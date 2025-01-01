Как оформить кредитную карту в Монобанке

Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Оформление микрокредита в Loan+ подразумевает наличие у клиента карты одного из украинских банков, из которых выгодно выделяется Монобанк. Его популярность среди пользователей объясняется высоким качеством обслуживания, которое ежегодно только совершенствуется. Многие клиенты задаются вопросом, как взять кредит в Монобанке через приложение.

Для начала необходимо получить кредитную карту, для оформления которой необходимо пройти несколько этапов:

Установить приложение «Монобанк». Владельцам Android могут найти его в Google Play, пользователи операционной системы iOS – в App Store.

Зарегистрироваться в программе. Для начала необходимо указать актуальный номер телефона. На него придет смс с кодом подтверждения, который нужно ввести в специальное поле. Затем сфотографировать первый и второй разворот паспорта, прописку, а также ИНН. Если все сделано правильно, система предложит заполнить анкету, без которой невозможно взять кредит в Монобанке.

Указать способ доставки. Карту можно забрать самостоятельно в точке одного из партнеров или получить с помощью курьера.

Зарегистрировать пластиковое изделие. Вскрыв конверт с картой, необходимо зайти в приложение и сфотографировать ее. Затем ввести CVV код и установить Пин-код.

Только после того, как карта успешно зарегистрирована, можно начинать думать о том, как оформить кредит в Монобанке. Но нужно понимать, что выдача пластикового изделия еще не означает, что кредитный лимит будет одобрен.

Можно ли получить кредит на карту Монобанка

Украинцы не всегда могут получить кредит в Монобанке, даже если они являются их клиентами и владеют карточкой. Для это существует множество причин, главной из которых выступает плохая кредитная история. Но это не повод убирать карту в дальний ящик стола, так как она может пригодиться при оформлении кредита в микрофинансовых организациях.

Получить кредит можно только с пластиковым изделием от Монобанка, которое зарегистрировано на имя заемщика. Если пренебречь этим требованием, то система отклонит заявку, расценив ее, как попытку мошенничества. При оформлении кредита лучше удостовериться, что на карте лежит несколько гривен. Они нужны для прохождения верификации, которая подразумевает списание небольшой суммы с последующим ее возвращением. Благодаря простоте оформления кредита в Loan+ больше не нужно думать о том, как взять кредит в Монобанке.

Что нужно, чтобы получить кредит на карту Монобанка

Не нужно расстраиваться, если Монобанк кредит на карту не одобрил или предоставил минимально допустимую сумму. Всегда можно найти альтернативный вариант получения денег, например, оформить микрокредит в Loan+. Но нужно понимать, что сотрудничество с финансовыми организациями требует соблюдения правил, которые установлены украинским законодательством.

Клиент сможет получить кредит, если он достиг совершеннолетия и является гражданином Украины, а также имеет документ, подтверждающий постоянную или временную прописку. При совершении сделки не обойтись без карты одного из украинских банков, поэтому не нужно отказываться от карты, даже если Моно банк взять кредит не позволил через свою внутреннюю систему.

Оформить кредит в микрофинансовых организациях, включая Loan+, можно даже с плохой кредитной историей. Но нужно понимать, что очень низкий кредитный рейтинг в некоторых случаях может стать причиной отказа даже в системах с самыми лояльными требованиями к кандидату.

Как получить кредит на карту Монобанка в Loan+

Среди владельцев пластиковых карт постоянно всплывают вопросы о том, дает ли Монобанк кредит с плохой кредитной историей. В большинстве случаев ответ будет отрицательным, поскольку финансовая организация предпочитает сотрудничать только с надежными клиентами. Поэтому единственно правильным решением будет пройти процедуру кредитования в МФО Loan+.

Чтобы подать заявку, клиенту нужен ноутбук или телефон с доступом в интернет, так как оформление кредита осуществляется онлайн. Процедура с момента подачи заявления до получения ответа длится не более 30 минут. Чтобы быстро оформить кредит, необходимо выполнить несколько действий:

с помощью калькулятора, представленного на сайте, рассчитать условия кредитования;

зарегистрироваться на портале;

внести необходимые данные в анкету;

внимательно изучить условия договора;

прикрепить карту к своей анкете;

подтвердить согласие с условиями сотрудничества с помощью кода, который придет на мобильный телефон в смс;

проверить поступление денег на карту Монобанка.

Процедура оформления кредита довольно простая и не требует от клиента наличия большого пакета документов. Если возникнут вопросы, то всегда можно обратиться за помощью к консультантам Loan+.