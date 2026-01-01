Реально ли оформить онлайн-кредит под 0 процентов

Расчеты сделаны по продукту "Фримани на 65 дней" для первых клиентов исходя из предположения, что потребитель своевременно выполнит обязательства по кредиту (своевременно оплатит 1й и 2й платеж) и на весь срок кредита получит акционную процентную ставку. С подробными условиями действующих продуктов можно ознакомиться

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Под беспроцентным кредитом имеется ввиду кредит со ставкой под 0-0,01 процент. Такие кредиты выдают как в банках, так и в финансовых компаниях. Но между онлайн-кредитом и кредитом в банке есть существенные различия. Первый выдается на конкретные цели (открытие бизнеса, покупку дома и т. д.), тогда как онлайн-кредит под 0,01 % можно получить, не объясняя, для чего вам средства. Отличаются и суммы. Если банковский кредит выдают на крупные суммы, то размер онлайн-кредита Loan+ составляет от 500 до 30 000 гривен.

Что понадобится, чтобы получить кредит под 0,01 %

Чтобы получить кредит 0,01 %, потребуется немного. Если точнее, то паспорт гражданина Украины, идентификационный код, телефон и карта любого банка. Номер телефона, идентификационный код и паспортные данные необходимо указать при заполнении заявки на кредит. После ее рассмотрения и одобрения деньги будут зачислены на карту любого украинского банка.

Не стоит переживать, если берете кредит впервые. Вам его оформят даже без кредитной истории, поручителей и справки о доходах. Требования к заемщику также невысокие. Они будут перечислены ниже.

Требования к заемщику при оформлении кредита 0 процентов

Чтобы получить кредит под 0 %, нужно:

быть гражданином Украины;

иметь при себе карту украинского банка.

Разумеется, кредит выдают только совершеннолетним. Поэтому на момент оформления вам должно исполниться 18 лет. При заполнении заявки указывайте только правдивую информацию. Организация имеет право отказать в выдаче кредита, если заподозрит, что вы вводите фальшивые данные. Также все зависит от кредитной истории. В МФО не такая строгая привязка к кредитной истории, как при получении банковского кредита. Но она есть. Вам могут не выдать кредит, если вы уже взяли много кредитов, но так и не погасили их.

Поэтому, когда берете в долг, думайте о том, как будете отдавать его. Непогашенный кредит – большая вероятность того, что вам не выдадут другой. А еще гарантия последующих санкций. О них расскажем ниже.

Как оформить в МФО онлайн-кредит под 0,01 процент

Процесс оформления кредита прост. Чтобы получить кредит под 0,01 процент, зайдите на сайт Loan+, выберите нужную сумму и комфортный срок погашения задолженности. Дальше нажимаете кнопку «Получить деньги». Если есть промокод, предварительно введите его. Узнать промокод, а также действующие акции и скидки можно, подписавшись на наши соцсети. Далее вводите свой номер телефона (при регистрации его привязывают к личному кабинету), паспортные данные, идентификационный код.

Оставив заявку на сайте Loan+, нужно будет подождать решения. Для верификации карты на ней должно быть минимум две гривны. В течение 20 минут система рассмотрит заявку, и вы получите деньги на карту. Если этого не произошло, на вашей карте стоят ограничения на получение кредитных средств или же заявку проверяют дополнительно. В первом случае ответ приходит в течение нескольких дней в рабочее время (с 9:00 до 18:00). Если дело в ограничениях на карте, позвоните в банк.

Если хотите что-либо уточнить, можете всегда обратиться к консультантам Loan+. Они будут рады вам ответить. Оформление кредита онлайн доступно на сайте Loan+ в любое время дня и ночи. Сделать это можно, не выходя из дома. Обратите внимание: за раз доступен один кредит. Нужен еще кредит – погасите предыдущий.

Что будет, если не оплатить кредит под 0,01

Какой бы ни была ставка по кредиту, рано или поздно его нужно возвращать. Кредит под 0 процентов не исключение. Вы можете зайти в личный кабинет и при определенных условиях продлить кредит. Но его все равно придется платить. Если вы не отдадите долг по кредиту, то для начала вам придет смс-сообщение с напоминанием о задолженности или позвонит оператор. Если даже после этого клиент не идет на контакт, компания вынуждена прибегнуть к более строгим мерам и передать контакты неплательщика коллекторскому агентству или обратиться в суд. Однако это уже крайности.

Чтобы оплатить кредит, обратитесь в ближайшее отделение банка. Сделать это также можно через личный кабинет в приложении Loan+ или онлайн без регистрации. В последнем случае вам понадобится номер договора.