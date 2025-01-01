Які види карток пропонує ПриватБанк

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Повідомлення про належність особи до захищеної категорії (в розумінні ЗУ «Про споживче кредитування») разом з підтверджуючими документами приймаються за наступними реквізитами:

Всі клієнти Приватбанку мають можливість оформити картки двох видів: дебетову та кредитну. Перший різновид призначений для різних виплат, зокрема, соціальні та пенсійні. Дебетова картка підходить для оплати товарів та послуг, оскільки з неї не стягується комісія. Вона затребувана серед людей, які не змогли взяти кредит у Приватбанку, але звернулися до інших організацій та планують знімати готівку. Ця картка не передбачає додаткових відсотків за переведення в готівку грошей.

Клієнтам Приватбанку також доступна кредитна картка, яка дозволяє отримати певний кредитний ліміт. З нею можна проводити будь-які платіжні операції, але за умови оплати комісії у розмірі до 4% з однієї транзакції. Безвідсоткове повернення витраченої суми зазвичай становить 50-60 днів. Якщо не внести всю суму, то на решту боргу нараховується щомісячний відсоток. Клієнти ПриватБанку можуть оформити картки «Універсальна», «Універсальна Gold». Також є пропозиції для VIP-клієнтів.

Як оформити онлайн картку Приватбанку

Отримати заповітну пластикову картку можна під час виконання низки обов'язкових умов, до яких відносять:

наявність українського громадянства;

вік щонайменше 16 років;

постійну чи тимчасову прописку;

наявність паспорта або тимчасової довідки, що засвідчує особу.

Незважаючи на простоту поводження з додатком «Приват24», у багатьох виникає питання, як зробити онлайн картку Приватбанку. Для цього необхідно виконати низку дій:

увійти до програми з телефону;

відкрити меню «Гаманець»;

вибрати «Додати»;

натиснути на пункт «Digital картка»;

вибрати тип картки – «Кредитна» або «Дебетова»;

вказати платіжну систему та валюту.

Нова картка відобразиться в гаманці протягом 10 хвилин, після чого її можна приєднати до Apple Pay та Google Pay. Щоб випустити її фізичну копію, необхідно в меню «Всі картки» вибрати потрібний варіант і перейти до пункту «Параметри». Потім натиснути «Замовити картку» – «Доставка по Україні». Залишиться тільки вибрати спосіб доставки із запропонованих варіантів та забрати посилку після її прибуття.

На яких умовах можна взяти кредит на картку Приватбанку?

Якщо оформити картку Приватбанку онлайн, умови співпраці з Loan+ будуть наступними:

Без перевірок. Будь-яка система проводить перевірку клієнтів перед схваленням кредиту. Кредит на картку Приватбанку надається швидко – час очікування становить від 10 до 15 хвилин.

Без дзвінків. Конфіденційність клієнтів – понад усе. Тому, оформляючи мікрокредит, можна не побоюватися розголошення інформації родичам чи роботодавцю.

Без відмови. Взяти кредит в Приватбанку вдається не кожному їхньому клієнту, чого не можна сказати про Loan+. Завдяки оптимізованій системі схвалення проходить понад 95% заявок.

З поганою кредитною історією. Більше не потрібно переживати про рейтинги і КІ, адже Loan+ співпрацює з кожним, хто звертається за допомогою.

Без поручителів та довідок про доходи. Кредит в Приватбанку важко оформити без підтвердження своєї платоспроможності. На відміну від них клієнтами Loan+ можуть бути як працевлаштовані, так і безробітні громадяни.

Важливо пам'ятати, що отримати кредит на ім'я іншої людини не вдасться. Тому перед співпрацею з Loan+ варто подумати про те, як зробити онлайн картку Приват банку.

Кредит на картку Приватбанку: переваги

Власники пластикових карток будь-якого банку можуть отримати кредит в компанії Loan+. Проте лише клієнти, які встигли оформити картку Приватбанку онлайн перед зверненням до організації, отримують певні переваги:

моментальне зарахування грошей на картку;

відсутність комісії при знятті готівки для власників картки «Для виплат»;

комісія 0% при переказі грошей або погашенні кредиту через сайт Loan+, а також особистий кабінет Приват24.

За співпраці з мікрофінансовою організацією власники картки Приватбанку отримують безліч бонусів, які створюють комфортні умови та змушують повертатися за новим кредитом.