Кредит онлайн без фото. Реально взяти чи ні?

Деталі акції

Приклади розрахунку кредитного продукту

Розрахунки зроблені по продукту для перших клієнтів, виходячи з того, що споживач своєчасно виконає зобов’язння по кредиту та в першому періоді отримає акційну процентну ставку від 0,01% в день.
З детальними умовами діючих продуктів та обрахунками калькулятора за ними можна ознайомитись тут

Отримати кредит + просто!

  • Тобі виповнилося 18 років
    Тільки повнолітні можуть отримати кредит
  • У тебе є паспорт громадянина України
    Це умова законодавства України
  • У тебе є банківська картка
    Підійде картка будь-якого банку
кредит плюс
Чому ми
Сума до 20 000 грн
Видаємо будь-яку суму в діапазоні до 20 000 грн
Рішення за 5 хвилин
Одразу після прийняття рішення гроші зараховуються на картку
Карта будь-якого банку
Для отримання грошей підійде картка будь-якого українського банку
Дострокове погашення
Без будь-яких прихованих комісій
Промокоди та акції
У нас завжди проводяться акції та спеціальні пропозиції
Пролонгація кредиту
Сплати тільки відсотки і термін оплати автоматично продовжиться
Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Під час оформлення кредиту в банківській організації потрібно подати цілий пакет документів. До нього обов’язково входять оригінали паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду. У банку роблять копії цих документів - оригінали повертаються клієнту, а зроблені дублікати залишаються у відділенні. Тільки після цього розглядається заявка на видачу кредиту. Крім того, на отримання відповіді потрібно чимало часу, а рішення далеко не завжди виявляється позитивним.

Набагато простіше оформити мікрокредит в Loanplus. Під час подачі заявки забезпечується повна безпека особистої інформації клієнта. Позичальнику не доведеться робити знімки всіх документів перед оформленням кредиту. Досить просто вибрати суму та термін кредиту, а також заповнити невелику анкету. Завдяки спрощеній системі вдається отримати грошові кошти на картку в короткі терміни.

Як отримати кредит без фото?

Не всі готові надавати фото документів через побоювання щодо безпеки. Розуміючи важливість захисту конфіденційної інформації в умовах інформаційної війни, компанія Loan+ запровадила послугу з видачі онлайн-кредиту на картку без фото. Україна законодавчо затвердила порядок оформлення кредиту, коли фотографії не потрібні. Для цього треба:

  1. Зареєструватися на сайті нашої МФО.
  2. Заповнити онлайн-анкету. Введіть дані паспорта, ідентифікаційний код, номер телефону, адресу електронної пошти й інформацію щодо картки будь-якого українського банку. Завантажувати фото не потрібно, і важливо всю інформацію надати без помилок. Система працює в автоматичному режимі, тому навіть невелика неточність негативно вплине на рішення.
  3. У заяві вказати потрібну суму та бажаний термін кредиту.
  4. Loan+ виконує перевірку автоматично за допомогою скорінгових програм, тому рішення ухвалюється швидко, угоди укладаються цілодобово без фото та дзвінків.

У разі позитивного рішення на пошту клієнта надходить договір кредитування. Електронний документ Loan+ має повну юридичну силу в усіх державних інстанціях.

Кошти надійдуть на ваш рахунок через кілька хвилин після укладання угоди.

Плюси оформлення кредиту без фото та дзвінків

Сервіс Loan+ пропонує оформити кредит онлайн без фото та дзвінків. Для цього не потрібно буде відвідувати офіс компанії та виходити з дому. Оформити заявку можна в комфортних умовах через інтернет. Водночас у клієнта є можливість уважно ознайомитися з умовами кредитування та прийняти обдумане рішення щодо необхідності взяти гроші в борг в обраній компанії.

Це не єдина перевага оформлення кредиту онлайн. До плюсів такого способу кредитування можна віднести:

  • Можливість заповнення анкети та отримання мікрокредиту в будь-який зручний час доби. Заявки приймаються та обробляються цілодобово.
  • Мінімальний пакет документів. Для отримання кредиту достатньо надати дані паспорта та ідентифікаційний номер.
  • Розгляд заявки не займає багато часу. Відповідь буде отримано максимально швидко - зазвичай, на це потрібно від 5 до 20 хвилин.
  • Швидке зарахування коштів. Гроші будуть переведені на картку відразу після схвалення заявки.
  • Великі шанси схвалення. Завдяки кредитуванню на невеликі суми, вимоги до позичальників не надто високі.

Отримати мікрокредит набагато простіше та зручніше, ніж звертатися в банк. Крім того, вдасться уникнути бюрократії та збору величезного пакета документів. Клієнти Loan+ можуть отримати гроші на картку, не виходячи з дому. Для цього не доведеться робити фото документів і спілкуватися зі співробітниками компанії телефоном.

На що звернути увагу під час оформлення кредиту без фото?

Перш ніж оформлювати кредит без фото та дзвінків, треба уважно вивчити умови та дізнатися:

  • відсоткову ставку, підсумкову суму, час погашення кредиту;
  • розміри та причини нарахування додаткових комісій, штрафів;
  • можливість пролонгації в разі фінансових труднощів;
  • умови дострокового погашення.

Усі умови кредитування, права й обов'язки обох сторін обумовлюються в договорі. Важливо уважно прочитати його перед підписанням. Чималу роль грає можливість повертати кредит без фото та дзвінків зручним способом. МФО пропонують кілька варіантів внесення платежів:

  • на сайті в особистому кабінеті, використовуючи будь-яку банківську картку;
  • через термінал будь-якого банку;
  • у касі відділення організації.

Рекомендовано також прочитати відгуки клієнтів, поцікавитися іміджем кредитора на ринку фінансових послуг. Компанія Loan+ нагороджена Всеукраїнською щорічною премією найкращих FinAwards у номінації «Прорив року МФО». Таке визнання у світі FinTech-бізнесу говорить багато про що.