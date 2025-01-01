Как просто погасить кредит в компании Loan+
Погашение кредита доступно несколькими способами:
- Банковская картаЧтобы вернуть кредитные средства этим способом, войдите в Личный кабинет, выберите раздел «Кредиты», нажмите «Погасить кредит» и выберите «Банковская карта». Если средств на основной карте недостаточно, добавьте другую карту для проведения платежа.
- Касса банкаВы можете оплатить услугу пользования кредитом в любом отделении банка на территории Украины.Реквизиты компании:
Назначение платежа: обязательно укажите ваши Ф.И.О. и номер кредитного договора.
- Название: ООО «ФК «Абекор»
- IBAN: UA043226690000026507301680517
- ЕГРПОУ: 39287145
- Платежные терминалыОплата возможна через терминалы по банковским реквизитам.Реквизиты компании:
Назначение платежа: обязательно укажите ваши Ф.И.О. и номер кредитного договора.
- Название: ООО «ФК «Абекор»
- IBAN: UA043226690000026507301680517
- ЕГРПОУ: 39287145
- Оплата онлайн через банковскую карту без авторизацииВы можете быстро оплатить кредит без входа в Личный кабинет. Укажите номер кредитного договора, ваш номер телефона и желаемую сумму оплаты. Платеж можно провести с карт Visa или MasterCard.Узнать актуальную сумму задолженности можно по номерам горячей линии: 0 800 300 306 или 0 443 912 306.Для быстрой оплаты онлайн через карту без авторизации нажмите кнопку «ОПЛАТИТЬ» в верхнем меню сайта или воспользуйтесь ссылкой
Если же у вас возникли дополнительные вопросы – обратитесь на горячую линию сервиса Loan+ по телефону
0 800 300 306
0 443 912 306