Хто може отримати кредит на картку Ощадбанку

Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Швидкий та доступний кредит від Loan+ – це зручна процедура, яка дозволяє отримати необхідну суму без походу у відділення, підготовки виписок доходів за останні 6 місяців, поручителів та дзвінків до родичів. Компанія пропонує широкий вибір програм, які сподобаються як новим, так і постійним клієнтам.

За наявності працюючої картки Ощадбанку легко і просто оформити договір на потрібну суму та обраний термін у компанії Loan+. Для цього необхідно відповідати таким параметрам:

вік – бути не молодше 21 року і не старше 65 років на момент оформлення кредиту;

прописка – мати громадянство України та проживати на її території (крім тимчасово окупованих областей);

робота – мати стабільний прибуток, не тимчасовий;

банківська картка – мати особистий рахунок із пластиком, відкритим у Ощадбанку;

мобільний телефон – номер повинен бути робочим та бути під рукою (на нього надалі надійде смс із кодом верифікації);

кредити – відсутність тривалих, серйозних прострочок за наявними фінансовими зобов'язаннями.

Умови досить прості, прозорі та зрозумілі. Відсутні приховані комісії та переплати, які не вказуються у договорах. Не знаєте, як оформити кредитну картку в Ощадбанку? Для цього можна зателефонувати на гарячу лінію банку та отримати консультацію від фахівця – він надасть повний перелік інформації.

Як оформити кредитну картку в Ощадбанку

Кредитна картка Ощадбанку – зручний інструмент для отримання швидкого кредиту Loan+. Вона має значний пільговий період:

до 92 днів під знижену відсоткову ставку для обраної категорії товарів у чат-боті;

до 62 днів – на решту пропозицій.

Щоб її отримати, не потрібно збирати величезний пакет документів. Потрібно мати паспорт або ID-картку, ІПН, а також доступ до порталу «Дія». Оформити кредитку можна:

онлайн у додатку;

у відділенні банку;

через месенджер Telegram чи Facebook.

Усі заявки розглядаються швидко, для кожного клієнта підбирається індивідуальна схема обслуговування.

Чи можна отримати кредит на картку Ощадбанку

Отримати кредит на картку Ощадбанку можна як безпосередньо від банку, так і скориставшись пропозицією від Loan+. Однак у першому випадку ліміт можуть не схвалити. Банк може вимагати додаткових документів, таких як довідка з місця роботи, сума доходів за останні 6 місяців або номер родичів для попереднього обдзвону. До того ж, система скорингу може відмовити у видачі грошей.

Для отримання мікрокредиту у компанії Loan+ не потрібне надання додаткової документації, перевірки суми доходів тощо. Достатньо вказати необхідний перелік даних, заповнити коротку анкету на сайті, пройти верифікацію картки та надіслати заявку. У разі схвалення, від користувача очікується підписання договору, після чого компанія перераховує гроші на карту. Усі умови, денна і річна відсоткові ставки, пеня в разі несвоєчасного погашення будуть прописані в договорі.

Як отримати кредит на картку Ощадбанку

Кредитна картка Ощадбанку – надійний помічник, коли необхідно отримати кредит від Loan+. Для цього не потрібно відвідувати офіс МФО, оскільки все виконується віддалено. Це дає певну перевагу, адже можна не поспішати з ухваленням рішення, тверезо оцінити всю інформацію, порахувати відсотки та визначитись із сумою кредиту.

Щоб співпраця з Loan+ пройшла успішно, необхідно враховувати декілька особливостей:

Оформлення мікрокредиту можливе лише на активну кредитну картку. У процесі система вимагатиме ввести не лише 16-тизначний код, але й дату, яка обов'язково вказана на пластиковому носії. Якщо термін дії минув, система відхиляє заявку.

Замовити кредит у Loan+ можна тільки на свою карту. Якщо система розпізнає невідповідність між ім'ям заявника і власником картки, то заявку не буде схвалено. Тому варто заздалегідь подумати, як оформити кредитну картку в Ощадбанку.

Якщо проблем з картою не виявлено, то система швидко проведе верифікацію, після чого залишиться тільки підписати договір з компанією Loan+ і очікувати зарахування грошей на рахунок.