Шановні клієнти, LoanPlus дарує шанс отримати iPhone 16 Pro, адже стартує Акція

"Кредитуйся без лімітів – вигравай iPhone 16 PRO"

Збільшуй ліміти, пройшовши авторизацію за допомогою КЕП, отримуй кредит та автоматично бери участь у розіграші нового та бажаного смартфону!

В період з 6.10.2025 року по 31.10.2025 року включно Ви маєте можливість отримати приємний подарунок, а саме:

1 шт – смартфон iPhone 16 Pro

Щоб взяти участь в розіграші, пройдіть авторизацію на сайті за допомогою КЕП, отримайте необхідну суму та користуйтеся кредитними коштами від 7 днів включно. Погасити кредит необхідно ВЧАСНО — без прострочення.

Для збільшення шансів на перемогу, обовʼязково мати підписку на соціальні мережі сервісу LoanPlus: Facebook — LoanPlus та Instagram — LoanPlus.

Переможець визначатиметься за допомогою Random.org. Визначення результатів: не пізніше 15.11.2025 року.

Зробіть крок до своєї мрії — можливо, саме Ви станете переможцем!

Деталі акції за посиланням – Офіційні умови акцій “Кредитуйся без лімітів – вигравай iPhone 16 PRO".