Як оформити мікрокредит в компанії Loan+?

Отримати кредит + просто!
- Тобі виповнилося 18 роківТільки повнолітні можуть отримати кредит
- У тебе є паспорт громадянина УкраїниЦе умова законодавства України
- У тебе є банківська карткаПідійде картка будь-якого банку
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Терміново знадобились гроші? Loan+ пропонує швидкі мікрокредити на вигідних умовах. Оформляйте заявку онлайн і отримуйте до 20 000 грн на картку протягом 15 хвилин з мінімумом документів, простою процедурою, низькими відсотковими ставками для нових клієнтів. Вирішіть ваші фінансові питання швидко та зручно з Loan+ - надійним партнером у сфері мікрокредитування.
Що таке мікрокредит і де його можна оформити
Мікрокредитом називається невелика сума, яка видається позичальнику на короткий термін - зазвичай до місяця. Банківський кредит і мікрокредит – це різні поняття, вони відрізняються видаваною сумою, терміном та вимогами до позичальника. Для банків важливо мати документальне підтвердження доходу клієнта – вони вимагають довідку з останнього місця роботи про доходи за останні 6 місяців. Мікрофінансовим організаціям головне, щоб такий дохід був – можна навіть неофіційний.
Мікрокредити можна оформити в різних МФО, що працюють онлайн. Однією з таких компаній є Loan+ – надійна мікрофінансова організація, яка працює на ринку з 2014 року.
Компанія лояльно ставиться до кредитної історії позичальників і може схвалити мікрокредит навіть клієнтам з невеликими простроченнями в минулому. Головне – чесно вказати всю інформацію в анкеті.
Документи та умови для отримання мікрокредита на картку
Для оформлення мікрокредита в Loan+ знадобиться мінімальний пакет документів:
- паспорт громадянина України чи ID-картка;
- ідентифікаційний код (ІПН);
- банківська картка українського банку.
Додаткові умови:
- На картці має бути щонайменше 2 гривні для верифікації.
- Картка має бути іменною і належати позичальнику.
- Термін дії картки – не менше 3 місяців.
Процес оформлення мікрокредиту відбувається повністю онлайн без відвідування офісу. Заявку можна подати в будь-який час через сайт або в мобільному додатку Loan+.
Мікрокредит на картку. Чому можна отримати відмову?
Незважаючи на лояльний підхід, Loan+ може відмовити у видачі мікрокредиту з низки причин:
- Помилки в анкеті:
- неправильно вказані паспортні дані;
- помилка в номері ІПН;
- номер телефону.
- Проблеми з банківською карткою:
- картка не належить позичальнику;
- термін дії картки, що минув;
- недостатньо даних для верифікації.
- Кредитна історія:
- наявність великих непогашених боргів;
- множинні прострочення за іншими кредитами.
- Підозра на шахрайство:
- спроба оформити декілька кредитів одночасно;
- невідповідність зазначених даних є реальною.
Щоб підвищити шанси на схвалення, уважно перевіряйте всі дані перед відправкою заявки та чесно відповідайте на запитання анкети.
Як отримати мікрокредит в Україні терміново?
Щоб отримати терміновий мікрокредит в Loan+, дотримуйтесь цього алгоритму:
- Зайдіть на сайт Loan+ або завантажте мобільний додаток.
- Виберіть суму та термін кредиту в онлайн-калькуляторі.
- Заповніть анкету, вказавши потрібну інформацію.
- «Прив'яжіть» до облікового запису банківську картку.
- Надішліть заявку на розгляд.
- Дочекайтеся рішення (зазвичай 5-15 хвилин).
- У разі схвалення ознайомтеся з договором та підпишіть його електронним підписом.
- Отримайте гроші на картку.
Весь процес від подання заявки до отримання грошей займає трохи більше 20 хвилин. Loan+ працює цілодобово, тому ви можете оформити мікрокредит в будь-який зручний час.
МФО Loan+ прагне прозорості в роботі із позичальниками і завжди готова піти назустріч при виникненні складнощів з погашенням кредиту.
Мікрокредит від Loan+ – це сучасний та зручний спосіб вирішення короткострокових фінансових проблем. Простота оформлення, швидкість отримання грошей та лояльні умови роблять сервіс привабливим для багатьох українців. Однак пам'ятайте необхідність відповідального підходу до запозичень і завжди здійснюйте оцінку своїх можливостей щодо повернення боргу.