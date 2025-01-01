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Як оформити мікрокредит в компанії Loan+?

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Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:
  • E-mail:
    [email protected],
    [email protected]
  • адреса для поштової кореспонденції: 04080, м.Київ, вул. Костянтинівська, 75, офіс 601А
  • телефон: 0 800 30 13 39, 0 443 93 13 39, 0 800 300 306, 0 443 912 306

Терміново знадобились гроші? Loan+ пропонує швидкі мікрокредити на вигідних умовах. Оформляйте заявку онлайн і отримуйте до 20 000 грн на картку протягом 15 хвилин з мінімумом документів, простою процедурою, низькими відсотковими ставками для нових клієнтів. Вирішіть ваші фінансові питання швидко та зручно з Loan+ - надійним партнером у сфері мікрокредитування.

Що таке мікрокредит і де його можна оформити

Мікрокредитом називається невелика сума, яка видається позичальнику на короткий термін - зазвичай до місяця. Банківський кредит і мікрокредит – це різні поняття, вони відрізняються видаваною сумою, терміном та вимогами до позичальника. Для банків важливо мати документальне підтвердження доходу клієнта – вони вимагають довідку з останнього місця роботи про доходи за останні 6 місяців. Мікрофінансовим організаціям головне, щоб такий дохід був – можна навіть неофіційний.

Мікрокредити можна оформити в різних МФО, що працюють онлайн. Однією з таких компаній є Loan+ – надійна мікрофінансова організація, яка працює на ринку з 2014 року.

Компанія лояльно ставиться до кредитної історії позичальників і може схвалити мікрокредит навіть клієнтам з невеликими простроченнями в минулому. Головне – чесно вказати всю інформацію в анкеті.

Документи та умови для отримання мікрокредита на картку

Для оформлення мікрокредита в Loan+ знадобиться мінімальний пакет документів:

  • паспорт громадянина України чи ID-картка;
  • ідентифікаційний код (ІПН);
  • банківська картка українського банку.

Додаткові умови:

  • На картці має бути щонайменше 2 гривні для верифікації.
  • Картка має бути іменною і належати позичальнику.
  • Термін дії картки – не менше 3 місяців.

Процес оформлення мікрокредиту відбувається повністю онлайн без відвідування офісу. Заявку можна подати в будь-який час через сайт або в мобільному додатку Loan+.

Мікрокредит на картку. Чому можна отримати відмову?

Незважаючи на лояльний підхід, Loan+ може відмовити у видачі мікрокредиту з низки причин:

  1. Помилки в анкеті:
    1. неправильно вказані паспортні дані;
    2. помилка в номері ІПН;
    3. номер телефону.
  2. Проблеми з банківською карткою:
    1. картка не належить позичальнику;
    2. термін дії картки, що минув;
    3. недостатньо даних для верифікації.
  3. Кредитна історія:
    1. наявність великих непогашених боргів;
    2. множинні прострочення за іншими кредитами.
  4. Підозра на шахрайство:
    1. спроба оформити декілька кредитів одночасно;
    2. невідповідність зазначених даних є реальною.

Щоб підвищити шанси на схвалення, уважно перевіряйте всі дані перед відправкою заявки та чесно відповідайте на запитання анкети.

Як отримати мікрокредит в Україні терміново?

Щоб отримати терміновий мікрокредит в Loan+, дотримуйтесь цього алгоритму:

  • Зайдіть на сайт Loan+ або завантажте мобільний додаток.
  • Виберіть суму та термін кредиту в онлайн-калькуляторі.
  • Заповніть анкету, вказавши потрібну інформацію.
  • «Прив'яжіть» до облікового запису банківську картку.
  • Надішліть заявку на розгляд.
  • Дочекайтеся рішення (зазвичай 5-15 хвилин).
  • У разі схвалення ознайомтеся з договором та підпишіть його електронним підписом.
  • Отримайте гроші на картку.

Весь процес від подання заявки до отримання грошей займає трохи більше 20 хвилин. Loan+ працює цілодобово, тому ви можете оформити мікрокредит в будь-який зручний час.

МФО Loan+ прагне прозорості в роботі із позичальниками і завжди готова піти назустріч при виникненні складнощів з погашенням кредиту.

Мікрокредит від Loan+ – це сучасний та зручний спосіб вирішення короткострокових фінансових проблем. Простота оформлення, швидкість отримання грошей та лояльні умови роблять сервіс привабливим для багатьох українців. Однак пам'ятайте необхідність відповідального підходу до запозичень і завжди здійснюйте оцінку своїх можливостей щодо повернення боргу.