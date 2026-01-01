0 800 300 306ОПЛАТИТЬ
Кредит онлайн без фото. Реально взять или нет?

При оформлении кредита в банковской организации требуется представить целый пакет документов. В него обязательно входят оригиналы паспорта гражданина Украины и идентификационного кода. В банке делают копии этих документов - оригиналы возвращаются клиенту, а сделанные дубликаты остаются в отделении. Только после этого заявка на выдачу кредита подается на рассмотрение. При этом на получение ответа требуется немало времени, а решение далеко не всегда оказывается положительным.

Гораздо проще оформить микрокредит в МФО. Компания Loan+ – это онлайн кредит на карту без отказа (Украина), круглосуточно, без фото. При подаче заявки обеспечивается полная безопасность личной информации клиента. Заемщику не придется делать снимки всех документов перед оформлением кредита, а достаточно просто выбрать сумму и срок кредита, а также заполнить небольшую анкету. Благодаря упрощенной системе удается получить денежные средства на карту в короткие сроки.

Как получить кредит без фото?

Многие люди не хотят распространять фотографии своих документов из соображений безопасности. Понимая важность защиты конфиденциальной информации в условиях информационной войны, компания Loan+ внедрила услугу по выдаче онлайн-кредита на карту круглосуточно без отказа, без фото. Украина законодательно утвердила порядок оформления кредита, когда фотографии не требуются. Для этого необходимо:

  1. Зарегистрироваться на сайте нашей МФО.
  2. Заполнить онлайн-анкету. Введите данные паспорта, идентификационный код, номер телефона, адрес электронной почты и информацию своей по карте от любого украинского банка. Загружать фото не нужно, но важно всю информацию внести без ошибок. Система работает в автоматическом режиме, поэтому даже маленькая неточность негативно повлияет на решение.
  3. В заявке нужно указать нужную сумму и желаемый срок кредита.
  4. Loan+ выполняет проверку автоматически, с помощью скрининговых программ, поэтому решение принимается быстро, сделки заключаются круглосуточно без фото и звонков.

В случае позитивного решения на почту клиента приходит договор кредитования. Электронный документ от Loan+ имеет полную юридическую силу во всех государственных инстанциях. Средства поступят на ваш счет через несколько минут после заключения сделки.

Плюсы оформления кредита без фото и звонков

Сервис Loan+ предлагает оформить кредит онлайн без фото и звонков. Для этого не нужно будет посещать офис компании или выходить из дома, а оформить заявку можно в комфортных условиях через интернет. При этом у клиента есть возможность внимательно ознакомиться с условиями кредитования и принять обдуманное решение о необходимости взять деньги в долг у выбранной компании.

Это далеко не единственное преимущество оформления кредита онлайн. К плюсам такого способа кредитования можно отнести:

  • Возможность заполнения анкеты и получения микрокредита в любое удобное время суток. Заявки принимаются и обрабатываются круглосуточно.
  • Минимальный пакет документов. Для получения кредита достаточно предоставить данные паспорта и идентификационный номер.
  • Рассмотрение заявки не занимает много времени. Ответ будет получен максимально быстро. Как правило, на это требуется от 5 до 20 минут.
  • Быстрое зачисление средств. Деньги будут переведены на карту сразу после одобрения заявки.
  • Большие шансы одобрения. За счет кредитования на небольшие суммы, требования к заемщикам не слишком высокие.

Получить микрокредит намного проще и удобнее, чем обращаться в банк. При этом удастся избежать бюрократии и сбора огромного пакета документов. Клиенты Loan+ могут получить деньги на карту, не выходя из дома. Для этого не придется делать фото документов и общаться с сотрудниками компании по телефону.

На что обратить внимание при оформлении кредита без фото?

Прежде чем оформлять кредит без фото и звонков, следует внимательно изучить условия и узнать:

  • процентную ставку, итоговую сумму, время погашения кредита;
  • размеры и причины начисления дополнительных комиссий, штрафов;
  • возможность пролонгации в случае финансовых трудностей;
  • условия досрочного погашения.

Все условия кредита, права и обязанности обеих сторон оговариваются в договоре, и аажно внимательно прочитать его перед подписанием. Немалую роль играет возможность погашать кредит без фото и звонков удобным способом. МФО обычно предлагают несколько вариантов внесения платежей:

  • на сайте в личном кабинете, использовав любую банковскую карту;
  • через терминал любого банка;
  • в кассе отделения организации.

Рекомендовано также прочитать отзывы клиентов, поинтересоваться имиджем кредитора на рынке финансовых услуг. Компания Loan+ награждена Всеукраинской ежегодной премией лучших FinAwards в номинации «Прорыв года МФО». Такое признание в мире FinTech-бизнеса говорит о многом.