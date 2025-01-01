Как можно получить онлайн кредит 24/7?

Получить кредит + просто!
- Тебе исполнилось 18 летТолько совершеннолетние могут получить кредит
- У тебя есть паспорт гражданина УкраиныЭто условия законодательства Украины
- У тебя есть банковская картаПодойдет карта любого банка
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Мы часто можем попасть в ситуацию, когда срочно финансовая поддержка. Особенно это касается случаев, когда человек находится в месте, где банки и финансовые компании не работают офлайн, но нужно срочно сделать какие-то платежи, оплатить необходимые покупки, лекарства, а денег на счету не хватает.
Такой кредит 24/7 обычно выдают микрофинансовые организации (МФО) либо ломбарды, которые менее требовательны к заемщикам, запрашивают минимальный пакет нормативных документов. Оформляются подобные кредиты в интернете, поэтому можно даже ночью (не выходя из дома) получить необходимую сумму.
Заемщиками могут быть клиенты, у которых:
- нет официального трудоустройства и справки о доходах;
- отсутствуют поручители;
- не хватает имущества для залога.
Круглосуточные кредиты часто выдаваться клиентам с плохой кредитной историей или большими открытыми просрочками. Кроме того, в МФО и ломбардах функционируют специальные программы для студентов, пенсионеров, моряков и военных.
Преимущества круглосуточного кредита в режиме 24/7 следующие:
- Минимальный пакет документов. Главное – пройти верификацию, предоставив копию паспорта гражданина Украины, справку с идентификационным налоговым номером, номер карточки, открытой в любом украинском банке.
- Удобная система выбора сумм и сроков кредитования.
- Оперативное решение по кредитной заявке. Как правило, такие кредиты выдаются в течение 5–15 минут.
- Оплата процентов только за фактические дни пользования кредитом.
Кроме того, такой срочный кредит 24/7 помогает заемщику формировать либо улучшать свою кредитную историю.
Как взять кредит 24/7
В микрофинансовой организации Loan+ получить кредит онлайн 24/7 так же просто, как и любой другой кредит. Все максимально оперативно, важно только соответствовать требованиям:
- возраст заемщика должен быть не менее 18 лет и не более 71 года;
- банковская карта должна быть оформлена на заемщика и иметь положительный баланс, то есть на счету должно быть больше 1 грн.
Вместе с тем, если есть официальное трудоустройство или дополнительные источники дохода, лучше их указать вместе с суммой ежемесячного дохода. Это повысит шансы на получение суммы, которую клиент запрашивает.
Алгоритм действий по получению кредита в Loan+ следующий:
- На нашем сайте нужно воспользоваться кредитным калькулятором и рассчитать возможный кредит, исходя из своих возможностей.
- Зарегистрироваться в личном кабинете. Важно указать только достоверную информацию, заполнив предложенную форму. После верификации клиент получит секретный код для подтверждения регистрации. Главное – не забыть подтвердить согласие на использование персональных данных.
- После подтверждения регистрации личного аккаунта на сайте можно отправлять заявку на кредит онлайн 24/7.
- После одобрения заявки надо подписать договор в электронной форме.
- По завершении оформления необходимых e-документов, кредит будет перечислен на карточку автоматически – в течение 5 минут.
Если у клиента есть BankID, это существенно ускоряет процесс получения кредита. Можно также «привязать» банковскую карточку к своему аккаунту в личном кабинете, что станет дополнительным источником аутентификации.
Как рассчитать проценты по кредиту онлайн круглосуточно
Действительно, кредит онлайн на карту 24/7 достаточно привлекателен и удобен. Однако не стоит забывать, что есть некоторые отличительные особенности:
- ограничения по сумме кредита и срокам выдачи;
- более высокие по сравнению с банковскими кредитами проценты.
Поэтому перед тем, как брать такой кредит, следует просчитать свои финансовые возможности. Чтобы точно понимать размер процентов и график погашения, стоит воспользоваться нашим кредитным калькулятором. Он автоматически рассчитает такие параметры:
- общую сумму к возврату;
- величину первого и последующих платежей;
- проценты к возврату;
- количество платежей согласно кредитному договору;
- общую стоимость кредита;
- реальную годовую процентную ставку.
Сделать это можно еще до отправления заявки на кредитование, что поможет принять взвешенное решение относительно кредита. Если же клиент впервые обратился в Loan+, для него действует программа лояльности, где он может получить кредит практически с нулевой ставкой, то есть под 0,01%.
Какими способами можно погашать кредит 24/7
Онлайн-кредит 24/7 погашается точно так же – в интернете, как и был получен. Есть также другие способы погашения:
- через личный кабинет на сайте МФО;
- через кассу любого банка либо через платежный терминал на территории Украины;
- по реквизитам, указанным в кредитном договоре, через интернет-банкинг или через мобильное приложение обслуживающего банка;
- при помощи сервисов платежных систем по реквизитам, указанным в договоре.
Специалисты Loan+ советуют по возможности погашать кредит одним и тем же способом, и не пользоваться для этого карточкой (счетом) другого человека.
Что будет, если не платить по кредиту онлайн 24/7
Если клиент понимает, что он не может вовремя рассчитаться по долгу, не следует прятаться от МФО. Кредит не испарится, а сумма просроченной задолженности будет постоянно расти за счет процентов, к которым могут добавляться штрафы и пени. Кстати, о них обязательно есть упоминание в кредитном договоре, и условия начисления этих платежей надо учитывать, поскольку их сумма может увеличивать размер кредита до 50%.
Вначале МФО будет напоминать о задолженности по телефону, сообщениями на электронную почту или в онлайн-мессенджеры. Крайняя мера, к которой прибегают финансовые компании – это передача долга коллекторам либо обращение в суд.
Вместе с тем, понимая, что никто в наше время не застрахован от рисков, компания Loan+ предлагает вовремя оформить пролонгацию кредита, которая может установить комфортные сроки погашения по согласию сторон. Главное – не брать следующий кредит в другом МФО, а все же попытаться выплатить уже имеющийся.