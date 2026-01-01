Кредит онлайн без фото. Реально взяти чи ні?

Розрахунки зроблені по продукту для перших клієнтів, виходячи з того, що споживач своєчасно виконає зобов’язння по кредиту та в першому періоді отримає акційну процентну ставку від 0,01% в день. З детальними умовами діючих продуктів та обрахунками калькулятора за ними можна ознайомитись

Під час оформлення кредиту в банківській організації потрібно подати цілий пакет документів. До нього обов’язково входять оригінали паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду. У банку роблять копії цих документів - оригінали повертаються клієнту, а зроблені дублікати залишаються у відділенні. Тільки після цього розглядається заявка на видачу кредиту. Крім того, на отримання відповіді потрібно чимало часу, а рішення далеко не завжди виявляється позитивним.

Набагато простіше оформити мікрокредит в Loanplus. Під час подачі заявки забезпечується повна безпека особистої інформації клієнта. Позичальнику не доведеться робити знімки всіх документів перед оформленням кредиту. Досить просто вибрати суму та термін кредиту, а також заповнити невелику анкету. Завдяки спрощеній системі вдається отримати грошові кошти на картку в короткі терміни.

Як отримати кредит без фото?

Не всі готові надавати фото документів через побоювання щодо безпеки. Розуміючи важливість захисту конфіденційної інформації в умовах інформаційної війни, компанія Loan+ запровадила послугу з видачі онлайн-кредиту на картку без фото. Україна законодавчо затвердила порядок оформлення кредиту, коли фотографії не потрібні. Для цього треба:

Зареєструватися на сайті нашої МФО. Заповнити онлайн-анкету. Введіть дані паспорта, ідентифікаційний код, номер телефону, адресу електронної пошти й інформацію щодо картки будь-якого українського банку. Завантажувати фото не потрібно, і важливо всю інформацію надати без помилок. Система працює в автоматичному режимі, тому навіть невелика неточність негативно вплине на рішення. У заяві вказати потрібну суму та бажаний термін кредиту. Loan+ виконує перевірку автоматично за допомогою скорінгових програм, тому рішення ухвалюється швидко, угоди укладаються цілодобово без фото та дзвінків.

У разі позитивного рішення на пошту клієнта надходить договір кредитування. Електронний документ Loan+ має повну юридичну силу в усіх державних інстанціях.

Кошти надійдуть на ваш рахунок через кілька хвилин після укладання угоди.

Плюси оформлення кредиту без фото та дзвінків

Сервіс Loan+ пропонує оформити кредит онлайн без фото та дзвінків. Для цього не потрібно буде відвідувати офіс компанії та виходити з дому. Оформити заявку можна в комфортних умовах через інтернет. Водночас у клієнта є можливість уважно ознайомитися з умовами кредитування та прийняти обдумане рішення щодо необхідності взяти гроші в борг в обраній компанії.

Це не єдина перевага оформлення кредиту онлайн. До плюсів такого способу кредитування можна віднести:

Можливість заповнення анкети та отримання мікрокредиту в будь-який зручний час доби. Заявки приймаються та обробляються цілодобово.

Мінімальний пакет документів. Для отримання кредиту достатньо надати дані паспорта та ідентифікаційний номер.

Розгляд заявки не займає багато часу. Відповідь буде отримано максимально швидко - зазвичай, на це потрібно від 5 до 20 хвилин.

Швидке зарахування коштів. Гроші будуть переведені на картку відразу після схвалення заявки.

Великі шанси схвалення. Завдяки кредитуванню на невеликі суми, вимоги до позичальників не надто високі.

Отримати мікрокредит набагато простіше та зручніше, ніж звертатися в банк. Крім того, вдасться уникнути бюрократії та збору величезного пакета документів. Клієнти Loan+ можуть отримати гроші на картку, не виходячи з дому. Для цього не доведеться робити фото документів і спілкуватися зі співробітниками компанії телефоном.

На що звернути увагу під час оформлення кредиту без фото?

Перш ніж оформлювати кредит без фото та дзвінків, треба уважно вивчити умови та дізнатися:

відсоткову ставку, підсумкову суму, час погашення кредиту;

розміри та причини нарахування додаткових комісій, штрафів;

можливість пролонгації в разі фінансових труднощів;

умови дострокового погашення.

Усі умови кредитування, права й обов'язки обох сторін обумовлюються в договорі. Важливо уважно прочитати його перед підписанням. Чималу роль грає можливість повертати кредит без фото та дзвінків зручним способом. МФО пропонують кілька варіантів внесення платежів:

на сайті в особистому кабінеті, використовуючи будь-яку банківську картку;

через термінал будь-якого банку;

у касі відділення організації.

Рекомендовано також прочитати відгуки клієнтів, поцікавитися іміджем кредитора на ринку фінансових послуг. Компанія Loan+ нагороджена Всеукраїнською щорічною премією найкращих FinAwards у номінації «Прорив року МФО». Таке визнання у світі FinTech-бізнесу говорить багато про що.