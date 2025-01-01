Як отримати швидкий кредит в компанії Loan+?

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Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Іноді гроші потрібні терміново і несподівано для самого позичальника, наприклад, за кілька днів або тижнів до зарплати. У таких випадках хорошим рішенням буде взяти швидкий кредит. Це зручний фінансовий інструмент, який виручить вас у важкій фінансовій ситуації.

Хочете отримати швидкий кредит на картку за 15 хвилин без довідок і поручителів? Оформіть заявку зараз і отримайте гроші вже сьогодні на вигідних умовах і з високим відсотком схвалення. Крім того, до нас можна звернутися навіть з неідеальною кредитною історією.

Де краще взяти швидкий кредит: банк чи МФО

Швидкий кредит - це певна сума грошей, найчастіше невелика, яку можна отримати оперативно і без непотрібних формальностей. Такі кредити видають як банки, так і мікрофінансові організації (МФО). Однак швидко отримати таку позику в банку сьогодні доволі складно, адже вони вимагають безліч документів, проводять ретельну перевірку позичальника й ухвалюють рішення впродовж кількох днів.

Тому, якщо гроші потрібні швидко, кредит від банку вам навряд чи підійде – зверніться краще за допомогою в нашу МФО. Ми пред'являємо мінімум вимог до клієнтів, оформлюємо кредити повністю в онлайн-режимі та нараховуємо кошти протягом 20 хвилин після того, як заявка була схвалена.

Особливості швидкого кредиту на картку

Такі кредити мають низку особливостей, які відрізняють їх від звичайних банківських кредитів:

МФО переводить своєму клієнту невелику суму (найчастіше до 20 000 грн);

гроші видаються на невеликий термін (зазвичай – до 2-3х календарних місяців);

відсоток вищий, ніж у банку (в середньому 1,5–2% на день);

простота оформлення (не потрібна присутність поручителів та застава);

оперативність розгляду заявки (рішення буде прийнято протягом 5 хвилин);

продовження кредиту (пролонгація) за потребою.

Завдяки цим особливостям швидкі кредити дуже популярні серед українців, яким терміново знадобилися кошти на непередбаченч витрати.

Переваги оформлення швидкого кредиту в Україні

Швидкі кредити в Україні мають кілька переваг у порівнянні з кредитами в банках:

простота оформлення (паспорт, ІПН та банківська картка);

схвалюємо до 97% заявок;

цілодобова видача коштів;

кредитування навіть для тих, хто в минулому допускав прострочення;

можливість оформити кредит повністю онлайн, перебуваючи вдома або на роботі;

переказ грошей на будь-яку банківську картку;

дострокове погашення без штрафів та комісій.

Все це робить такі кредити простим та зручним способом подолання фінансових проблем.

Як оформити заявку на швидкий кредит у Loan+

Щоб отримати швидкий кредит на картку, дотримуйтесь покрокового алгоритму:

Вибрати суму та термін кредиту в кредитному калькуляторі нашого сайту. Заповнити коротку анкету (П.І.Б., ІПН, номер особистої картки та телефону). Дочекатися схвалення заявки (рішення приходить протягом 5 хвилин). Практично миттєво отримати гроші на свою картку після підписання договору.

Компанія Loan+ пропонує швидкі кредити онлайн на суму до 15 000 грн, терміном до 30 днів, а відсоткова ставка становить від 0,01% на день для нових клієнтів. Гроші видаються на картку будь-якого українського банку цілодобово, без вихідних.

Способи погашення кредиту

Погасити кредит в Loan+ можна наступними способами:

В особистому кабінеті, переказав потрібну суму з будь-якої банківської картки (не обов'язково з тієї, на яку отримували гроші). Через платіжні термінали «ПриватБанку», EasyPay, City24, iBox. Готівкою в касах «ПриватБанку», «Ощадбанку», будь-яких інших банків. Банківським переказом на розрахунковий рахунок нашої компанії.

Головне – вносити платежі згідно з графіком, зазначеним у договорі. Прострочення платежу веде до нарахування штрафів та погіршення кредитної історії.

Що робити, якщо не встигаєте погасити кредит вчасно

Якщо ви не встигаєте вчасно погасити кредит, не панікуйте. Вихід є – пролонгація кредиту. Пролонгація – це продовження терміну дії кредитного договору.

Щоб пролонгувати кредит, потрібно:

Увійти до особистого кабінету на нашому сайті. Натиснути кнопку «Пролонгувати». Оплатити відсотки за минулий період. Дочекатися підтвердження пролонгації.

Після цього термін кредиту буде продовжений, а сума щомісячного платежу – зменшена. Це дозволить вам погасити кредит в більш комфортному режимі – без прострочень та штрафів.

Швидкий кредит на картку – це зручний спосіб отримати кошти тут і зараз без непотрібних формальностей. Найкраще брати такі кредити в перевірених МФО, таких як Loan+. Це дозволить вам отримати необхідну суму на вигідних умовах з високою ймовірністю схвалення угоди. А якщо виникнуть труднощі з поверненням кредитних коштів, – скористайтеся послугою пролонгації кредиту.