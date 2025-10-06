0 800 300 306СПЛАТИТИ
  Кредитуйся без лімітів - вигравай iPhone

Кредитуйся без лімітів - вигравай iPhone

Дата початку акції: 06.10.2025
Завершено

Шановні клієнти, LoanPlus дарує шанс отримати iPhone 16 Pro, адже стартує Акція
"Кредитуйся без лімітів – вигравай iPhone 16 PRO"
Збільшуй ліміти, пройшовши авторизацію за допомогою КЕП, отримуй кредит та автоматично бери участь у розіграші нового та бажаного смартфону!

В період з 6.10.2025 року по 31.10.2025 року включно Ви маєте можливість отримати приємний подарунок, а саме:

1 шт – смартфон iPhone 16 Pro

Щоб взяти участь в розіграші, пройдіть авторизацію на сайті за допомогою КЕП, отримайте необхідну суму та користуйтеся кредитними коштами від 7 днів включно. Погасити кредит необхідно ВЧАСНО — без прострочення.

Для збільшення шансів на перемогу, обовʼязково мати підписку на соціальні мережі сервісу LoanPlus: Facebook — LoanPlus та Instagram — LoanPlus.

Переможець визначатиметься за допомогою Random.org. Визначення результатів: не пізніше 15.11.2025 року.

Зробіть крок до своєї мрії — можливо, саме Ви станете переможцем!

Деталі акції за посиланням – Офіційні умови акцій “Кредитуйся без лімітів – вигравай iPhone 16 PRO".


Приклади розрахунку кредитного продукту

Розрахунки зроблені по продукту для перших клієнтів, виходячи з того, що споживач своєчасно виконає зобов’язння по кредиту та в першому періоді отримає акційну процентну ставку від 0,01% в день.
З детальними умовами діючих продуктів та обрахунками калькулятора за ними можна ознайомитись тут