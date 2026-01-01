Кредит онлайн без фото. Реально взяти чи ні?

Отримати кредит + просто!
- Тобі виповнилося 18 роківТільки повнолітні можуть отримати кредит
- У тебе є паспорт громадянина УкраїниЦе умова законодавства України
- У тебе є банківська карткаПідійде картка будь-якого банку
- E-mail:
- адреса для поштової кореспонденції: 04080, м.Київ, вул. Костянтинівська, 75, офіс 601А
- телефон: 0 800 30 13 39, 0 443 93 13 39, 0 800 300 306, 0 443 912 306, 0 800 304 701, 0 444 994 701
Під час оформлення кредиту в банківській організації потрібно подати цілий пакет документів. До нього обов’язково входять оригінали паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду. У банку роблять копії цих документів - оригінали повертаються клієнту, а зроблені дублікати залишаються у відділенні. Тільки після цього розглядається заявка на видачу кредиту. Крім того, на отримання відповіді потрібно чимало часу, а рішення далеко не завжди виявляється позитивним.
Набагато простіше оформити мікрокредит в Loanplus. Під час подачі заявки забезпечується повна безпека особистої інформації клієнта. Позичальнику не доведеться робити знімки всіх документів перед оформленням кредиту. Досить просто вибрати суму та термін кредиту, а також заповнити невелику анкету. Завдяки спрощеній системі вдається отримати грошові кошти на картку в короткі терміни.
Як отримати кредит без фото?
Не всі готові надавати фото документів через побоювання щодо безпеки. Розуміючи важливість захисту конфіденційної інформації в умовах інформаційної війни, компанія Loan+ запровадила послугу з видачі онлайн-кредиту на картку без фото. Україна законодавчо затвердила порядок оформлення кредиту, коли фотографії не потрібні. Для цього треба:
- Зареєструватися на сайті нашої МФО.
- Заповнити онлайн-анкету. Введіть дані паспорта, ідентифікаційний код, номер телефону, адресу електронної пошти й інформацію щодо картки будь-якого українського банку. Завантажувати фото не потрібно, і важливо всю інформацію надати без помилок. Система працює в автоматичному режимі, тому навіть невелика неточність негативно вплине на рішення.
- У заяві вказати потрібну суму та бажаний термін кредиту.
- Loan+ виконує перевірку автоматично за допомогою скорінгових програм, тому рішення ухвалюється швидко, угоди укладаються цілодобово без фото та дзвінків.
У разі позитивного рішення на пошту клієнта надходить договір кредитування. Електронний документ Loan+ має повну юридичну силу в усіх державних інстанціях.
Кошти надійдуть на ваш рахунок через кілька хвилин після укладання угоди.
Плюси оформлення кредиту без фото та дзвінків
Сервіс Loan+ пропонує оформити кредит онлайн без фото та дзвінків. Для цього не потрібно буде відвідувати офіс компанії та виходити з дому. Оформити заявку можна в комфортних умовах через інтернет. Водночас у клієнта є можливість уважно ознайомитися з умовами кредитування та прийняти обдумане рішення щодо необхідності взяти гроші в борг в обраній компанії.
Це не єдина перевага оформлення кредиту онлайн. До плюсів такого способу кредитування можна віднести:
- Можливість заповнення анкети та отримання мікрокредиту в будь-який зручний час доби. Заявки приймаються та обробляються цілодобово.
- Мінімальний пакет документів. Для отримання кредиту достатньо надати дані паспорта та ідентифікаційний номер.
- Розгляд заявки не займає багато часу. Відповідь буде отримано максимально швидко - зазвичай, на це потрібно від 5 до 20 хвилин.
- Швидке зарахування коштів. Гроші будуть переведені на картку відразу після схвалення заявки.
- Великі шанси схвалення. Завдяки кредитуванню на невеликі суми, вимоги до позичальників не надто високі.
Отримати мікрокредит набагато простіше та зручніше, ніж звертатися в банк. Крім того, вдасться уникнути бюрократії та збору величезного пакета документів. Клієнти Loan+ можуть отримати гроші на картку, не виходячи з дому. Для цього не доведеться робити фото документів і спілкуватися зі співробітниками компанії телефоном.
На що звернути увагу під час оформлення кредиту без фото?
Перш ніж оформлювати кредит без фото та дзвінків, треба уважно вивчити умови та дізнатися:
- відсоткову ставку, підсумкову суму, час погашення кредиту;
- розміри та причини нарахування додаткових комісій, штрафів;
- можливість пролонгації в разі фінансових труднощів;
- умови дострокового погашення.
Усі умови кредитування, права й обов'язки обох сторін обумовлюються в договорі. Важливо уважно прочитати його перед підписанням. Чималу роль грає можливість повертати кредит без фото та дзвінків зручним способом. МФО пропонують кілька варіантів внесення платежів:
- на сайті в особистому кабінеті, використовуючи будь-яку банківську картку;
- через термінал будь-якого банку;
- у касі відділення організації.
Рекомендовано також прочитати відгуки клієнтів, поцікавитися іміджем кредитора на ринку фінансових послуг. Компанія Loan+ нагороджена Всеукраїнською щорічною премією найкращих FinAwards у номінації «Прорив року МФО». Таке визнання у світі FinTech-бізнесу говорить багато про що.