0 800 300 306ОПЛАТИТЬ
UA
  • Информация о компании
  • Информация о продукте
  • Нормативная документация
    • Общая информация
    Условия кредитных продуктов

    Порядок и способ погашения просроченной задолженности
    Заемщик может осуществить погашение просроченной задолженности следующим способом на выбор:
    • Через Личный кабинет на сайте ООО «ФК Абекор»;
    • Через кассу любого отделения /платежный терминал банка на территории Украины;
    • По реквизитам ООО «ФК Абекор» путем использования мобильного приложения своего обслуживающего банка;
    • По реквизитам ООО «ФК Абекор» путем использования других платежных терминалов / сервисов платежных систем.