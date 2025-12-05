Щасливі повідомити, що протягом листопада ви отримуєте шанс виграти EcoFlow, адже стартує Акція “Бери кредит на свята - виграй EcoFlow!”.

Все просто! Збільшіть ліміт, пройшовши авторизацію за допомогою КЕП, отримайте кредит та автоматично беріть участь у розіграші актуального призу — EcoFlow для безперебійного світла вдома!

В період з 05.12.2025 року по 10.01.2026 року включно ви маєте можливість отримати приємний подарунок до свят, а саме:

1 шт – EcoFlow RIVER 3 Max

Умови акції:

1) Для нових та повторних клієнтів сервісу. Учасниками Акції є повнолітні, повністю дієздатні та правоздатні фізичні особи, що є громадянами України та проживають на території України. Виняток становлять тимчасово окуповані території України.

2) З 05.12.2025 року по 10.01.2026 року включно пройдіть авторизацію на сайті loanplus.com.ua або за допомогою КЕП та отримайте кредит для закриття власних фінансових питань.

3) Користуватися кредитними коштами від 7 днів включно та погасіть кредит ВЧАСНО — без прострочення.

4) Для підвищення шансів на виграш рекомендуємо мати підписку на соціальні мережі сервісу LoanPlus: Facebook — LoanPlus та Instagram — LoanPlus.

5) Переможець зобов’язується надати всі відомості та документи, які є необхідними для належного виконання вимог, передбачених податковим законодавством України, зокрема для складання податкової/бухгалтерської звітності (якщо це необхідно).

Важливо: Всі вище перераховані умови є обов’язковими для виконання.

Кількість переможців: 1. Переможець визначатиметься за допомогою Random.org

Визначення результатів: не пізніше 25.01.2026 року

Спосіб отримання призів: за допомогою Нової Пошти. Відправка відбудеться за рахунок компанії. У випадку, якщо протягом 3 спроб представникам Товариства не вдасться зв’язатись з учасником Акції, якого було обрано переможцем, з причин, які не залежать від Товариства (не відповідає, відсутність зв’язку та інше), такий переможець втрачає право на отримання сертифікату і в такому випадку переобрання іншого переможця не здійснюється.

Крокуйте до своїй мрій та безперебійних можливостей разом з LoanPlus!

Деталі акції за посиланням – Офіційні умови акцій “Бери кредит на свята - виграй EcoFlow!"