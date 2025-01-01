Чи реально оформити онлайн-кредит під 0 відсотків

Під безвідсотковим кредитом мається на увазі кредит зі ставкою під 0-0,01 відсоток. Такі кредити видають як у банках, так і у фінансових компаніях. Але між онлайн-кредитом та кредитом у банку є суттєві відмінності. Перший видається під конкретні цілі (відкриття бізнесу, купівлю будинку тощо), тоді як онлайн-кредит під 0,01 % можна отримати, не пояснюючи, для чого вам кошти. Відрізняються і суми. Якщо банківський кредит видають на великі суми, то розмір онлайн-кредиту Loan+ становить від 500 до 20 000 гривень.

Що знадобиться, щоб отримати кредит під 0,01 %

Щоб отримати кредит 0,01 %, потрібно небагато. Якщо точніше, то паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, телефон і картка будь-якого банку. Номер телефону, ідентифікаційний код і паспортні дані необхідно вказати під час заповнення заявки на кредит. Після її розгляду та схвалення гроші будуть зараховані на картку будь-якого українського банку.

Не варто переживати, якщо берете кредит уперше. Вам його оформлять навіть без кредитної історії, поручителів і довідки про доходи. Вимоги до позичальника також невисокі. Вони будуть перераховані нижче.

Вимоги до позичальника під час оформлення кредиту 0 відсотків

Щоб отримати кредит під 0 %, потрібно:

бути громадянином України;

мати при собі картку українського банку.

Зрозуміло, що кредит видають тільки повнолітнім. Тому на момент оформлення вам має виповнитися 18 років. Під час заповнення заявки вказуйте тільки правдиву інформацію. Організація має право відмовити у видачі кредиту, якщо запідозрить, що ви вводите фальшиві дані. Також усе залежить від кредитної історії. У МФО не така сувора прив’язка до кредитної історії, як на отримання банківського кредиту. Але вона є. Вам можуть не видати кредит, якщо ви вже взяли багато кредитів, але так і не повернули їх.

Тому, коли берете в борг, думайте про те, як будете віддавати його. Непогашений кредит – велика ймовірність того, що вам не дадуть інший. А ще гарантія подальших санкцій. Про них розповімо нижче.

Як оформити у МФО онлайн-кредит під 0,01 відсоток

Процес оформлення кредиту простий. Щоб отримати кредит під 0,01 відсоток, зайдіть на сайт Loan+, виберіть потрібну суму та комфортний термін погашення заборгованості. Далі натискаєте кнопку «Отримати гроші». Якщо є промокод, попередньо введіть його. Дізнатися промокод, а також дійсні акції та знижки можна, підписавшись на наші соцмережі. Далі вводите свій номер телефону (під час реєстрації його прив’язують до особистого кабінету), паспортні дані, ідентифікаційний код.

Залишивши заявку на сайті Loan+, потрібно буде почекати рішення. Для верифікації картки на ній має бути мінімум дві гривні. Впродовж 20 хвилин система розгляне заявку, і ви отримаєте гроші на картку. Якщо цього не сталося, на вашій картці стоять обмеження на одержання кредитних коштів або ж заявку перевіряють додатково. У першому випадку відповідь приходить протягом декількох днів у робочий час (з 9:00 до 18:00). Якщо справа в обмеженнях на картці, зателефонуйте в банк.

Якщо хочете щось уточнити, можете завжди звернутися до консультантів Loan+. Вони будуть раді вам відповісти. Оформлення кредиту онлайн доступне на сайті Loan+ в будь-який час дня та ночі. Зробити це можна, не виходячи з дому. Зверніть увагу: за раз доступний один кредит. Якщо потрібен додатковий кредит – треба розрахуватись за попереднім..

Що буде, якщо не сплатити кредит під 0,01

Якою б не була ставка за кредитом, рано чи пізно його потрібно повертати. Кредит під 0 відсотків не виняток. Ви можете зайти в особистий кабінет і за певних умов продовжити кредит. Але його однаково доведеться платити. Якщо ви не віддасте борг за кредитом, то для початку вам надійде смс-повідомлення з нагадуванням про заборгованість або зателефонує оператор. Якщо навіть після цього клієнт не йде на контакт, компанія змушена вжити більш суворі заходи і передати контакти неплатника колекторському агентству або звернутися до суду. Однак це вже крайнощі.

Щоб повернути кредит, зверніться до найближчого відділення банку. Зробити це також можна через особистий кабінет у застосунку Loan+ або онлайн без реєстрації. В останньому випадку вам знадобиться номер договору.