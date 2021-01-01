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  • Информация о продукте
  • Нормативная документация
    • Нормативная документация
    Правила надання фінансових послуг ТОВ «ФК «АБЕКОР»
    Примірні договори надання фінансових послуг
    Механізми захисту прав споживачів
    Звітність
    Відомості щодо структури власності
    Врегулювання простроченої заборгованості
    Порядок роботи з електронними документами