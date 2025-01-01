Наші контакти
Телефон
Адреса
04080, м.Київ,
вул. Костянтинівська, 75, офіс 601А
вул. Костянтинівська, 75, офіс 601А
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ТОВ «ФК «Абекор»
IBAN: UA043226690000026507301680517
ЄДРПОУ 39287145
В призначенні платежу прохання обов’язково вказувати П.І.Б. та номер кредитного договору!
IBAN: UA043226690000026507301680517
ЄДРПОУ 39287145
В призначенні платежу прохання обов’язково вказувати П.І.Б. та номер кредитного договору!
Прийом Споживачів за місцезнаходженням Товариства не здійснюється до моменту припинення/скасування воєнного стану на території України.
При цьому Товариство здійснює обробку поштової кореспонденції, електронних звернень, усних запитів у найкоротші терміни!
При цьому Товариство здійснює обробку поштової кореспонденції, електронних звернень, усних запитів у найкоротші терміни!