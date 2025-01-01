Умови отримання кредиту за 15 хвилин на картку МФО

У тебе є банківська картка

У тебе є паспорт громадянина України

У нас завжди проводяться акції та спеціальні пропозиції

Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Щоб отримати онлайн-кредит за 15 хвилин на картку в Loan+, достатньо відповідати лише кільком вимогам. Вони є стандартними для кожного позичальника. Система враховує їх, аналізує та видає остаточний вердикт щодо конкретного клієнта, який залишив свою заявку. Основні умови отримання кредиту:

Вік. Позичальник повинен бути не молодшим 21 року і не старше 65 років на момент укладання договору.

Прописка. Обов'язкова умова – бути громадянином України та проживати на її території (виняток – тимчасово окуповані території).

Прибуток. Постійний, не систематичний.

Цілодобовий доступ до Інтернету. З телефону, ноутбука або стаціонарного ПК.

Банківська картка. Наявність відкритого рахунку в одному із українських банків.

Особистий мобільний номер, який перебуває в активному стані.

Окрім цих пунктів, важливо також не мати тривалих прострочень за раніше відкритими кредитами в інших організаціях. Компанія Loan+ використовує індивідуальний підхід до кожного із клієнтів для максимально швидкого та якісного вирішення питання найближчим часом. Заявки розглядаються згідно з черговістю надходження, враховуються всі нюанси.

Процес отримання онлайн-кредиту за 15 хвилин

Оформити онлайн-кредит за 15 хвилин можна просто, швидко та зручно у Loan+. Весь процес відбувається дистанційно, і ви можете зробити це з будь-якого місця, де є доступ до інтернету. Для отримання кредиту вам потрібно виконати лише кілька кроків:

Підготуйте потрібні документи. Вам знадобляться тільки базові: паспорт, ІПН і чинна банківська картка.

Заповніть онлайн-анкету. Вкажіть потрібну суму кредиту, термін його погашення, розмір вашого щомісячного доходу, інформацію про місце роботи й інші дані.

Дочекайтеся схвалення кредиту. Після надсилання заявки система автоматично перевірить надані вами дані. Залежно від МФО, вам можуть зателефонувати для уточнення інформації чи відразу надіслати повідомлення про рішення за вашою заявкою до особистого кабінету чи електронної пошти.

Отримайте гроші на картку. Після схвалення заявки кредитор миттєво переказує кошти на вказану вами банківську картку.

Як бачите, взяти онлайн-кредит за 15 хвилин на картку у Loan+ досить просто та не потребує великих зусиль.

Переваги оформлення онлайн-кредиту за 15 хвилин

Швидкі онлайн-кредити мають низку переваг, що роблять їх найзручнішим і найдоступнішим рішенням, якщо кошти потрібні в терміновому порядку:

Швидкість. У Loan+ весь процес отримання кредиту займає лише 15 хвилин, а гроші надходять на картку практично миттєво після схвалення.

Доступність 24/7. Заявку можна подати в будь-який час доби. Ви не залежите від робочого графіка стаціонарних відділень.

Мінімум документів. Для отримання кредиту у Loan+ не потрібно збирати пакет довідок і документів – достатньо паспорта, ІПН і банківської картки.

Немає черг та особистих візитів. Увесь процес відбувається онлайн, що виключає відвідування відділень.

Конфіденційність і безпека даних. Наш онлайн-сервіс використовує надійні технології шифрування, що гарантує високий рівень захисту особистої інформації.

Ці переваги роблять онлайн-кредити за 15 хвилин відмінним вибором для тих, хто потребує термінової фінансової підтримки без зайвого клопоту.

Як і де можна погасити кредит за п'ятнадцять хвилин у МФО

Щоб швидко, надійно та без труднощів погасити кредит, взятий у компанії Loan+, достатньо скористатися одним із 4 доступних способів:

Використовуючи банківську картку клієнта. Для цього рекомендується зайти до особистого кабінету на сайті, вибрати опцію «Сплатити». Дотримуючись інструкцій, вказати платіжні дані своєї картки. Завітавши до каси будь-якого банку та вказавши реквізити компанії – ТОВ «ФК «Абекор», IBAN: UA043226690000026507301680517, ЄДРПОУ 39287145. При цьому в полі «Призначення платежу» обов'язково вказується П.І. позичальника, а також номер кредитного договору. Використовуючи платіжні термінали. Поповнення виконується з використанням вищевказаних банківських реквізитів, а в призначенні платежу також зазначається П.І.Б. одержувача кредиту та номер чинного договору. Оплата без авторизації за допомогою особистої картки та номера телефону. В цьому випадку вхід до особистого кабінету не потрібен.

Перед внесенням платежу рекомендується зателефонувати на номер гарячої лінії компанії для уточнення коректної суми у спеціалістів контактного центру. Вони нададуть повноцінну консультацію, допоможуть підібрати оптимальний термін продовження договору за потреби. Крім того, менеджер зазначить суму для повного погашення на день внесення платежу на банківський рахунок компанії.