За яких умов можна отримати кредит онлайн 24/7

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Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Ми часто можемо потрапити в ситуацію, коли терміново потрібна фінансова підтримка. Особливо це стосується випадків, коли людина перебуває в місці, де банки та фінансові компанії не працюють офлайн, але потрібно терміново зробити якісь платежі, оплатити необхідні покупки, ліки, а грошей на рахунку не вистачає.

Такий кредит 24/7 зазвичай видають мікрофінансові організації (МФО) або ломбарди, які менш вимогливі до позичальників, та вони вимагають мінімальний пакет нормативних документів. Отримати такі кредити можна в інтернеті навіть вночі (не виходячи з дому).

Позичальниками можуть бути клієнти, у яких:

немає офіційного працевлаштування та довідки про доходи;

відсутні поручителі;

не вистачає майна для застави.

Цілодобові кредити можуть видаватися клієнтам з поганою кредитною історією або великими відкритими простроченими боргами. Крім того, в МФО та ломбардах э спеціальні програми для студентів, пенсіонерів, моряків та військових.

Переваги цілодобового кредиту в режимі 24/7 такі:

Мінімальний пакет документів. Головне – пройти верифікацію, надавши копію паспорта громадянина України, довідку з ідентифікаційним податковим номером, номер картки, відкритої в будь-якому українському банку. Зручна система вибору суми та термінів кредитування. Оперативне рішення по кредитній заявці. Зазвичай такі кредити видаються протягом 5–15 хвилин. Відсотки нараховуються лише за фактичні дні користування кредитом.

Крім того, такий терміновий кредит 24/7 допомагає позичальнику формувати або покращувати свою кредитну історію.

Як взяти кредит 24/7

У мікрофінансовій організації Loan+ отримати кредит онлайн 24/7 так само просто, як і будь-який інший кредит. Все максимально оперативно, важливо тільки дотримуватися деяких вимог:

вік позичальника повинен бути не менше 18 років і не перевищувати 71 року;

банківська картка повинна бути оформлена на позичальника і мати позитивний баланс, тобто на рахунку має бути більше ніж 1 грн.

Якщо є офіційне працевлаштування або додаткові джерела доходу, краще їх вказати разом із сумою щомісячного доходу. Це підвищить шанси на отримання суми, яку клієнт запитує.

Алгоритм дій з отримання кредиту в Loan+ наступний:

На нашому сайті через кредитний калькулятор розрахувати кредит, виходячи зі своїх фінансових можливостей. Зареєструватися в особистому кабінеті. Важливо вказати лише достовірну інформацію, заповнивши запропоновану форму. Після верифікації клієнт отримує секретний код для підтвердження реєстрації. Головне – не забути підтвердити згоду на використання персональних даних. Після підтвердження реєстрації особистого акаунта на сайті можна відправляти заявку на кредит онлайн 24/7. Після схвалення заявки слід підписати договір в електронній формі. Після завершення оформлення необхідних e-документів кредит буде перерахований на картку в банку автоматично – протягом 5 хвилин.

Якщо у клієнта є BankID, це істотно прискорить процес отримання кредиту. Важливо також «прив'язати» банківську картку до свого акаунту в особистому кабінеті, що стане додатковим джерелом автентифікації.

Як розрахувати відсотки по кредиту онлайн цілодобово

Дійсно, кредит онлайн на картку 24/7 привабливий та зручний. Однак не варто забувати, що є деякі відмінності:

обмеження щодо суми кредиту та термінів видачі;

вищі, в порівнянні з банківськими кредитами, відсотки.

Тому перед прийняттям рішення про отримання такого кредиту, слід ретельно зважити свої фінансові можливості. Щоб точно розуміти розмір відсотків та графік погашення протягом терміну дії кредитного договору, можна скористатися нашим кредитним калькулятором. Він автоматично розраховує такі параметри:

загальну суму повернення;

розмір першого та наступних платежів;

відсотки до суми повернення;

кількість платежів згідно з кредитним договором;

загальну вартість кредиту;

реальну річну відсоткову ставку.

Зробити це можна ще до відправлення заявки на кредитування, що допоможе прийняти зважене рішення щодо кредиту. Якщо ж клієнт вперше звернувся у Loan+, для нього діє програма лояльності, де він може отримати кредит практично з нульовою ставкою, тобто під 0,01%.

Якими способами можна погашати кредит 24/7

Онлайн-кредит 24/7 погашається точно так само – в інтернеті. Є також інші способи погашення:

через особистий кабінет на сайті МФО;

через касу будь-якого банку або через платіжний термінал на території України;

за реквізитами, зазначеними у кредитному договорі, через інтернет-банкінг або через мобільний застосунок банку, послугами якого він скористався;

за допомогою сервісів платіжних систем за реквізитами, зазначеними в договорі.

Фахівці Loan+ радять за можливості погасити кредит одним способом і не користуватися для цього карткою (рахунком) іншої людини.

Що буде, якщо не платити за кредитом онлайн 24/7

Якщо клієнт розуміє, що він не може вчасно розрахуватися з боргом, не слід ховатися від МФО. Кредит не зникне, а сума простроченої заборгованості буде постійно зростати за рахунок відсотків, до яких можуть додаватися штрафи та пені. До речі, про них обов'язково є згадка у кредитному договорі, і умови нарахування цих платежів треба враховувати, оскільки їх сума може збільшувати розмір кредиту до 50%.

Спочатку МФО буде нагадувати про заборгованість телефоном, повідомленнями на електронну пошту або в онлайн-месенджери. Виняткова міра, до якої вдаються фінансові компанії – це передача боргу колекторам або звернення до суду.

Разом з тим, розуміючи, що ніхто в наш час не застрахований від ризиків, компанія Loan+ пропонує вчасно оформити пролонгацію кредиту, яка може встановити комфортні терміни погашення розрахунку за згодою сторін. Головне – не брати наступний кредит в іншій МФО, а все ж спробувати виплатити вже наявний.