Кредит с 18 лет. Где оформить

Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Получить кредит с 18 лет – задача непростая, но вполне выполнимая. Молодежь часто сталкивается с тем, что банки неохотно выдают кредиты без официального трудоустройства или стабильного дохода. Однако есть несколько способов, как можно оформить кредит, даже если вам всего 18 лет:

Банки. Они предлагают кредиты, но часто требуют справки о доходах, наличие поручителей и положительную кредитную историю. Такой вариант подойдет тем, кто уже имеет официальную работу.

Ломбарды. Здесь можно получить деньги под залог имущества, но процентная ставка будет высокой, и к тому же придется оставить ценное имущество в залог.

МФО (микрофинансовые организации). Самый простой и доступный вариант для молодых людей. Для оформления кредита не требуется официальная работа. Кроме того, все делается онлайн.

В МФО, таких как Loan+, можно оформить кредит с 18 лет на сумму до 15 000 гривен. Эти средства часто нужны на покупку техники, ремонт, оплату медицинских услуг или решение других срочных вопросов. Оформить кредит легко, и процесс занимает всего несколько минут, а от заемщика нужен лишь паспорт и ИНН.

Условия получения кредита онлайн на карту с 18 лет

Кредит с 18 лет в Украине можно получить на достаточно простых условиях, особенно, если речь идет о микрофинансовых организациях. В отличие от банков, МФО не требуют большого пакета документов и строгих проверок.

Условия получения кредита в МФО выглядят так:

Минимальная сумма – от 500 гривен для небольших нужд.

Максимальная сумма – до 15 000 гривен на более крупные покупки.

Срок кредитования – от 7 до 30 дней, чтобы вернуть деньги без лишней спешки.

Для оформления кредита вам понадобятся только:

Паспорт гражданина Украины. Идентификационный код (ИНН). Мобильный телефон с активным номером для связи. Банковская карта, на которую будут зачислены средства.

Самое удобное то, что заявку можно подать онлайн. Никаких очередей или бумажной волокиты, ведь все делается прямо с телефона, где бы вы не находились. Обычно решение по заявке приходит в течение 10-15 минут.

Преимущества оформления кредита с 18 лет в МФО

МФО – это настоящий спасательный круг для тех, кто только начинает свой путь во взрослую жизнь. Loan+ предлагает множество преимуществ, которые делают процесс получения кредита быстрым и удобным, а именно:

Оперативное оформление. Не нужно собирать кучу документов, достаточно паспорта и ИНН.

Мгновенное решение. Большинство заявок рассматриваются в течение 5-15 минут.

Доступность 24/7. Оформить кредит можно в любое время суток, даже ночью.

Отсутствие жестких требований. Неважно, есть ли у вас кредитная история или постоянное место работы.

Кроме того, Loan+ предлагает гибкие условия погашения. Вы можете выбрать удобный срок кредита и быть уверены, что получите деньги без лишних вопросов. Это идеальный вариант для студентов и молодежи, которым срочно нужны средства, но банки им отказывают.

Кредит с 18 лет: как получить кредит в Украине

Получить кредит студентам без официального места работы сложно. Классическая банковская система неохотно выдает кредиты молодым людям. Большинство банков отказываются работать с клиентами такого возраста, а те, кто готов дать кредит, предлагают слишком маленький лимит. Получить большую сумму можно только в 21 год.

Есть другой способ взять кредит с 18 лет – обратиться в МФО. Они не выдвигают слишком много требований. В Loan+ поручители и справки не нужны. Чтобы провести процедуру, требуют только ИНН и паспорт Украины. В Loan+ микрокредит можно получить, если необходим:

ремонт машины или квартиры;

покупка необходимой техники;

решение непредвиденных проблем;

оплата медицинских расходов.

Выбирайте МФО по отзывам и репутации. В Loan+ достаточно зарегистрироваться на официальном сайте и заполнить форму с минимальным набором личной информации. Обычно требуются только паспортные данные, адрес и номер телефона. Отправляйте информацию и ждите рассмотрения заявки и обратную связь от менеджера Loan+ – ответа на телефон или электронную почту. Процедура быстрая и проводится в режиме онлайн.