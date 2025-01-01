Наши контакты
Телефон
Адрес
04080, г.Киев,
ул. Константиновская, дом 75, офис 601А
ул. Константиновская, дом 75, офис 601А
Электронная почта
Поддержка клиентов
Банковские реквизиты компании
ООО «ФК «Абекор»
IBAN: UA043226690000026507301680517
ЕГРПОУ 39287145
В назначении платежа просьба обязательно указывать Ф.И.О. и номер договора займа!
IBAN: UA043226690000026507301680517
ЕГРПОУ 39287145
В назначении платежа просьба обязательно указывать Ф.И.О. и номер договора займа!
Прием клиентов по юридическому адресу компании не осуществляется до момента прекращения/отмены военного положения на територии Украины.
При этом компания осуществляет обработку почтовой корреспонденции, электронных обращений, устных запросов в кратчайшие сроки!
При этом компания осуществляет обработку почтовой корреспонденции, электронных обращений, устных запросов в кратчайшие сроки!