0 800 300 306СПЛАТИТИ
RU

Як отримати швидкий кредит в компанії Loan+?

Отримати кредит + просто!

  • Тобі виповнилося 18 років
    Тільки повнолітні можуть отримати кредит
  • У тебе є паспорт громадянина України
    Це умова законодавства України
  • У тебе є банківська картка
    Підійде картка будь-якого банку
кредит плюс
Чому ми
Сума до 20 000 грн
Видаємо будь-яку суму в діапазоні до 20 000 грн
Рішення за 5 хвилин
Одразу після прийняття рішення гроші зараховуються на картку
Карта будь-якого банку
Для отримання грошей підійде картка будь-якого українського банку
Дострокове погашення
Без будь-яких прихованих комісій
Промокоди та акції
У нас завжди проводяться акції та спеціальні пропозиції
Пролонгація кредиту
Сплати тільки відсотки і термін оплати автоматично продовжиться
Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:
  • E-mail:
    [email protected],
    [email protected]
  • адреса для поштової кореспонденції: 04080, м.Київ, вул. Костянтинівська, 75, офіс 601А
  • телефон: 0 800 30 13 39, 0 443 93 13 39, 0 800 300 306, 0 443 912 306

Іноді гроші потрібні терміново і несподівано для самого позичальника, наприклад, за кілька днів або тижнів до зарплати. У таких випадках хорошим рішенням буде взяти швидкий кредит. Це зручний фінансовий інструмент, який виручить вас у важкій фінансовій ситуації.

Хочете отримати швидкий кредит на картку за 15 хвилин без довідок і поручителів? Оформіть заявку зараз і отримайте гроші вже сьогодні на вигідних умовах і з високим відсотком схвалення. Крім того, до нас можна звернутися навіть з неідеальною кредитною історією.

Де краще взяти швидкий кредит: банк чи МФО

Швидкий кредит - це певна сума грошей, найчастіше невелика, яку можна отримати оперативно і без непотрібних формальностей. Такі кредити видають як банки, так і мікрофінансові організації (МФО). Однак швидко отримати таку позику в банку сьогодні доволі складно, адже вони вимагають безліч документів, проводять ретельну перевірку позичальника й ухвалюють рішення впродовж кількох днів.

Тому, якщо гроші потрібні швидко, кредит від банку вам навряд чи підійде – зверніться краще за допомогою в нашу МФО. Ми пред'являємо мінімум вимог до клієнтів, оформлюємо кредити повністю в онлайн-режимі та нараховуємо кошти протягом 20 хвилин після того, як заявка була схвалена.

Особливості швидкого кредиту на картку

Такі кредити мають низку особливостей, які відрізняють їх від звичайних банківських кредитів:

  • МФО переводить своєму клієнту невелику суму (найчастіше до 20 000 грн);
  • гроші видаються на невеликий термін (зазвичай – до 2-3х календарних місяців);
  • відсоток вищий, ніж у банку (в середньому 1,5–2% на день);
  • простота оформлення (не потрібна присутність поручителів та застава);
  • оперативність розгляду заявки (рішення буде прийнято протягом 5 хвилин);
  • продовження кредиту (пролонгація) за потребою.

Завдяки цим особливостям швидкі кредити дуже популярні серед українців, яким терміново знадобилися кошти на непередбаченч витрати.

Переваги оформлення швидкого кредиту в Україні

Швидкі кредити в Україні мають кілька переваг у порівнянні з кредитами в банках:

  • простота оформлення (паспорт, ІПН та банківська картка);
  • схвалюємо до 97% заявок;
  • цілодобова видача коштів;
  • кредитування навіть для тих, хто в минулому допускав прострочення;
  • можливість оформити кредит повністю онлайн, перебуваючи вдома або на роботі;
  • переказ грошей на будь-яку банківську картку;
  • дострокове погашення без штрафів та комісій.

Все це робить такі кредити простим та зручним способом подолання фінансових проблем.

Як оформити заявку на швидкий кредит у Loan+

Щоб отримати швидкий кредит на картку, дотримуйтесь покрокового алгоритму:

  1. Вибрати суму та термін кредиту в кредитному калькуляторі нашого сайту.
  2. Заповнити коротку анкету (П.І.Б., ІПН, номер особистої картки та телефону).
  3. Дочекатися схвалення заявки (рішення приходить протягом 5 хвилин).
  4. Практично миттєво отримати гроші на свою картку після підписання договору.

Компанія Loan+ пропонує швидкі кредити онлайн на суму до 15 000 грн, терміном до 30 днів, а відсоткова ставка становить від 0,01% на день для нових клієнтів. Гроші видаються на картку будь-якого українського банку цілодобово, без вихідних.

Способи погашення кредиту

Погасити кредит в Loan+ можна наступними способами:

  1. В особистому кабінеті, переказав потрібну суму з будь-якої банківської картки (не обов'язково з тієї, на яку отримували гроші).
  2. Через платіжні термінали «ПриватБанку», EasyPay, City24, iBox.
  3. Готівкою в касах «ПриватБанку», «Ощадбанку», будь-яких інших банків.
  4. Банківським переказом на розрахунковий рахунок нашої компанії.

Головне – вносити платежі згідно з графіком, зазначеним у договорі. Прострочення платежу веде до нарахування штрафів та погіршення кредитної історії.

Що робити, якщо не встигаєте погасити кредит вчасно

Якщо ви не встигаєте вчасно погасити кредит, не панікуйте. Вихід є – пролонгація кредиту. Пролонгація – це продовження терміну дії кредитного договору.

Щоб пролонгувати кредит, потрібно:

  1. Увійти до особистого кабінету на нашому сайті.
  2. Натиснути кнопку «Пролонгувати».
  3. Оплатити відсотки за минулий період.
  4. Дочекатися підтвердження пролонгації.

Після цього термін кредиту буде продовжений, а сума щомісячного платежу – зменшена. Це дозволить вам погасити кредит в більш комфортному режимі – без прострочень та штрафів.

Швидкий кредит на картку – це зручний спосіб отримати кошти тут і зараз без непотрібних формальностей. Найкраще брати такі кредити в перевірених МФО, таких як Loan+. Це дозволить вам отримати необхідну суму на вигідних умовах з високою ймовірністю схвалення угоди. А якщо виникнуть труднощі з поверненням кредитних коштів, – скористайтеся послугою пролонгації кредиту.