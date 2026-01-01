0 800 300 306ОПЛАТИТЬ
Что нужно заемщику, чтобы получить кредит без звонков

Расчеты сделаны по продукту для первых клиентов исходя из того, что потребитель своевременно выполнит обязательства по кредиту и в первом периоде получит акционную процентную ставку от 0,01% в день.
  • Тебе исполнилось 18 лет
    Только совершеннолетние могут получить кредит
  • У тебя есть паспорт гражданина Украины
    Это условия законодательства Украины
  • У тебя есть банковская карта
    Подойдет карта любого банка
Почему мы
Сумма до 20 000 грн
Выдаем любую сумму в диапазоне до 20 000 грн
Решение за 5 минут
Сразу после принятия решения деньги поступают на карту
Карта любого банка
Для получения денег подойдет карта любого украинского банка
Досрочное погашение
Без каких-либо скрытых комиссий
Промокоды и акции
У нас всегда проводятся акции и специальные предложения
Пролонгация кредита
Оплати только проценты и срок оплаты автоматически продлится
Микрофинансовые организации выдают онлайн кредит без звонков, поручителей и без залога. Каждая МФО разрабатывает свои правила заключения договора, и клиенты Loan+ должны соответствовать таким требованиям:

  • быть совершеннолетними гражданами Украины;
  • находиться на подконтрольной Украине территории;
  • предоставить минимальный пакет документов;
  • иметь собственную действующую карту любого украинского банка с позитивным балансом не менее 3 грн.

МФО не требуют подтверждения трудоустройства или справки о доходах, доверяя клиенту самостоятельно определить свою кредитоспособность.

Как взять кредит онлайн без звонков

Сегодня это вполне реально сделать – взять кредит онлайн на карту без звонка и проверок в Украине. МФО Loan+ предлагает заемщикам микрокредитов упрощенную процедуру без запроса в бюро кредитных историй, без звонка и e-mail. Единственное, что может запрашивать кредитор – это номер телефона заемщика, чтобы по мере необходимости оперативно связаться с ним. 

Ключевой шаг, который надо сделать, чтобы получить кредит без звонка – это правильно выбрать МФО. Компания Loan+ имеет государственную регистрацию и находится в Реестре финучреждений Нацбанка Украины.

Алгоритм получения кредита онлайн без звонков таков: 

  1. Зарегистрироваться на сайте МФО.
  2. Подать заявку и ознакомиться с условиями обслуживания кредита.
  3. Пройти верификацию.
  4. Дождаться решения компании и подписать электронный договор.

То есть, если клиент успешно прошел верификацию, скоринговая система быстро примет решение о выдаче денег, которые тут же поступят на карту. Это минимизирует время ожидания в сравнении с традиционным способом получения кредита и позволит оперативно решить финансовые вопросы.

Преимущества кредита на карту без звонков

Прежде всего потенциальный заемщик микрокредита в Loan+ должен быть совершеннолетним гражданином Украины и не проживать на временно оккупированных территориях. 

Ключевые плюсы кредита на карту без звонка следующие:

  1. Доступность и быстрота оформления. Клиент имеет возможность получить деньги в тот момент, когда в них возникла потребность. 
  2. Не нужно предоставлять залог, справку о доходах либо указывать поручителя.
  3. Круглосуточное получение кредита, причем заявку можно заполнить дистанционно.
  4. Возможность получить кредит при наличии текущей задолженности или просрочки по другим кредитам.

Если заемщик впервые обращается за микрокредитом к конкретному МФО, первый кредит выдается на малый срок в небольшом размере. При этом заемщик должен четко соблюдать правила обслуживания кредита, поскольку кредитор имеет право начислять штрафы и пени за просрочку, на что следует обратить внимание при подписании договора. Также желательно более пристально ознакомиться с пунктом, в котором идет речь о льготном периоде, т.е. сроке, на который клиент берет деньги. По истечении этого срока процентная ставка по кредиту может изменяться.

Как погасить кредит онлайн без звонков

Loan+ предлагает клиентам несколько способов оплатить микрокредит без звонков: 

  1. В личном кабинете на нашем сайте.
  2. В кассе любого банка, указав реквизиты МФО, свои Ф.И.О. и номер кредитного договора.
  3. С помощью платежных терминалов EasyPay.
  4. Банковской картой без авторизации. Для этого нужно на главной странице сайта нажать кнопку «Оплатить». В открывшуюся форму ввести номера договора, телефона и банковской карты. Плюс этого способа в том, что так не будет комиссии.

Сумму задолженности можно найти в личном кабинете.

Важно вовремя погашать онлайн кредит без звонков, потому любая просрочка может превратить небольшой кредит в значительный долг. График платежей, информация о штрафах и увеличении процентов за несвоевременное погашение указываются в договоре.