Як оформити мікрокредит в компанії Loan+?

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Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Терміново знадобились гроші? Loan+ пропонує швидкі мікрокредити на вигідних умовах. Оформляйте заявку онлайн і отримуйте до 20 000 грн на картку протягом 15 хвилин з мінімумом документів, простою процедурою, низькими відсотковими ставками для нових клієнтів. Вирішіть ваші фінансові питання швидко та зручно з Loan+ - надійним партнером у сфері мікрокредитування.

Що таке мікрокредит і де його можна оформити

Мікрокредитом називається невелика сума, яка видається позичальнику на короткий термін - зазвичай до місяця. Банківський кредит і мікрокредит – це різні поняття, вони відрізняються видаваною сумою, терміном та вимогами до позичальника. Для банків важливо мати документальне підтвердження доходу клієнта – вони вимагають довідку з останнього місця роботи про доходи за останні 6 місяців. Мікрофінансовим організаціям головне, щоб такий дохід був – можна навіть неофіційний.

Мікрокредити можна оформити в різних МФО, що працюють онлайн. Однією з таких компаній є Loan+ – надійна мікрофінансова організація, яка працює на ринку з 2014 року.

Компанія лояльно ставиться до кредитної історії позичальників і може схвалити мікрокредит навіть клієнтам з невеликими простроченнями в минулому. Головне – чесно вказати всю інформацію в анкеті.

Документи та умови для отримання мікрокредита на картку

Для оформлення мікрокредита в Loan+ знадобиться мінімальний пакет документів:

паспорт громадянина України чи ID-картка;

ідентифікаційний код (ІПН);

банківська картка українського банку.

Додаткові умови:

На картці має бути щонайменше 2 гривні для верифікації.

Картка має бути іменною і належати позичальнику.

Термін дії картки – не менше 3 місяців.

Процес оформлення мікрокредиту відбувається повністю онлайн без відвідування офісу. Заявку можна подати в будь-який час через сайт або в мобільному додатку Loan+.

Мікрокредит на картку. Чому можна отримати відмову?

Незважаючи на лояльний підхід, Loan+ може відмовити у видачі мікрокредиту з низки причин:

Помилки в анкеті: неправильно вказані паспортні дані; помилка в номері ІПН; номер телефону. Проблеми з банківською карткою: картка не належить позичальнику; термін дії картки, що минув; недостатньо даних для верифікації. Кредитна історія: наявність великих непогашених боргів; множинні прострочення за іншими кредитами. Підозра на шахрайство: спроба оформити декілька кредитів одночасно; невідповідність зазначених даних є реальною.

Щоб підвищити шанси на схвалення, уважно перевіряйте всі дані перед відправкою заявки та чесно відповідайте на запитання анкети.

Як отримати мікрокредит в Україні терміново?

Щоб отримати терміновий мікрокредит в Loan+, дотримуйтесь цього алгоритму:

Зайдіть на сайт Loan+ або завантажте мобільний додаток.

Виберіть суму та термін кредиту в онлайн-калькуляторі.

Заповніть анкету, вказавши потрібну інформацію.

«Прив'яжіть» до облікового запису банківську картку.

Надішліть заявку на розгляд.

Дочекайтеся рішення (зазвичай 5-15 хвилин).

У разі схвалення ознайомтеся з договором та підпишіть його електронним підписом.

Отримайте гроші на картку.

Весь процес від подання заявки до отримання грошей займає трохи більше 20 хвилин. Loan+ працює цілодобово, тому ви можете оформити мікрокредит в будь-який зручний час.

МФО Loan+ прагне прозорості в роботі із позичальниками і завжди готова піти назустріч при виникненні складнощів з погашенням кредиту.

Мікрокредит від Loan+ – це сучасний та зручний спосіб вирішення короткострокових фінансових проблем. Простота оформлення, швидкість отримання грошей та лояльні умови роблять сервіс привабливим для багатьох українців. Однак пам'ятайте необхідність відповідального підходу до запозичень і завжди здійснюйте оцінку своїх можливостей щодо повернення боргу.