФК Абекор» путем использования мобильного приложения своего обслуживающего банка;
- По реквизитам ООО «ФК Абекор» путем использования других платежных терминалов / сервисов платежных систем.